Patricia Benavides cierra investigación contra más de 30 congresistas acusados de pertenecer al grupo ‘Los Niños’

La fiscal de la nación Patricia Benavides busca que la magistrada Luz Tello, de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se inhiba de investigarla. (Huaral.pe)

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió cerrar una investigación contra 30 congresistas supuestamente relacionados con la agrupación ‘Los Niños’. Según su argumento, no encontró suficiente evidencia inicial que justificará una indagación por presuntos delitos de corrupción en el caso de presuntos pagos ilícitos de manos del gobierno de Pedro Castillo para evitar la interpelación del exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Juan Silva Villegas.

Te puede interesar: Patricia Benavides: esta es la decisión que beneficia a terroristas denunciados por violencia contra la comunidad LGBTI

Con esta decisión, el Ministerio Público no continuará investigando la veracidad de los hechos denunciados. El archivo de la investigación se basa en un informe elaborado por el Equipo Especial de Fiscales contra el Poder de la Corrupción, liderado por la fiscal Marita Barreto.

A pesar de los intentos de la Fiscalía por restar importancia a esta decisión, afirmando que no se trata del caso principal que investiga al grupo de 24 congresistas conocido como ‘Los Niños’, los argumentos utilizados para archivar este caso anuncian que el destino del segundo grupo podría ser similar.

Te puede interesar: Blindaje en el Congreso: Desde los ‘mocha sueldos’ hasta los ‘Niños’ de AP, las polémicas ‘protecciones’ a investigados

Cabe recordar que, la investigación archivada por Patricia Benavides surge a raíz de una denuncia presentada por la ciudadana Liberian Valencia Liz Johvana, basada en un reportaje de ‘Panorama’ que señalaba supuestos pagos a congresistas de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Acción Popular con el fin de proteger al exministro de Pedro Castillo, Juan Silva Villegas.

Cada uno de los congresistas que comprende este grupo de más de 30 “niños” habrían recibido USD3.500 con tal de votar en contra de la censura de Silva Villegas. La suma total habría ascendido hasta S/1,000,000, según la versión del aspirante a colaborador eficaz Zamir Villaverde.

Te puede interesar: Congreso ordenó reponer celulares y computadoras incautados a parlamentarios implicados en el caso ‘Los Niños’

Estos hechos son los mismos que se están investigando en la segunda carpeta, con la distinción de que, según el informante, los pagos no solo se habrían efectuado en apoyo al prófugo Silva Villegas, sino también al Gobierno de Castillo Terrones.

Juan Silva, exministro de Transporte y Comunicaciones, es investigado por el caso Puente Tarata III. (Andina)

Para corroborar la veracidad de los hechos denunciados y los informes presentados por ‘Panorama’, el despacho de la fiscal de la Nación ha solicitado información al Equipo Especial liderado por la doctora Marita Barreto, como parte del proceso de archivo. Se pretende confirmar si el colaborador eficaz nº CE-02-5D2FPCEDCF-2022 u otros colaboradores tienen conocimiento sobre las identidades de los legisladores que habrían recibido el dinero.

Según un documento oficial fechado el 4 de mayo de 2023, el Equipo Especial emitió una respuesta: “No tenemos colaboradores eficaces que hayan delatado a los congresistas de la República (…), quienes se habrían beneficiado con pagos de sumas de dinero y otros tipos de beneficios a cambio de respaldar mediante sus votos la gestión del entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones”.

De esta manera, la fiscal de la Nación concluye que no existe un solo indicio inicial simple para avanzar en la investigación, un hecho que podría ser la misma conclusión para el segundo caso de ‘Los Niños’.

Es necesario mencionar que, la resolución emitida señala: “En esta línea de ideas, (…) concluimos que no existe sospecha inicial simple en relación con los hechos denunciados contra los congresistas en mención, por lo que no es posible iniciar diligencias preliminares por tales hechos. La denunciante no ha explicado, ni siquiera mínimamente, cómo se han verificado los hechos”.

Los congresistas sindicados como “Los Niños” que no serían investigados por decisión de la fiscal Patricia Benavides son: María Grimaneza Acuña Peralta, María Antonieta Agüero Gutiérrez, José María Balcázar Zelada, Guido Bellido Ugarte, Guillermo Bermejo Rojas, Digna Calle Lobatón, Waldemar José Cerrón Rojas, Isabel Cortez Aguirre, Flavio Cruz Mamani, Victor Raúl Cutipa Cama, Freddy Ronald Díaz Monago, Alex Randu Flores Ramírez, Idelso Manuel García Correa, Luis Roberto Kamiche Morante, Nieves Esmeralda Limachi Quispe, Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, Heidy Elizabeth Juárez Calle, Elizabeth Sara Medina Hermosilla y Segundo Toribio Montalvo Cubas.

Integrantes del caso 'Los Niños' y 'Mocha Sueldos' fueron blindados por el Congreso. (Composición: Infobae)

Junto a ellos estuvieron Margot Palacios Huamán, Alex Antonio Paredes Gonzales, Alfredo Pariona Sinche, Luis Raúl Picón Quedo, Kelly Roxana Portalatino Avalos, Wilson Rusbel Quispe Mamani, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Abel Augusto Reyes Cam, Edgar Cornelio Reymundo Mercado, Janet Milagros Rivas Chacara, Silvana Emperatriz Robles Araujo, Roberto Helbert Sánchez Palomino, Alejandro Soto Reyes, Rosio Torres Salinas, Cheryl Trigozo Reátegui, Héctor Valer Pinto, Elías Marcial Varas Meléndez, Lucinda Vásquez Vela, Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez, Karol Ivett Paredes Fonseca and Hitler Saavedra Casternoque .