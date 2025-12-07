Elecciones 2026 en Perú LINK con resultados oficiales de los comicios primarios por partido - Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó en su sitio web un enlace oficial para consultar el avance de los resultados de las elecciones primarias 2026 en Perú, bajo la modalidad de delegados. Los resultados se actualizan en la medida en que concluye el escrutinio en las diferentes mesas de sufragio instaladas a nivel nacional. Para acceder, los ciudadanos pueden ingresar a https://resultados.onpe.gob.pe/DEL2025/.

Resultados inmediatos y transparencia en el proceso

Durante la jornada de este 7 de diciembre, la ONPE desplegó un rápido y eficiente cómputo de resultados para las elecciones primarias vía delegados, en las que participan treinta y siete organizaciones políticas: treinta y cuatro partidos y tres alianzas electorales. El objetivo es seleccionar las candidaturas para la presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino de cara a las Elecciones Generales 2026.

La aplicación de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) ha sido determinante para registrar la información, imprimir las actas de instalación, sufragio y escrutinio, así como los reportes de puesta a cero y el cartel de resultados. Esta herramienta tecnológica permite transmitir los datos directamente desde los centros de votación a los servidores nacionales, lo que acelera la publicación de resultados y reduce errores derivados de la transcripción manual.

Como muestra del compromiso con la transparencia, la ONPE habilitó una sala especial en su centro de cómputo para que los personeros de las organizaciones políticas puedan observar de manera directa todo el proceso de procesamiento y consolidación de datos.

Proceso de “puesta a cero” y seguridad informática

Antes del inicio de la jornada electoral, la ONPE realizó el procedimiento de “puesta a cero” en sus servidores centrales, ubicados en el jirón Yauyos n.° 262, Cercado de Lima, asegurando así la ausencia de cualquier registro previo y la integridad de los resultados. El acto contó con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Defensoría del Pueblo y voceros de algunas organizaciones políticas. La firma del acta de puesta a cero y la emisión de reportes mediante el Sistema de Cómputo de Resultados (SCORE) garantizaron que el sistema estuviera expedito para recibir las actas y datos del proceso electoral.

Logística y planificación electoral

Las elecciones primarias se llevan a cabo en 77 mesas de sufragio, ubicadas en 31 locales de votación, distribuidos en 30 distritos del país. Estas infraestructuras facilitan el sufragio de cada uno de los mil doscientos seis delegados, representando a las organizaciones políticas participantes. Para Lima Metropolitana y el Callao, la ONPE ha dispuesto centros de votación emblemáticos, como el Melitón Carbajal, la IE Argentina, Nuestra Señora de Guadalupe, Alfonso Ugarte y Teresa Gonzales de Fanning, así como la I.E. 5005 Generalísimo don José de San Martín en el primer puerto.

Asimismo, el organismo electoral instaló catorce oficinas descentralizadas para asegurar el adecuado desarrollo de los comicios, programados entre las 8:00 y las 15:00 horas.

Delegados y requisitos legales

El pasado 30 de noviembre, se eligieron mil doscientos seis delegados en elecciones internas indirectas organizadas por cada organización política. Estos delegados son los encargados de nominar oficialmente a los candidatos y candidatas de sus respectivos partidos o alianzas. Según la Ley de Organizaciones Políticas, las agrupaciones deben conseguir al menos el 10% de los votos válidos para continuar en el proceso general.

La ONPE brindó asistencia técnica a veinticinco agrupaciones, incluyendo asesoría normativa, capacitaciones y provisión de materiales electorales.

En caso de alguna eventualidad tecnológica, está previsto el uso de materiales impresos, cuyas actas serán digitalizadas y transmitidas a los servidores centrales, integrando así los resultados al sistema nacional.

Organizaciones políticas participantes

A continuación, la lista de partidos y alianzas que participan ​en las elecciones primarias vía delegados:

Acción Popular

Ahora Nación – AN

Alianza para el Progreso

Avanza País – Partido de Integración Social

Partido Político Fe en el Perú

Frente Popular Agrícola del Perú

Fuerza Popular

Juntos por el Perú

Partido Político Libertad Popular

Partido Ciudadanos por el Perú

Partido Cívico Obras

Partido del Buen Gobierno

Partido Demócrata Unido Perú

Partido Demócrata Verde

Partido Democrático Federal

Partido Democrático Somos Perú

Partido Frente de la Esperanza 2021

Partido Morado

Partido País para todos

Partido Patriótico del Perú

Partido Político Integridad Democrática

Partido Político Nacional Perú Libre

Partido Político Perú Acción

Partido Político Perú Primero

Partido Político PRIN

Partido SÍCREO

Partido Político Perú Moderno

Podemos Perú

Primero La Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Progresemos

Salvemos al Perú

Partido Político Un Camino Diferente

Partido Político Cooperación Popular

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

Alianzas Electorales:

Unidad Nacional

Venceremos

Fuerza y Libertad

La plataforma oficial de resultados permite consultar en tiempo real los votos válidos obtenidos, el avance del escrutinio y la situación de cada partido o alianza.