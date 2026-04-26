Más de 55 partidos participarán en las elecciones municipales y regionales por 15.000 cargos de alcaldes, gobernadores y regidores

Un total de 55 partidos políticos participará en las próximas elecciones regionales y municipales en Perú, convocadas para el 4 de octubre, según el registro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en lo que podría ser un proceso electoral aún más complejo para los ciudadanos, que también contarán con una sobreoferta de candidatos entre los que se encontrarán aquellos que participaron en las elecciones generales y no lograron los votos para ni siquiera superar el 1 %.

¿Cómo es posible que un partido que no superó la valla electoral no pierda su inscripción ante el JNE? según la normativa vigente, los partidos que no alcanzaron la valla electoral del 5% en las elecciones generales de abril podrán competir en los comicios regionales y municipales y conservarán su registro nacional hasta enero del año próximo, aun si registran un respaldo electoral minúsculo.

En contraste con los casi 40 cuarenta partidos que participaron en las elecciones generales de abril, la lista de habilitados para estas próximas elecciones regionales y municipales alcanza una cantidad sin precedentes en la historia del Perú. Entre estos 55 partidos están: las 38 organizaciones que intentaron llegar al poder central en abril, así como nuevos actores que lograron su inscripción hasta el 7 de enero de este año.

Algunas regiones tendrán más de 60 organizaciones políticas debido a la presencia de movimientos regionales. Partidos que no superaron el 1 % en las elecciones generales también podrán participar. REUTERS/Angela Ponce

Por fuera del ámbito nacional, el escenario se completa con la presencia de numerosos movimientos regionales con presencia únicamente en su jurisdicción: en Puno se inscribieron ocho organizaciones, en Huancavelica fueron siete y en Arequipa y Tacna, seis en cada una.

Resultados de los partidos en las elecciones generales

Hasta la fecha, con unas pocas actas de votación en proceso de revisión, solo 6 partidos han superado el umbral legal del 5 % de los votos para obtener escaños en la elección de diputados y senadores, de acuerdo con las proyecciones estimadas.

Este bajo nivel de representatividad se ilustra con los resultados de partidos como PTE Perú, cuya candidatura presidencial —a cargo de Napoleón Becerra, fallecido durante la contienda— superó a Perú Moderno. Este último, encabezado por Carlos Jaico, logró tan solo 0.058% de los votos válidos, es decir, poco más de nueve mil sufragios en todo el país.

Algunas regiones tendrán más de 60 organizaciones políticas debido a la presencia de movimientos regionales. Partidos que no superaron el 1 % en las elecciones generales también podrán participar. (Foto AP/Guadalupe Pardo)

Participación de partidos con bajo respaldo en elecciones subnacionales

Pese a estos resultados exiguos, partidos como Perú Moderno y otras agrupaciones que no alcanzan ni siquiera el 1% del respaldo electoral mantienen el derecho a presentar candidaturas locales este año.

Entre los grupos con bajo respaldo ciudadano, figuran partidos de alcance nacional que están en riesgo de perder su inscripción ante el JNE, como Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez, que obtuvo apenas 1,58% de votos en la elección presidencial, alrededor de 2,57 % para diputados y 2,50 % en elección de senadores.

Por su lado, Alianza Para el Progreso (APP), encabezado por César Acuña, presentó resultados similares: 1,14% en la elección presidencial, 2,67% en diputados y 2,27% en senadores, según datos del conteo de la ONPE.

Algunas regiones tendrán más de 60 organizaciones políticas debido a la presencia de movimientos regionales. Partidos que no superaron el 1 % en las elecciones generales también podrán participar. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Un caso particular es el de Perú Libre, el partido del prófugo Vladimir Cerrón, que alcanzó únicamente 0,60% de los votos en la elección presidencial (cerca de noventa y seis mil sufragios), así como 0,83% en senadores (ciento noventa y ocho mil votos) y 0,94% en diputados (ciento quince mil votos).

El conteo de la ONPE reverló que más de la mitad de los partidos ni siquiera superó el 1% de respaldo ciudadano en los últimos comicios generales y en muchos casos carecen de estructura territorial. Pese a este panorama, estas fuerzas políticas podrán competir el 4 de octubre por cerca de 15.000 cargos de elección popular, como gobernadores, alcaldes y regidores.