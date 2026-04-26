Pati Lorena fue eliminada de ‘La Granja VIP Perú’: Samahara Lobatón y Pamela López se salvaron

Revive el tenso momento en que Pati Lorena es anunciada como la nueva eliminada de 'La Granja VIP'. Tras seis semanas de competencia, se despide de sus compañeros y agradece al público por su apoyo. - La Granja VIP

La noche del 25 de abril marcó un antes y un después en ‘La Granja VIP Perú’ con la gala de eliminación, que culminó con la salida de Pati Lorena del reality. La jornada estuvo cargada de tensión, emociones y reacciones tanto dentro de la finca como en redes sociales, donde los seguidores vivieron cada anuncio con intensidad.

Desde el inicio, la expectativa era máxima: Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena ocupaban la temida placa de nominadas, con el destino de cada una en manos del público. El sistema de votación digital permitió que la audiencia tuviera el control total, logrando un récord de participación: más de 3 millones de votos fueron registrados, convirtiendo esta gala en la más votada de la temporada.

Samahara Lobatón y Pamela López se salvan en una noche histórica

La velada comenzó con el anuncio de la primera participante salvada. Samahara Lobatón fue la primera en conocer la noticia de su permanencia en la casa, noticia que no solo desató lágrimas de alivio, sino también una emotiva despedida dedicada a su madre y a su “team”. “Estoy recontra agradecida con mi team y con Youna y toda mi familia”, expresó entre lágrimas antes de regresar a la convivencia.

Samahara Lobatón celebra su permanencia en el reality junto a sus compañeros y la emoción del reencuentro familiar. YouTube: ‘La Granja VIP Perú'.

La tensión se mantuvo hasta el siguiente anuncio: Pamela López fue la segunda concursante en asegurar su continuidad, recibiendo el apoyo de sus compañeros y de su pareja, Paula Michael, en un ambiente de alegría y celebración.

Pamela López es salvada por el público y recibe el apoyo de su pareja y amigos en la quinta gala. YouTube: ‘La Granja VIP Perú'.

La despedida de Pati Lorena: gratitud y emoción

Finalmente, el destino de la noche quedó sellado con la eliminación de Pati Lorena, quien se convirtió en la sexta eliminada del reality. Su despedida fue marcada por palabras de agradecimiento y reconocimiento a su paso por el programa.

“Primero quiero agradecer a Panamericana Televisión por haber confiado en mí para este reality de convivencia. Agradecer a Dios por darme la oportunidad, a mis casi sesenta años, de estar acá pispireteando en un programa de televisión... Estoy acá por ellas”, expresó emocionada, dedicando un mensaje especial a su familia y a quienes la apoyaron desde redes sociales.

Antes de dejar la granja, Pati recibió un mensaje especial de sus compadres, lo que la conmovió profundamente y remarcó el cariño que cosechó durante su estadía en la finca.

Pati Lorena fue eliminada de ‘La Granja VIP Perú’: Samahara Lobatón y Pamela López se salvaron. YouTube: ‘La Granja VIP Perú'.

Reacciones en redes sociales y dentro de la casa

La eliminación de Pati Lorena generó una ola de mensajes en redes sociales. Fanáticos y seguidores del reality compartieron palabras de aliento y reconocimiento por su entrega, carisma y fortaleza durante las semanas de competencia. Dentro de la casa, los concursantes manifestaron su respeto y aprecio hacia ella, destacando su disposición y energía positiva.

La gala también dejó momentos memorables fuera del ámbito de la eliminación. Samahara Lobatón vivió un reencuentro conmovedor con sus tres hijos pequeños en el cuarto de refugio, escena que se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche y que reforzó el vínculo emocional con el público.

La gestión en la finca y el avance del juego

En otro segmento clave, don Valentín, figura central en la administración de la granja, resaltó la evolución de la gestión bajo la capataz Shirley Arica. El grupo logró alcanzar un 65% del presupuesto de alimentos, premiando el esfuerzo colectivo y la mejora en la organización y trabajo de los participantes.

La gala evidenció el rol fundamental de la audiencia en la dinámica del reality. El respaldo masivo permitió la salvación de Samahara y Pamela, consolidando a ‘La Granja VIP Perú’ como uno de los programas más vistos y comentados de la televisión nacional.

A medida que avanzan las semanas, la presión aumenta y los vínculos entre los concursantes se ponen a prueba. El apoyo de los televidentes demuestra que el reality ha logrado conectar con la audiencia, que vive cada gala como un evento imprescindible del prime time nacional.

Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi protagonizaron un tenso debate en La Granja VIP Perú tras las confesiones de Diego Chávarri y Gabriela Herrera. Panamericana TV.