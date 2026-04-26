Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

¡Día de partido! Alianza Lima y San Martín se enfrentan hoy, domingo 26 de abril, en el segundo duelo de la serie por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Las ’blanquiazules’ deben hacerse con la victoria para forzar un nuevo duelo definitorio.
¿Cómo quedaron en la primera final?
La Universidad San Martín dio el primer paso hacia el título tras imponerse con autoridad por 3-0 a Alianza Lima en la final de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El equipo dirigido por Guilherme Schmitz resolvió el encuentro en sets corridos (25-23, 25-23 y 25-21), mostrando solidez en los momentos clave y tomando ventaja en la serie.
El desarrollo del partido fue más parejo de lo que refleja el marcador. Alianza Lima ofreció resistencia, especialmente en los dos primeros parciales, pero San Martín supo mantener la calma en los puntos decisivos y fue más efectivo en ataque. En el tercer set, el cuadro ‘santo’ logró imponer condiciones y cerró el partido con mayor claridad.
Una de las figuras del encuentro fue Adeola Owokoniran, quien se erigió como la máxima anotadora con 14 puntos, siendo determinante en los momentos clave del compromiso. Su aporte ofensivo fue fundamental para inclinar la balanza a favor de su equipo y consolidar una victoria que lo deja a un paso del campeonato.
La USMP se ha consolidado como uno de los referentes del vóley peruano al alcanzar el pentacampeonato de la Liga Nacional Superior de Voleibol (LNSV), con títulos obtenidos en las temporadas 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2017-18 y 2018-19. Busca dar el golpe al actual bicampeón, Alianza Lima.
Dónde ver la final vuelta Alianza Lima vs San Martín
El partido de vuelta de la final entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 estará disponible en vivo a través de Latina TV, que transmitirá el encuentro tanto por señal abierta (canal 2) como por su sitio web y aplicación móvil, lo que permitirá el acceso a los seguidores en todo el territorio nacional.
La Federación Peruana de Vóley también ofrecerá la transmisión en su plataforma digital, mientras que la Liga Peruana de Vóley realizará una cobertura en directo en su página oficial de Facebook, lo que facilitará el seguimiento del encuentro desde diversos dispositivos.
Infobae Perú, por su parte, realizará una cobertura completa en su portal, con información previa, actualización punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, incidencias importantes y declaraciones de las jugadoras, para mantener a los lectores informados durante todo el desarrollo del partido.
Horarios de la final ida Alianza Lima vs San Martín
El segundo encuentro de la final se disputará el domingo 26 de abril a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, donde se espera una gran concurrencia de aficionados de ambos equipos.