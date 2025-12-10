Esta es la lista de vicepresidentes que postularán en las Elecciones 2026 y podrían asumir la Presidencia en caso de vacancia

Foto de archivo ilustrativa de banderas de Perú sobre el Palacio de Gobierno en Lima November 14, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

Con nueve jefes de Estado en apenas 15 años y un historial de vacancias e interinatos, los vicepresidentes de la República han dejado de ser figuras decorativas para convertirse en los potenciales garantes o detonantes de la gobernabilidad, por lo que es importante conocer a todos los integrantes de las fórmulas presidenciales que buscarán el Ejecutivo en las Elecciones 2026.

Entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, un total de 39 organizaciones políticas (3 alianzas y 34 partidos) definieron a sus candidatos mediante elecciones internas, siendo el método de delegados (empleado por 37 de ellas) el más recurrente, según la ONPE. La conformación de estas fórmulas presidenciales revela un equilibrio estratégico entre figuras con trayectoria política, especialistas técnicos y cuadros provenientes de bases sociales, cuyo perfil será crucial ante un nuevo escenario de crisis.

¿Quiénes son los postulantes a vicepresidentes?

Partido Aprista Peruano (APRA): La primera vicepresidenta, María Inés Valdivia Acuña, es una historiadora y docente universitaria con expertise técnico. El segundo vicepresidente, Lucio Antonio Vásquez Sánchez, es un historiador y activista profundamente ligado a la historia y las bases del partido.

Renovación Popular: La primera vicepresidenta es Norma Yarrow, actual congresista y arquitecta con larga experiencia municipal. El segundo vicepresidente, Jhon Iván Ramos Malpica, es ingeniero industrial y dirigente regional, que equilibra la fórmula con un perfil orgánico y provincial.

Alianza para el Progreso (APP): La plancha presenta a Jessica Milagros Tumi Rivas, como primera vicepresidenta, quien enfrenta denuncias públicas por presunto uso de recursos públicos. El segundo vicepresidente, Alejandro Soto Reyes (expresidente del Congreso), está siendo investigado preliminarmente por presunta organización criminal y cohecho, introduciendo un alto riesgo de inestabilidad judicial.

Avanza País – Partido de Integración Social: El general José Williams Zapata postula junto al jurista e historiador Fernán Altuve-Febres como primer vicepresidente. La segunda vicepresidenta, la congresista Karol Ivett Paredes Fonseca, fue incluida en la ampliación de la investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, lo que compromete la legitimidad de la sucesión.

Unidad Nacional (Alianza): El primer vicepresidente es Javier Ignacio Bedoya Denegri, con experiencia municipal en Lima. La segunda vicepresidenta es Neldy Roxana Mendoza Flores.

Fuerza Popular: La plancha se apoya en figuras clave: Luis Fernando Galarreta Velarde (primer vicepresidente) y Miguel Ángel Torres Morales (segundo vicepresidente). Ambos son excongresistas con experiencia parlamentaria.

Acción Popular: De confirmarse la candidatura de Alfredo Barnechea, va con Armando Villanueva Mercado como primer vicepresidente, excongresista y dirigente orgánico en Cusco. La segunda vicepresidenta es la abogada Tania Janet Abad Jaime, con experiencia en gestión empresarial y asesoría en el extranjero.

Ahora Nación – AN: La plancha incluye a Luis Alberto Villanueva Carbajal, abogado y Secretario General de la FTCCP (perfil sindical), y a la líder indígena Asháninka Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari (Premio Goldman 2014) como segunda vicepresidenta.

Partido Político Libertad Popular: Tiene como primer vicepresidente a Pedro Álvaro Cateriano Bellido, exprimer ministro y figura de gestión técnica de alto nivel, y como segunda vicepresidenta a Tania Ulrika Porles Bazalar.

Podemos Perú: presentó a la excongresista Jacqueline Cecilia García Rodríguez (primera vicepresidenta) y el abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea (segundo vicepresidente), exabogado de Betssy Chávez.

Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli lidera con Gilbert Félix Violeta López (primer vicepresidente), y María Luz Pariona Oré (segunda vicepresidenta). Ambos excongresistas.

Partido Político Nacional Perú Libre: buscará la presidencia con el vocero de la bancada en la primera vicepresidencia, Flavio Cruz Mamani y Bertha Rojas López, madre del líder en la clandestinidad, en la segunda vicepresidencia.

Juntos por el Perú: Analí Márquez Huanca (primera vicepresidenta) y Brígida Curo Bustincio (segunda vicepresidenta), reforzando su base en las regiones andinas.

Partido Morado: Heber Diómedes Cueva Escobedo (primer vicepresidente) y Marisol Yolanda Liñán Solís (segunda vicepresidenta).

Partido Político Un Camino Diferente: Rosario del Pilar Fernández Bazán va junto a su hermano César Arturo Fernández Bazán (exalcalde de Trujillo) como primer vicepresidente y a Anita María Carnero Paredes de Gonza como segunda.

Partido Político Fe en el Perú: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro eligió a la abogada Yessika Roxsana Arteaga Narváez (primera vicepresidenta) y a Shellah Belén Palacios Rodríguez (segunda vicepresidenta).

Partido SÍCREO: Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear se completa con Alejandro Agustín Santa María Silva (primer vicepresidente) y Melitza Melania Yanzich Villagarcía (segunda vicepresidenta).

Partido Cívico Obras: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli lo acompañan Daniel Hugo Barragán Coloma (exministro de Defensa) como primer vicepresidente y a Dina Irene Hancco Hancco como segunda vicepresidenta.

Partido Demócrata Verde: Alex Gonzales Castillo va con Maritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales (primera vicepresidencia) y el exministro Félix Medardo Murazzo Carrillo (segunda vicepresidencia).

Partido Democrático Somos Perú: George Patrick Forsyth Sommer va con Johanna Gabriela Lozada Baldwin (primera vicepresidenta) y Herbe Olave Ugarte (segundo vicepresidente).

Primero La Gente: La exministra María Soledad Pérez Tello de Rodríguez va con Raúl Alberto Molina Martínez (vicepresidente) y Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera (segundo vicepresidente).

Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller Gutiérrez va con Rossana Elena Montes Tello (primera vicepresidenta) y Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi (segundo vicepresidente).

Partido Frente de la Esperanza 2021: Luis Fernando Olivera Vega va con Elizabeth María del Rosario León Chinchay (primera vicepresidenta) y Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez (segundo vicepresidente).

Partido Político Cooperación Popular: Yonhy Lescano Ancieta va con Carmela Silene Salazar Jáuregui (primera vicepresidenta) y Vanessa Rubith Lazo Valles (segunda vicepresidenta).

Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto Montesinos, junto a Susana Flor de María Matute Charún y Carlos David Caballero León.

Venceremos: Ronald Darwin Atencio Sotomayor va con Elena Carmen Rivera Huamán (primera vicepresidenta) y Alberto Eugenio Quintanilla Chacón (segundo vicepresidente).

Partido Político Perú Moderno: Carlos Ernesto Jaico Carranza, junto a Miguel Elías Almenara Huayta y Liz Verónica Quispe Santos.

Partido Político Perú Acción: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara, junto a Roberto Diego Koster Jáuregui y Clara Amelia Quispe Torres.

Partido Político Perú Primero: Mario Enrique Vizcarra Cornejo, junto a Carlos Hernán Illanes Calderón y Judith Carla Mendoza Díaz.

Partido Político Integridad Democrática: Wolfgang Mario Grozo Costa, junto a Bertha Cecilia Azabache Miranda y Wellington Prada Chipayo.

Progresemos: Paul Davis Jaimes Blanco, junto a Mónica Margot Guillén Tuanama y Jorge Luis Caloggero Encina.

Partido País para Todos: Carlos Álvarez, junto a María Cristina Chambizea Reyes y Diego Edgar Guevara Vivanco.

Partido Democrático Federal: Armando Joaquín Masse Fernández, junto a Virgilio Acuña Peralta y Lydia Lourdes Díaz Pablo.

Partido Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco Salazar, junto a María Edith Paredes Verdy y Wilbert Gabino Segovia Quin.

Partido Político PRIN: Walter Gilmer Chirinos Purizaga, junto a Julio Alberto Vega Ybañez y Mayra Lizeth Vargas Gil.

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE–Perú: Napoleón Becerra García, junto a Winston Clemente Huamán Henríquez y Nelida Juliana Cuayla Cuayla.

Salvemos al Perú: Este partido es un caso especial, ya que presentó una competencia interna con dos fórmulas que obtuvieron el mismo porcentaje de votos (36.364%), dejando una definición pendiente: