Perú

Elecciones 2026 en Perú: LINK con resultados oficiales de los comicios primarios

La ONPE ha habilitado un enlace oficial para que la ciudadanía consulte, en tiempo real, el avance de los votos en las elecciones primarias, en las que delegados de treinta y siete organizaciones políticas elegirán a sus candidatos presidenciales

Guardar
Elecciones 2026 en Perú LINK
Elecciones 2026 en Perú LINK con resultados oficiales de los comicios primarios por partido - Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó en su sitio web un enlace oficial para consultar el avance de los resultados de las elecciones primarias 2026 en Perú, bajo la modalidad de delegados. Los resultados se actualizan en la medida en que concluye el escrutinio en las diferentes mesas de sufragio instaladas a nivel nacional. Para acceder, los ciudadanos pueden ingresar a https://resultados.onpe.gob.pe/DEL2025/.

Resultados inmediatos y transparencia en el proceso

Durante la jornada de este 7 de diciembre, la ONPE desplegó un rápido y eficiente cómputo de resultados para las elecciones primarias vía delegados, en las que participan treinta y siete organizaciones políticas: treinta y cuatro partidos y tres alianzas electorales. El objetivo es seleccionar las candidaturas para la presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino de cara a las Elecciones Generales 2026.

Elecciones primarias en Perú se
Elecciones primarias en Perú se realizan este domingo: ¿Cuándo se conocerán los resultados proclamados por el JNE? - Andina

La aplicación de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) ha sido determinante para registrar la información, imprimir las actas de instalación, sufragio y escrutinio, así como los reportes de puesta a cero y el cartel de resultados. Esta herramienta tecnológica permite transmitir los datos directamente desde los centros de votación a los servidores nacionales, lo que acelera la publicación de resultados y reduce errores derivados de la transcripción manual.

Como muestra del compromiso con la transparencia, la ONPE habilitó una sala especial en su centro de cómputo para que los personeros de las organizaciones políticas puedan observar de manera directa todo el proceso de procesamiento y consolidación de datos.

Elecciones primarias en Perú se
Elecciones primarias en Perú se realizan este domingo: ¿Cuándo se conocerán los resultados proclamados por el JNE? - Andina

Proceso de “puesta a cero” y seguridad informática

Antes del inicio de la jornada electoral, la ONPE realizó el procedimiento de “puesta a cero” en sus servidores centrales, ubicados en el jirón Yauyos n.° 262, Cercado de Lima, asegurando así la ausencia de cualquier registro previo y la integridad de los resultados. El acto contó con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Defensoría del Pueblo y voceros de algunas organizaciones políticas. La firma del acta de puesta a cero y la emisión de reportes mediante el Sistema de Cómputo de Resultados (SCORE) garantizaron que el sistema estuviera expedito para recibir las actas y datos del proceso electoral.

Logística y planificación electoral

Las elecciones primarias se llevan a cabo en 77 mesas de sufragio, ubicadas en 31 locales de votación, distribuidos en 30 distritos del país. Estas infraestructuras facilitan el sufragio de cada uno de los mil doscientos seis delegados, representando a las organizaciones políticas participantes. Para Lima Metropolitana y el Callao, la ONPE ha dispuesto centros de votación emblemáticos, como el Melitón Carbajal, la IE Argentina, Nuestra Señora de Guadalupe, Alfonso Ugarte y Teresa Gonzales de Fanning, así como la I.E. 5005 Generalísimo don José de San Martín en el primer puerto.

Elecciones primarias en Perú se
Elecciones primarias en Perú se realizan este domingo: ¿Cuándo se conocerán los resultados proclamados por el JNE? - Andina

Asimismo, el organismo electoral instaló catorce oficinas descentralizadas para asegurar el adecuado desarrollo de los comicios, programados entre las 8:00 y las 15:00 horas.

Delegados y requisitos legales

El pasado 30 de noviembre, se eligieron mil doscientos seis delegados en elecciones internas indirectas organizadas por cada organización política. Estos delegados son los encargados de nominar oficialmente a los candidatos y candidatas de sus respectivos partidos o alianzas. Según la Ley de Organizaciones Políticas, las agrupaciones deben conseguir al menos el 10% de los votos válidos para continuar en el proceso general.

La ONPE brindó asistencia técnica a veinticinco agrupaciones, incluyendo asesoría normativa, capacitaciones y provisión de materiales electorales.

En caso de alguna eventualidad tecnológica, está previsto el uso de materiales impresos, cuyas actas serán digitalizadas y transmitidas a los servidores centrales, integrando así los resultados al sistema nacional.

Organizaciones políticas participantes

A continuación, la lista de partidos y alianzas que participan ​en las elecciones primarias vía delegados:

  • Acción Popular
  • Ahora Nación – AN
  • Alianza para el Progreso
  • Avanza País – Partido de Integración Social
  • Partido Político Fe en el Perú
  • Frente Popular Agrícola del Perú
  • Fuerza Popular
  • Juntos por el Perú
  • Partido Político Libertad Popular
  • Partido Ciudadanos por el Perú
  • Partido Cívico Obras
  • Partido del Buen Gobierno
  • Partido Demócrata Unido Perú
  • Partido Demócrata Verde
  • Partido Democrático Federal
  • Partido Democrático Somos Perú
  • Partido Frente de la Esperanza 2021
  • Partido Morado
  • Partido País para todos
  • Partido Patriótico del Perú
  • Partido Político Integridad Democrática
  • Partido Político Nacional Perú Libre
  • Partido Político Perú Acción
  • Partido Político Perú Primero
  • Partido Político PRIN
  • Partido SÍCREO
  • Partido Político Perú Moderno
  • Podemos Perú
  • Primero La Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  • Progresemos
  • Salvemos al Perú
  • Partido Político Un Camino Diferente
  • Partido Político Cooperación Popular
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

Alianzas Electorales:

  • Unidad Nacional
  • Venceremos
  • Fuerza y Libertad

La plataforma oficial de resultados permite consultar en tiempo real los votos válidos obtenidos, el avance del escrutinio y la situación de cada partido o alianza.

Temas Relacionados

ONPEElecciones 2026Elecciones primariasperu-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Se juega el cuarto set set. La selección peruana sub 19 cae 1-2 y busca forzar el quinto parcial. Sigue todas las incidencias del encuentro definitivo

Perú vs Venezuela EN VIVO

Minería ilegal avanza en el río Autiki: pueblos asháninkas exigen protección y denuncian hostigamientos

Comuneros de Pichanaki y Río Tambo señalan que los operativos son insuficientes y advierten que la presencia de mineros ha generado vigilancia, amenazas y contaminación que afecta cultivos, pesca y su vida espiritua

Minería ilegal avanza en el

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El cuadro de las ‘pumas’ buscará mantenerse en la senda triunfal para acortar distancias en la lucha por el primer lugar. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Rebaza Acosta EN

¿‘Derrota’ de Hugo de Zela en la OEA? Estas fueron las posiciones de los demás países a la propuesta de Perú sobre el asilo

El internacionalista Óscar Vidarte analizó el debate e intervenciones de representantes de Chile, Colombia, Estados Unidos y otros países frente a la propuesta presentada por el canciller peruano

¿‘Derrota’ de Hugo de Zela
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿‘Derrota’ de Hugo de Zela

¿‘Derrota’ de Hugo de Zela en la OEA? Estas fueron las posiciones de los demás países a la propuesta de Perú sobre el asilo

Rafael López Aliaga amenaza con disolver el Congreso si no aprueba un ‘shock de leyes’ para “transformar el Perú”

Elecciones primarias en Perú se realizan este domingo: ¿Cuándo se conocerán los resultados proclamados por el JNE?

Diez ministros viajarán a Ecuador junto a José Jerí: Gobierno pagará pasajes de hasta S/ 10 mil para integrantes del gabinete

Gobernadora de Lima es condenada a 9 años y 5 meses de cárcel por corrupción: tribunal también le impone S/100 mil de reparación civil

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco asegura que bolso

Pamela Franco asegura que bolso que le regaló a Christian Cueva es original: “Tengo la boleta, ahorré casi un año”

El mensaje de Melissa Klug a Samahara Lobatón tras ruptura con Bryan Torres: “No quería que repitieras patrones”

Murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años: así lo despidieron los artistas peruanos

Bryan Torres desmiente a Samahara Lobatón y asegura que su infidelidad fue perdonada: “2024, hice mi vida un carnaval”

Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Quién es ella?”

DEPORTES

Perú vs Venezuela EN VIVO

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por final ida de la Liga Femenina 2025

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute