Perú

Así será la campaña de Vladimir Cerrón: en la clandestinidad y bajo prisión preventiva vigente

El líder de Perú Libre enfrentará el proceso electoral con cargos pendientes y el respaldo de su partido, que denuncia una maniobra judicial para apartarlo de los comicios de 2026.

Así será la campaña de Vladimir Cerrón: desde la clandestinidad y con Perú Libre responsabilizando a la justicia por la crisis interna | Canal N

En un escenario político crispado, la situación judicial de Vladimir Cerrón ha reavivado el debate público en Perú. El Poder Judicial rechazó la solicitud del líder de Perú Libre para modificar la prisión preventiva en su contra, decisión que fortalece su permanencia en la clandestinidad e incrementa las tensiones en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026. Este panorama refuerza la estrategia del partido oficialista, que confirma la postulación de Cerrón, aun privado de libertad, en medio de denuncias por persecución y supuestas maniobras para excluirlo de la contienda.

El entorno de Cerrón mantiene firme su posición jurídica, subrayando que no existen impedimentos legales para su candidatura. La interna partidaria insiste en denunciar una campaña judicial dirigida a obstaculizar la competencia, mientras el caso del líder de Perú Libre marca la pauta de unas elecciones presidenciales que se avizoran disputadas.

Tribunal mantiene en vilo a Perú Libre

La reciente decisión del juez Leodan Cristóbal ratificó la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, tras declarar infundado el pedido de comparecencia del dirigente, acusado de lavado de activos. El magistrado argumentó que no se presentaron pruebas novedosas que sustentaran un cambio en la medida restrictiva, en un acto que desató airadas reacciones entre los representantes de Perú Libre en el Congreso. El fallo añadió presión al partido, que sostiene que el proceso responde a motivaciones políticas y busca frenar la participación de Cerrón.

Vladimir Cerrón pierde más de
Vladimir Cerrón pierde más de 1.6 millones de soles por orden del Poder Judicial. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Clima de denuncias y tensiones políticas

El partido intensificó sus críticas al sistema judicial, al que responsabilizan directamente del delicado estado emocional de Bertha Rojas, madre del dirigente y candidata a la primera vicepresidencia en la fórmula presidencial del movimiento. Uno de los portavoces de Perú Libre dirigió duras palabras hacia los operadores de justicia, al afirmar: “Hago responsable del estado psicológico emocional. O sea, no solamente están perjudicando al doctor Vladimir, sino a, a un ser más-- un ser tan querido que es mi señora madre”, señaló el allegado a Cerrón.

Esa reacción se inscribe en la estrategia del partido, que denuncia una supuesta instrumentalización de la justicia destinada a impedir la competitividad de su líder de cara a las urnas.

Respaldo legislativo y postulación desde la clandestinidad

Desde el Congreso, los legisladores de Perú Libre respaldaron públicamente a su dirigente, rechazando los señalamientos de fuga y apelando a la presunción de inocencia. Uno de los congresistas subrayó: “No tiene ninguna condena el doctor Vladimir Cerrón y siempre se ha puesto a derecho”. El bloque parlamentario defiende el derecho de Cerrón a figurar en la nómina presidencial, mientras proyectan obtener una revancha política en las próximas elecciones.

Pese a las restricciones judiciales, el partido confirmó que su líder será candidato presidencial, presentando su postulación en ausencia física y desde la clandestinidad. Paralelamente, el congresista Flavio Cruz aspira a la segunda vicepresidencia, en una fórmula interna que se definirá a partir de las elecciones primarias de delegados programadas para este domingo.

La decisión judicial alimenta la narrativa de persecución entre las bases de Perú Libre, que reiteran que se pretende bloquear a Cerrón de una competencia en igualdad. La dirección partidaria sostiene que la estrategia oficial busca impedir el contraste de propuestas y limita el debate programático. La apelación presentada por el equipo legal de Cerrón continúa su trámite, mientras el movimiento mantiene activa una campaña de denuncia y movilización ante lo que consideran una ofensiva judicial y política prolongada.

