Perú

Así se aprecia Lima desde el cielo: avión caza F-16 que participará en el BALP 2026 muestra la capital peruana desde las alturas

La llegada de aeronaves y tripulaciones internacionales marca el inicio del Festival Aéreo BALP 2026 en la Base Aérea Las Palmas, donde la FAP reunirá a miles de efectivos y visitantes en dos jornadas de exhibiciones, acrobacias y actividades

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Experimenta la emoción desde la cabina de un F-16 sobrevolando la costa de Lima. El equipo Viper Demo de Estados Unidos está en Perú para un espectáculo aéreo inolvidable que fortalece los lazos de amistad entre ambas naciones. | Viper Demo / Fuerza Aérea del Perú

Lima recibe este fin de semana a los primeros cazas F-16 estadounidenses que participarán en el XVIII Festival Aéreo BALP 2026, una cita que transforma el cielo de la capital en el epicentro de la aviación militar y acrobática regional. El arribo de estas aeronaves ha generado expectativas entre entusiastas y ciudadanos, que podrán observar maniobras de alta precisión y tecnología de última generación.

Desde la cabina de un F-16, Lima se revela como una franja urbana extendida junto al océano Pacífico, marcada por el contraste entre el azul profundo del mar y la ciudad gris clara que bordea la costa. La perspectiva desde uno de estos aviones permite dimensionar la magnitud de la capital y apreciar, en un solo vistazo, tanto su densidad urbana como el entorno natural que la rodea.

El Festival Aéreo BALP 2026, organizado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP), se celebrará el sábado 25 y domingo 26 de abril en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco. El evento contará con la presencia de más de 5.000 efectivos operativos y espera recibir entre 25.000 y 30.000 visitantes, quienes podrán disfrutar de exhibiciones aéreas, exposiciones de aeronaves y actividades familiares, según la programación oficial de la FAP.

Vista desde la cabina de un F-16 mostrando el océano Pacífico y la costa de Lima, Perú, con nubes y el horizonte urbano al fondo. Se ven los controles del avión
La capital peruana, Lima, se extiende a lo largo del océano Pacífico, observada desde la cabina de un caza F-16 que participa en el Festival Aéreo BALP 2026. (Captura Viper Demo / Fuerza Aérea del Perú)

Lima desde el aire: una perspectiva única a bordo de un F-16

La experiencia de sobrevolar Lima en un F-16 ofrece una visión privilegiada de la ciudad. Desde la cabina, la línea costera aparece como una secuencia continua de playas y acantilados, con la urbe extendiéndose paralela al mar casi sin interrupciones. Hacia el interior, la masa urbana se va difuminando hasta encontrarse con las primeras elevaciones de los cerros, visibles como una silueta que delimita el horizonte.

El cielo, generalmente amplio y despejado en esta época del año, suma una dimensión adicional a la panorámica. Las nubes finas se dispersan sobre el Pacífico, mientras que los instrumentos y controles del avión en primer plano refuerzan la sensación inmersiva de la cabina. Para los pilotos, Lima se percibe como una ciudad costera larga, continua y vibrante, abrazada por el océano, una perspectiva que solo es posible desde la altura que permite la aviación de combate.

Avión de combate F-16 Viper de la Fuerza Aérea de EE. UU. en vuelo ascendente contra un cielo azul claro. La aeronave es roja, blanca y azul, con estelas de vapor y el piloto visible
El F-16 Viper Demonstration Team de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realiza una impresionante demostración aérea, exhibiendo las capacidades tácticas y tecnológicas del F-16 Fighting Falcon en su regreso a Lima. (Foto: Instagram / viperdemoteam)

El comandante y piloto del equipo estadounidense F-16 Viper Demonstration Team, el mayor Taylor Hiester, destacó la emoción de regresar a Lima para participar en el festival: “Estuvimos aquí en 2024 y hemos vuelto nuevamente en 2026 para celebrar no solo el F-16, sino la amistad entre el pueblo del Perú y el pueblo de los Estados Unidos”, expresó tras aterrizar en la Base Las Palmas.

F-16 Viper Demonstration Team regresa a Lima

El F-16 Viper Demonstration Team de la Fuerza Aérea de Estados Unidos regresa a Lima tras su exitosa presentación en 2024. Este equipo tiene la misión de exhibir las capacidades tácticas y tecnológicas del F-16 Fighting Falcon, uno de los cazas más avanzados en servicio a nivel mundial. Bajo el mando del mayor Hiester, la escuadra desarrolla maniobras que ponen a prueba la resistencia tanto de los pilotos como de las aeronaves, alcanzando velocidades superiores a 2.100 km/h.

La llegada del equipo estadounidense ha sido recibida con entusiasmo por parte de la organización y el público asistente. Las presentaciones incluyen vuelos sincronizados, simulaciones de combate y demostraciones de precisión, que buscan no solo entretener, sino también fortalecer los lazos de cooperación entre las fuerzas aéreas de ambos países.

Un avión de combate F-16 Viper de la Fuerza Aérea de EE. UU. blanco, azul y rojo en una pista polvorienta, con un piloto en la cabina y montañas al fondo
El equipo de demostración F-16 Viper de la Fuerza Aérea de EE. UU. llega a Lima, Perú, para exhibir las capacidades del avanzado caza F-16 Fighting Falcon. (Foto: Instagram / viperdemoteam)

El mayor Hiester, originario de Pensilvania, cuenta con una destacada trayectoria en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde ha liderado misiones de entrenamiento, operaciones de alerta y protección de autoridades. Su rol como comandante del equipo de demostración lo posiciona como uno de los referentes mundiales en la divulgación de las capacidades del F-16 y la promoción de la aviación militar.

Festival Aéreo BALP 2026: organización, fechas y actividades principales

El XVIII Festival Aéreo BALP 2026 está organizado por la Fuerza Aérea del Perú y se desarrollará en la Base Aérea Las Palmas los días 25 y 26 de abril, con acceso gratuito mediante registro digital en la plataforma oficial de la FAP. El evento contempla exhibiciones de acrobacia aérea, paracaidismo y exposiciones estáticas de aeronaves de combate, transporte y formación.

La Fuerza Aérea del Perú y Estados Unidos presentan maniobras conjuntas en el festival BALP | Fuerza Aérea del Perú
La Fuerza Aérea del Perú y Estados Unidos presentan maniobras conjuntas en el festival BALP | Fuerza Aérea del Perú

Entre los atractivos principales se encuentra la Escuadrilla Bicolor FAP, cuyos pilotos ejecutarán maniobras de alta precisión con aviones Game Bird, y la participación de los Caballeros Azules, el equipo de paracaidismo de las Fuerzas Especiales FAP, que realizará saltos desde grandes alturas portando banderas y generando estelas de humo de colores.

La organización ha dispuesto zonas de hidratación, primeros auxilios y una feria gastronómica para la comodidad de los asistentes. El ingreso será exclusivamente peatonal y se requiere presentar el DNI junto al código QR obtenido en el registro. El festival también rinde homenaje al capitán FAP José Quiñones Gonzales, héroe nacional, integrando elementos de memoria histórica en la programación, según informó la Fuerza Aérea del Perú.

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