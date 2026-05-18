Perú Deportes

Gonzalo Bueno arrancó con victoria en Roland Garros 2026: peruano avanzó en la ‘qualy’ y sueña en grande

El trujillano debutó con autoridad frente al francés Florent Bax y continúa firme en su objetivo de clasificar al cuadro principal de Grand Slam parisino

Guardar
Google icon
El tenista peruano venció en sets corridos al francés Florent Bax y avanzó a la segunda ronda de la fase clasificatoria. (Video: Tenis al Máximo)

Gonzalo Bueno volvió a las canchas pisando fuerte en París. El tenista peruano reapareció tras más de un mes de inactividad y respondió con una sólida actuación en la primera ronda de la ‘qualy’ de Roland Garros 2026, donde superó en sets corridos al francés Florent Bax pese a tener al público local en contra.

El trujillano, ubicado actualmente en el puesto 185 del ranking ATP, firmó una presentación de alto nivel sobre la arcilla parisina y se impuso con parciales de 6-0 y 7-6(2) ante su oponente galo, en un encuentro que se extendió por una hora y 29 minutos.

PUBLICIDAD

Desde el inicio, Bueno dejó en claro que llegaba en buena forma a pesar del tiempo sin competencia oficial. El peruano tomó el control del partido con autoridad, imponiendo intensidad desde el fondo de la cancha y aprovechando con solidez cada error de su rival. Bax nunca logró encontrar respuestas ante la agresividad y precisión del nacional, que cerró un primer set impecable sin ceder un solo juego.

El segundo parcial presentó un escenario diferente. Impulsado por el apoyo del público parisino, el competidor francés elevó su nivel y logró equilibrar el trámite del encuentro. Sin embargo, Gonzalo Bueno mantuvo la calma en los momentos más complejos y evitó que el partido se extendiera a una tercera manga.

PUBLICIDAD

Gonzalo Bueno superó en sets corridos al francés Florent Bax por la 'qualy' del Roland Garros.
Gonzalo Bueno superó en sets corridos al francés Florent Bax por la 'qualy' del Roland Garros. Crédito: Tenis Al Máximo

El trujillano respondió con personalidad cuando el francés intentó crecer desde lo emocional y llevó la definición hasta el tie-break. Allí volvió a mostrar concentración y jerarquía para imponerse con claridad por 7-2 y sellar su clasificación a la siguiente ronda del Grand Slam francés.

Sueña con el cuadro principal de Roland Garros 2026

La victoria le permite a Gonzalo Bueno seguir alimentando la ilusión de clasificarse, por primera vez en su carrera, al cuadro principal de Roland Garros. Para lograrlo, todavía deberá superar dos rondas más en la fase previa del Grand Slam francés, un desafío exigente ante rivales de mayor recorrido en este tipo de instancias.

Tras su triunfo frente a Bax, el peruano enfrentará ahora al ganador del duelo entre el ucraniano Vitaliy Sachko (207 ATP) y el británico Jack Pinnington Jones (132 ATP), en un compromiso programado para el miércoles 20 de mayo, aunque aún sin horario oficial confirmado. Este encuentro será clave en su camino dentro de la ‘qualy’, ya que lo dejaría a un paso de la ronda final de la clasificación.

La campaña de Bueno también se enmarca en un momento positivo para el tenis peruano, que viene ganando presencia en el circuito internacional. En paralelo, Ignacio Buse también logró instalarse en París y disputará el ‘main draw’ gracias a su mejor ubicación en el ranking, lo que refuerza la presencia nacional en una de las vitrinas más importantes del tenis mundial.

Gonzalo Bueno debutó en la 'qualy' del Roland Garros con una sólida victoria.
Gonzalo Bueno debutó en la 'qualy' del Roland Garros con una sólida victoria. Crédito: FPT

Gonzalo Bueno sigue creciendo en el circuito ATP

Más allá del resultado, el triunfo también representó una importante muestra de carácter para Gonzalo Bueno, quien regresaba a la competencia tras su última presentación en abril, cuando sufrió molestias físicas durante el Challenger de Santa Cruz. Esta victoria ratifica el crecimiento competitivo que el tenista peruano ha venido mostrando en los últimos meses.

El jugador nacional continúa sumando experiencia en torneos de alto nivel y empieza a consolidarse como una de las principales cartas del tenis peruano en el circuito ATP. Ahora, el siguiente desafío será sostener el nivel exhibido en su debut y seguir avanzando en una fase de clasificación exigente, ante rivales de mayor recorrido y en busca de un lugar en el cuadro principal del Grand Slam parisino.

Temas Relacionados

Gonzalo BuenoRoland Garrostenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Álbum Panini del Mundial 2026: precios oficiales, dónde comprarlo y todo lo que debes saber

La edición del Mundial 2026 llega con novedades sin precedentes: 48 selecciones, tres países sede y una versión Gold exclusiva nunca antes comercializada en el Perú. Guía completa de precios, puntos de venta y los stickers más cotizados del mercado.

Álbum Panini del Mundial 2026: precios oficiales, dónde comprarlo y todo lo que debes saber

FPF corre el riesgo de ser desafiliada por la FIFA: el grave escenario que deja el fallo del TC a favor de Binacional

La disputa legal entre el club de Juliaca y la Federación escaló hasta generar preocupación por una eventual intervención de la FIFA en el fútbol peruano

FPF corre el riesgo de ser desafiliada por la FIFA: el grave escenario que deja el fallo del TC a favor de Binacional

Agente del ‘Tunche’ Rivera reveló su malestar por presente en Universitario tras polémico gesto: “Han amenazado a su esposa”

Narciso Algamis, representante del delantero peruano, se refirió a la sanción de la ‘U’ por la controversia con la camiseta ‘crema’ y se refirió a su futuro en el club

Agente del ‘Tunche’ Rivera reveló su malestar por presente en Universitario tras polémico gesto: “Han amenazado a su esposa”

Binacional regresa a la Liga 1: Tribunal Constitucional ordena a la FPF su reposición para la temporada 2027

El ‘Poderoso del Sur’ recibió un nuevo fallo a su favor en medio de una larga disputa legal con la Federación Peruana de Fútbol

Binacional regresa a la Liga 1: Tribunal Constitucional ordena a la FPF su reposición para la temporada 2027

El inesperado cambio de Sekou Gassama en Universitario tras la sanción contra el ‘Tunche’ Rivera: “Se le abre una posibilidad”

La separación del delantero peruano tras un polémico gesto con camiseta ‘crema’ le otorgaría otra chance en el equipo al hispano-senegalés

El inesperado cambio de Sekou Gassama en Universitario tras la sanción contra el ‘Tunche’ Rivera: “Se le abre una posibilidad”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular y Juntos por el Perú se reúnen mañana con el JNE para definir día y lugar de debates presidenciales

Fuerza Popular y Juntos por el Perú se reúnen mañana con el JNE para definir día y lugar de debates presidenciales

Roberto Sánchez marca su postura sobre los aviones F-16 y la futura relación con Estados Unidos si gana el balotaje

Roberto Sánchez afirma que Antauro Humala no es parte de JPP, pero lo defiende: “Es un patriota, un peruano que contribuye”

Contraloría investiga al JNE por gastos de alimentación a observadores internacionales durante las elecciones 2026

Rafael López Aliaga no asumirá como senador: sería reemplazado por exministro de Alberto Fujimori condenado por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz sorprende a Stephanie Cayo en el escenario cantando juntos ‘Corazón Partío’

Alejandro Sanz sorprende a Stephanie Cayo en el escenario cantando juntos ‘Corazón Partío’

Cachay fue agredido durante show en Lambayeque: cómico está internado en el hospital con fractura en el brazo

Chayanne vuelve a Perú con su gira ‘Bailemos otra vez’: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre el show

Sin Bandera vuelve a Lima con el cierre de su exitoso “Escenas Tour”: fecha, lugar, venta de entradas y más

Pati Lorena llora y le pide perdón a Pablo Heredia por eliminación de ‘La Granja VIP’ y él responde: “Los amo tanto”

DEPORTES

Álbum Panini del Mundial 2026: precios oficiales, dónde comprarlo y todo lo que debes saber

Álbum Panini del Mundial 2026: precios oficiales, dónde comprarlo y todo lo que debes saber

FPF corre el riesgo de ser desafiliada por la FIFA: el grave escenario que deja el fallo del TC a favor de Binacional

Agente del ‘Tunche’ Rivera reveló su malestar por presente en Universitario tras polémico gesto: “Han amenazado a su esposa”

Binacional regresa a la Liga 1: Tribunal Constitucional ordena a la FPF su reposición para la temporada 2027

El inesperado cambio de Sekou Gassama en Universitario tras la sanción contra el ‘Tunche’ Rivera: “Se le abre una posibilidad”