Susy Díaz abandona su hogar tras tensiones con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad: “No paga alquiler, agua ni luz”

Susy Díaz sorprendió a todos al dejar el hogar que compartía con su hija Flor Polo y sus nietos para mudarse a un pequeño departamento. ¿El motivo? La excongresista busca paz y tranquilidad, cansada de la convivencia y de la relación de su hija. ATV/ Magaly TV La Firme.

La vida de Susy Díaz ha dado un giro significativo en las últimas semanas. La excongresista decidió abandonar la vivienda en la que residía desde hace años en Salamanca, espacio que no solo representaba su hogar, sino también un lugar cargado de recuerdos, historia personal y momentos familiares compartidos con su hija Florcita Polo y sus nietos.

La decisión no fue repentina, sino el resultado de una convivencia que, con el paso del tiempo, fue alterando su rutina diaria y afectando su bienestar. Desde 2022, ambas generaciones compartían el mismo espacio, lo que inicialmente parecía una dinámica familiar natural terminó generando incomodidades que, según Susy, impactaron directamente en su calidad de vida.

Susy Díaz rompe la convivencia con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad. Captura: Magaly Tv La Firme.

El cambio de rutina que lo modificó todo

Durante años, Susy Díaz mantuvo una rutina marcada por la tranquilidad. Sin embargo, la llegada de su hija, sus nietos y varias mascotas cambió completamente ese escenario. La convivencia pasó de ser un espacio de armonía a uno donde el descanso comenzó a verse comprometido.

“Mi vida cambió, ¿no? Yo vivía sola, no estaba mi hija, mis nietos, hasta las ocho de la mañana, qué felicidad, ¿no? Flor se muda con mi nieto más los nueve perros. No, no duermo bien, no duermo tranquila. Entonces, he venido acá a buscar paz, tranquilidad, ya que Flor sea responsable, ¿no? Que ella vea...”, expresó.

Susy Díaz rompe la convivencia con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad. Captura: Magaly Tv La Firme.

De una casa llena de historia a un espacio reducido

El cambio no solo ha sido emocional, sino también material. Susy dejó atrás una vivienda amplia, conocida por haber sido escenario de múltiples reportajes y momentos públicos, para mudarse a un departamento mucho más pequeño.

“Este es un dormitorio. Voy a prender la luz. Es chiquito mi dormitorio. Mira, para entrar acá. Este, este también, este dormitorio tiene su baño de ducha acá, acá un dormitorio chiquito. Para mí sola, ¿no? Para que, estar acá tranquila, ¿no? Y todo lo, lo he decorado blanco para, porque quiero tener paz y tranquilidad”, relató mientras mostraba su nuevo espacio.

El contraste es evidente: de un hogar amplio y lleno de objetos personales, pasó a un lugar minimalista donde prioriza la calma, el orden y la intimidad.

Susy Díaz rompe la convivencia con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad. Captura: Magaly Tv La Firme.

Una relación que se mantiene, pero a distancia

A pesar de haberse mudado, Susy Díaz dejó en claro que no ha roto la relación con su hija ni con sus nietos. Por el contrario, continúa siendo parte activa de su vida, especialmente en el cuidado de los menores.

“No me he alejado totalmente de, de mi hija, de mis nietos, porque siempre estamos ahí conversando. De repente ella tiene que ir a trabajar y tengo que otra vez regresar para allá. O sea, soy bien hogareña, tengo dos hogares. Y los fines de semana que se va la señora que nos ayuda en la casa, regresito a Pollo, ¿no?”, comentó.

Susy Díaz rompe la convivencia con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad. Captura: Magaly Tv La Firme.

Tensiones previas y quejas públicas

El distanciamiento no surge de la nada. En diversas ocasiones, Susy Díaz ya había manifestado públicamente su incomodidad con la situación en su hogar, especialmente en lo relacionado con responsabilidades económicas y convivencia.

“No la puedo botar de mi casa. No paga alquiler, agua ni luz”, había señalado anteriormente, dejando entrever que existían tensiones acumuladas que, con el tiempo, fueron incrementándose.

Susy Díaz rompe la convivencia con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad. Captura: Magaly Tv La Firme.

La presencia de Luiggi Yarasca y un factor adicional

Otro elemento que ha sido mencionado en el contexto de esta situación es la relación de Florcita Polo con Luiggi Yarasca. Según lo expuesto en el informe televisivo, su presencia en la vivienda habría generado incomodidad en Susy.

Al ser consultada sobre este tema, la excongresista evitó profundizar, aunque dejó entrever su postura. “La verdad que no he visto. No sé, el doctor me ha dicho: ‘¿Sabes qué? Tienes una edad, vive tu vida. No estés viviendo la vida de tu hija, la vida de tus nietos’. No”, respondió.

Ante imágenes que mostraban la presencia de la pareja de su hija en la vivienda, añadió: “No sé, porque yo me he mudado acá, ojos que no ven, corazón que no siente”.

Susy Díaz rompe la convivencia con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad. Captura: Magaly Tv La Firme.

La mirada desde el análisis televisivo

El tema fue abordado en el programa Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina ofreció su interpretación sobre lo ocurrido.

“Bueno, yo creo que Susy anda muy enojada porque ella nunca, y lo ha dicho, no ha tenido buena relación con el saliente de su hija... Yo creo que eso dice ella que ya sucedió una semana después de que ella abandonara la casa. Pero de repente el saber que su hija sigue en una relación con este hombre que a ella no parece convencerla, ha hecho que tome la determinación de irse a vivir solita”, comentó.

Además, agregó una reflexión sobre el impacto emocional de esta decisión: “Qué pena, ¿no? Qué pena que esta relación madre hija se haya desvirtuado de esa manera, se hayan ellas separado cuando siempre han sido bien unidas”.

Susy Díaz rompe la convivencia con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad. Captura: Magaly Tv La Firme.