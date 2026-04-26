Alfonso López Chau se refiere a reportaje sobre cenas con dirigentas en restaurante y afirma que “solo buscan silenciar a voces incómodas”

Alfonso Lopez Chau Créditos: ANGELA PONCE

El excandidato presidencial y virtual senador por Ahora Nación, Alfonso López Chau, hizo público su rechazo al reciente reportaje emitido por un programa televisivo en el que se cuestionó una cena suya con dirigentes de su partido en un hotel de Miraflores. La respuesta surge tras la difusión de imágenes y testimonios sobre una reunión nocturna en la que participaron López Chau y dos militantes del partido.

“Lamento que mujeres valientes que se inician en política sean víctimas del daño a su imagen y honor, sólo porque buscan silenciar a voces incómodas”, escribió en sus redes sociales.

Durante el reportaje de Willax, se exhibieron grabaciones del encuentro ocurrido el sábado 18 de abril entre las 20h y las 22h, en un restaurante bar de un conocido hotel en Miraflores. Según las dirigentes de Ahora Nación, Julissa Prado y Yesmi Ortega, la reunión fue de carácter estrictamente partidario y no existió ningún comportamiento inapropiado.

Prado, quien integra el Comité Ejecutivo Nacional y representa a Apurímac, sostuvo que “reunirse en restaurantes de hoteles es práctica habitual en la organización y ninguna de las asistentes permaneció con el candidato fuera del área pública”. Ambas colaboradoras descartaron especulaciones sobre la naturaleza de la cita y defendieron su derecho a la intimidad y a elegir el lugar del encuentro.

El excandidato presidencial Alfonso López Chau emite un comunicado en Twitter lamentando los ataques a la imagen y honor de mujeres que se inician en política, en un contexto de controversia mediática.

La cobertura mediática también cuestionó aspectos personales de López Chau, como su estado civil y presuntas contradicciones en su domicilio, recurriendo a testimonios de terceros para poner en duda su información oficial.

López Chau critica ataques a mujeres en política tras reportaje televisivo

Tras la emisión del reportaje, Alfonso López Chau recurrió a su red social X para responder indirectamente a las imputaciones y solidarizarse con las mujeres de su entorno político. Citó una entrevista entre Marco Aurelio Denegri y Leopoldo Chiappo sobre la miseria y toxicidad en el ambiente público, conectando dicha reflexión con el presente episodio: “Los hombres amargados hacen exactamente lo contrario que los árboles: se amargan por dentro y emiten monóxido de carbono, irrespirable desde el punto de vista psicológico”.

El excandidato lamentó que las jóvenes políticas sean blanco de ataques a su honra por el simple hecho de participar en la vida partidaria y defendió el derecho de todas las correligionarias a no ser estigmatizadas por elegir espacios fuera del local partidario para sus reuniones.

Peruvian presidential candidate Alfonso Lopez Chau attends a televised debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, April 1, 2026. REUTERS/Angela Ponce

En respuestas directas al programa, López Chau repitió: “Respete mi intimidad”, negándose a dar entrevistas a Willax y anunciando su decisión de responder a cualquier señalamiento a través de la vía legal junto a sus abogados.

La polémica sirvió de detonante para retomar antiguas investigaciones sobre su labor al frente de la Universidad Nacional de Ingeniería, refiriendo presuntas contrataciones preferenciales y vínculos con colaboradoras cercanas. El propio López Chau no profundizó en estas acusaciones, limitándose a ratificar su postura de rechazo frente a la naturaleza del escrutinio mediático.

Peru's presidential candidate Alfonso Lopez Chau speaks a press conference following his closing campaign rally, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 9, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Cuestionan reuniones de López Chau con militantes en restaurante

El reportaje centró la atención en el motivo y la conveniencia de realizar un encuentro partidario en el restaurante bar de un hotel en Miraflores, en lugar del local oficial de la agrupación política. Durante la transmisión, reporteros abordaron a López Chau y a las dirigentes Julissa Prado y Yesmi Ortega, quienes insistieron en la naturaleza política, pública y legítima del encuentro.

Al ser interrogada, Prado enfatizó: “Nos hemos reunido un millón de veces en esos sitios y no ha habido ningún problema. Hemos estado hasta altas horas de la noche”, subrayando la práctica extendida de coordinar en espacios distintos al local formal del partido.