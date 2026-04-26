La ONPE descarta fraude electoral y atribuye las actas idénticas a errores humanos en la digitación de votos

Un miembro designado por el Jurado Electoral Especial analiza una papeleta durante un recuento de votos de las elecciones generales en Lima, Perú, el miércoles 22 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) descartó la existencia de fraude en la contabilización de votos tras la circulación de imágenes y denuncias sobre actas electorales con información idéntica.

La entidad publicó un comunicado en sus redes sociales oficiales, donde abordó información presentada por el canal Willax Televisión y declaraciones del candidato presidencial Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

Según la ONPE, las actas con resultados idénticos corresponden a errores humanos y no a irregularidades deliberadas. La institución precisó que, hasta el momento, se han identificado seis locales de votación en los que se registraron actas con igual conteo de votos, algunas de ellas firmadas por los mismos miembros de mesa.

Ciudadanos peruanos depositan sus votos en una mesa de sufragio, supervisados por miembros de la mesa, durante las elecciones generales en Perú. (Foto: ONPE)

El informe y la respuesta

El pasado 22 de abril, Willax difundió un informe en el que mostró imágenes de “actas gemelas” provenientes de Lambayeque. El periodista Christian Hudtwalcker cuestionó la coincidencia exacta en los resultados de mesas contiguas y sugirió improbabilidad estadística.

“Pero que una mesa al costado de otra tendría exactamente los mismos resultados. Como decían algunos expertos en las redes sociales, es más fácil que te ganes la Tinka tres veces a que eso suceda”, dijo.

Hudtwalcker agregó que la situación no parecía favorecer a un partido en particular y que ambas actas, pese a ser idénticas, fueron contabilizadas por la ONPE sin observaciones ni remisión al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el informe se detallaron los resultados específicos registrados en las actas señaladas, incluyendo cifras idénticas para agrupaciones como el Partido Patriótico del Perú, Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno, País para Todos, Juntos por el Perú, Integridad Democrática, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular.

Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

Hudtwalcker remarcó que “no pasa por a quién se favorecen, sino que obviamente es algo extraordinario que tendría que llamar a que el jurado electoral especial lo revise y se pronuncie”. Según el periodista, los documentos fueron contabilizados por la ONPE el 13 de abril sin que se detectara irregularidad alguna durante el proceso de digitación y contabilidad.

Explicaciones sobre las actas

En su pronunciamiento vía X, la ONPE explicó que la aparición de actas con información idéntica se debe a “un error humano de los miembros de mesa que, ante la cercanía de la mesa contigua, confundieron el material electoral, llenando un acta errónea o, en otros casos, tomando como referencia el acta borrador de la mesa contigua”.

La institución aclaró que, en estos casos, el jefe de la ODPE correspondiente se comunicó con el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de la jurisdicción para que se resuelva la situación en el marco de sus competencias.

FOTO DE ARCHIVO-Un hombre se encuentra frente a los trabajadores electorales durante las elecciones generales en Lima, Perú. 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Las actas identificadas en esta casuística son: 004717 y 004718, 023291 y 023292, 034798 y 034799, 051465 y 051484, 079002 y 079003, así como las actas número 002144 y 002143”, detalló el organismo.

La ONPE recordó que los miembros de mesa llenan cuatro copias del acta electoral y que, en última instancia, el JEE correspondiente puede determinar el recuento de votos. Además, indicó que el sistema de control y fiscalización del proceso electoral está diseñado para detectar y corregir este tipo de incidencias.

Insistencia de López Aliaga

El candidato presidencial Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular, insistió en la existencia de un supuesto fraude durante una reciente conferencia de prensa en Lima.

López Aliaga condicionó su ingreso al Senado de la República a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) atienda sus denuncias y solicitó la anulación de 4.500 actas que considera irregulares.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

“Mi decisión de jurar o no como senador va a depender justamente de si hay transparencia y garantía de legalidad. Legitimidad yo diría que ya no la tiene, francamente. Ya lo que ha hecho el señor Corvetto con la omisión culposa del Jurado Nacional de Elecciones, encabezado por el señor Burneo, ya el daño está hecho. El daño internacional que nos han hecho es fatal”, expresó el candidato.

Durante su intervención, el candidato sostuvo que parte de la ciudadanía se vio impedida de votar el 12 y 13 de abril por fallas logísticas atribuidas a la ONPE, reiteró la existencia de irregularidades y responsabilizó directamente al presidente del JNE, Roberto Burneo.

Decisión del JNE

El Pleno del JNE resolvió por unanimidad el 24 de abril la inviabilidad de realizar elecciones complementarias en Lima durante el actual proceso electoral. La decisión, comunicada oficialmente tras un análisis técnico-jurídico y la revisión de informes de las instancias correspondientes, respondió al reclamo planteado por López Aliaga.

El coordinador legal del gabinete de asesores del JNE, Jorge Valdivia, habla en una rueda de prensa este lunes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

El JNE precisó que el proceso de las Elecciones Generales 2026 sigue en curso y que, mientras los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el pleno avanzan en la revisión de actas observadas y resoluciones de nulidad, se mantiene el cumplimiento estricto de la legislación vigente.

El tribunal electoral aseguró su compromiso de “garantizar la integridad del proceso electoral y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas”. Además, exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales y pidió a las organizaciones políticas actuar con responsabilidad.