Enrique Valderrama es el candidato presidencial oficial del APRA, con el 75% de actas procesadas por la ONPE: ¿quién es?

El Partido Aprista Peruano (APRA) definió la figura que lo representará en la próxima contienda presidencial. Según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 75,405% de actas procesadas, la Lista 7, encabezada por Enrique Valderrama Peña e integrada por María Inés Valdivia Acuña en la primera vicepresidencia y Lucio Antonio Vásquez Sánchez en la segunda, se ha impuesto en las internas apristas con el 31,438% de los votos (2.178 votos), superando a históricos dirigentes y a otras corrientes dentro de la organización.

En segundo lugar, quedó la Lista 13, liderada por el ex primer ministro Javier Velásquez Quesquén, junto a Carla García Buscaglia y Luis Daniel Wilson Ugarte, que recibió el respaldo del 27,526% (1.907 votos), y el tercer puesto lo obtuvo la Lista 3, encabezada por el exalcalde de Lima Jorge del Castillo Gálvez, en fórmula con Mauricio Mulder Bedoya y Belén Ysabel García Mendoza, con el 17,754% (1.230 votos).

La jornada electoral interna del APRA fue una de las más reñidas y participativas de los últimos años. Catorce listas compitieron en un proceso marcado por propuestas divergentes y el enfrentamiento entre líderes históricos y nuevas voces.

Actas procesadas por la ONPE.

¿Quién es Enrique Valderrama, el candidato presidencial del APRA?

Enrique Valderrama es un periodista y político con más de una década de militancia en el APRA. Ha ocupado cargos de relevancia al interior del partido, como la Secretaría General del Comando Universitario Aprista en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la integración de la Comisión Política Nacional desde julio de 2021. Abogado por la Universidad de San Martín de Porres y columnista habitual de Diario Expreso, Valderrama es además fundador del portal Punto de Encuentro, espacio de discusión sobre política y actualidad nacional.

Su nombramiento en la Comisión Política Nacional por designación de César Trelles y la visibilidad de su campaña marcaron su proyección como rostro renovador. Valderrama representa a una nueva generación dentro del APRA, interesada en reencauzar la organización a partir de una “corriente de renovación” que prioriza la agenda social y busca atraer a jóvenes líderes a la vida política activa.

¿Cuáles son sus principales propuestas?

Durante la campaña interna, Valderrama delineó lo que él denomina un “shock integral de seguridad”. Su propuesta estrella consiste en una reforma profunda de la Policía Nacional, con un incremento del tamaño del cuerpo policial —pasar de 130.000 a 250.000 efectivos en cinco años—, estrategia que incluye el aumento enfocado en agentes de investigación criminal, quienes alcanzarían los 25.000, partiendo de los 6.000 actuales.

En materia carcelaria, el candidato propone la construcción masiva de establecimientos penitenciarios —entre doce y veinticuatro en los primeros dos años de gestión, cada uno para cinco mil a siete mil internos— administrados de forma privada en su etapa inicial, mientras se depura la gestión del INPE y se combate la corrupción que afecta al sistema. Este planteamiento busca descongestionar las cárceles y eliminar su uso como centros de operaciones criminales.

En el penal de Lurigancho, hay 9 mil 033 internos, cuando su capacidad solo es de 3 mil 204.

La tecnología, el fortalecimiento del serenazgo local transformado en guardia municipal con armas no letales —“más contundentes”— y la potenciación del control militar de fronteras formando parte del plan de seguridad integral, completan las principales líneas de la campaña de Valderrama, quien sostiene que solo una acción estatal decidida permitirá reducir la criminalidad y el ingreso de delincuentes extranjeros.

Otro aspecto resaltado por Valderrama fue la conformación de un equipo técnico con 45 especialistas de diferentes sectores, entre ellos profesionales en seguridad como el general en retiro Luis Vera Llerena y exministros de Estado como Miguel Hidalgo. El objetivo es diseñar políticas viables, de impacto inmediato y sostenido, capaces de posicionar al APRA nuevamente como protagonista nacional.

En sus apariciones públicas, el candidato ha llamado a la unidad de las distintas fuentes apristas y ha enfatizado que el nuevo liderazgo de la organización no renuncia al legado histórico del partido, pero apuesta por modernizarlo para afrontar los desafíos contemporáneos.