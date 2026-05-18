Gonzalo Bueno arrancó con victoria en Roland Garros 2026: peruano avanzó en la ‘qualy’ y sueña en grande

El tenista peruano venció en sets corridos al francés Florent Bax y avanzó a la segunda ronda de la fase clasificatoria. (Video: Tenis al Máximo)

Gonzalo Bueno volvió a las canchas pisando fuerte en París. El tenista peruano reapareció tras más de un mes de inactividad y respondió con una sólida actuación en la primera ronda de la ‘qualy’ de Roland Garros 2026, donde superó en sets corridos al francés Florent Bax pese a tener al público local en contra.

El trujillano, ubicado actualmente en el puesto 185 del ranking ATP, firmó una presentación de alto nivel sobre la arcilla parisina y se impuso con parciales de 6-0 y 7-6(2) ante su oponente galo, en un encuentro que se extendió por una hora y 29 minutos.

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Desde el inicio, Bueno dejó en claro que llegaba en buena forma a pesar del tiempo sin competencia oficial. El peruano tomó el control del partido con autoridad, imponiendo intensidad desde el fondo de la cancha y aprovechando con solidez cada error de su rival. Bax nunca logró encontrar respuestas ante la agresividad y precisión del nacional, que cerró un primer set impecable sin ceder un solo juego.

El segundo parcial presentó un escenario diferente. Impulsado por el apoyo del público parisino, el competidor francés elevó su nivel y logró equilibrar el trámite del encuentro. Sin embargo, Gonzalo Bueno mantuvo la calma en los momentos más complejos y evitó que el partido se extendiera a una tercera manga.

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Gonzalo Bueno superó en sets corridos al francés Florent Bax por la 'qualy' del Roland Garros. Crédito: Tenis Al Máximo

El trujillano respondió con personalidad cuando el francés intentó crecer desde lo emocional y llevó la definición hasta el tie-break. Allí volvió a mostrar concentración y jerarquía para imponerse con claridad por 7-2 y sellar su clasificación a la siguiente ronda del Grand Slam francés.

Sueña con el cuadro principal de Roland Garros 2026

La victoria le permite a Gonzalo Bueno seguir alimentando la ilusión de clasificarse, por primera vez en su carrera, al cuadro principal de Roland Garros. Para lograrlo, todavía deberá superar dos rondas más en la fase previa del Grand Slam francés, un desafío exigente ante rivales de mayor recorrido en este tipo de instancias.

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Tras su triunfo frente a Bax, el peruano enfrentará ahora al ganador del duelo entre el ucraniano Vitaliy Sachko (207 ATP) y el británico Jack Pinnington Jones (132 ATP), en un compromiso programado para el miércoles 20 de mayo, aunque aún sin horario oficial confirmado. Este encuentro será clave en su camino dentro de la ‘qualy’, ya que lo dejaría a un paso de la ronda final de la clasificación.

La campaña de Bueno también se enmarca en un momento positivo para el tenis peruano, que viene ganando presencia en el circuito internacional. En paralelo, Ignacio Buse también logró instalarse en París y disputará el ‘main draw’ gracias a su mejor ubicación en el ranking, lo que refuerza la presencia nacional en una de las vitrinas más importantes del tenis mundial.

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Gonzalo Bueno debutó en la 'qualy' del Roland Garros con una sólida victoria. Crédito: FPT

Gonzalo Bueno sigue creciendo en el circuito ATP

Más allá del resultado, el triunfo también representó una importante muestra de carácter para Gonzalo Bueno, quien regresaba a la competencia tras su última presentación en abril, cuando sufrió molestias físicas durante el Challenger de Santa Cruz. Esta victoria ratifica el crecimiento competitivo que el tenista peruano ha venido mostrando en los últimos meses.

El jugador nacional continúa sumando experiencia en torneos de alto nivel y empieza a consolidarse como una de las principales cartas del tenis peruano en el circuito ATP. Ahora, el siguiente desafío será sostener el nivel exhibido en su debut y seguir avanzando en una fase de clasificación exigente, ante rivales de mayor recorrido y en busca de un lugar en el cuadro principal del Grand Slam parisino.

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