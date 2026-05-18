Contraloría investiga al JNE por gastos de alimentación a observadores internacionales durante las elecciones 2026

La Contraloría General de la República ha iniciado el proceso de recopilación de información de datos como parte de una investigación que se podrá seguir contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre gastos de alimentación para organizar una “fiesta” de recepción para los integrantes de la misión internacional de observadores de las Elecciones 2026.

En un oficio enviado al presidente del JNE, Roberto Burneo, la Contraloría indica que “este Órgano de Control Institucional ha dispuesto el inicio de un servicio relacionado de recopilación de información al “Servicio de alimentación para observadores electorales internacionales, en el marco de las Elecciones Generales 2026””.

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El documento difundido por la Contraloría no muestra específicamente los datos que se desea obtener por parte del organismo electoral, pero sí indica que un equipo acreditado deberá tener acceso a estos datos.

La Gerenta General del JNE confirma la asistencia de altos mandos del sistema electoral a una recepción privada con observadores internacionales. Esta investigación detalla el despliegue de recursos y la cercanía entre autoridades que deberían mantener su independencia. Panorama

“Fiesta” en el JNE antes de las elecciones

Unr reportaje difundido por Panorama reveló que, a pocos días de las elecciones generales del 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones organizó una recepción para observadores internacionales y funcionarios del sistema electoral peruano en una hacienda de Surco. La actividad incluyó servicio de alimentación, espectáculo criollo y presentaciones con caballos de paso, según imágenes difundidas por el programa periodístico.

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Asistieron observadores internacionales, funcionarios del JNE, RENIEC y representantes de ONPE. (Composición: Infobae / Captura de video)

El reportaje reveló que al encuentro asistieron representantes del Jurado Nacional de Elecciones, de la RENIEC y observadores internacionales que llegaron al país para supervisar el proceso electoral. La reunión se realizó el 9 de abril y, de acuerdo con la información presentada, el costo superó los 25 mil soles.

En los registros aparecieron funcionarios del sistema electoral peruano junto a observadores internacionales invitados para las elecciones generales de 2026.

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La gerenta general del Jurado Nacional de Elecciones explicó que la reunión no formó parte del cronograma oficial de capacitación de los observadores internacionales. Según indicó, la actividad tuvo carácter cultural.

Presidente del JNE estuvo en la actividad

“Si bien no es una actividad oficial dentro del cronograma de capacitación, permite intercambiar comentarios, las impresiones que tienen estos altos funcionarios y representantes que vienen de los organismos internacionales”, declaró Gina Salazar.

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Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

Durante la entrevista difundida por Panorama, la funcionaria también confirmó que la actividad contó con la presencia del presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, a quien iba dirigido el oficio de la Contraloría. “Sí, claro. El presidente es el anfitrión de esta actividad y claro que estuvo presente”, afirmó.

Según el programa dominical, el costo de la recepción superó los 25 mil soles y,según el reportaje, cada cubierto tuvo un valor aproximado de 250 soles. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones financió cien espacios para invitados.

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El programa también mostró documentos relacionados con la contratación del servicio. En uno de los registros se consignó el concepto: “Servicio de alimentación para los observadores electorales internacionales en el marco de las elecciones generales 2026”.

Consultada sobre ese documento, Gina Salazar respondió que la actividad incluyó alimentación debido al carácter cultural del encuentro.

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