Perú

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con coqueteos y una propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

El exfutbolista y la influencer protagonizaron una noche de insinuaciones, celos y una polémica sugerencia en el reality, encendiendo las redes.

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Diego Chavarri se muesra nuvamente en coqueteos con Gabriela Herrera y se pone celoso de Pablo Heredia. La Granja Vip Perú.

Una noche de fiesta en ‘La Granja VIP Perú’ desató el escándalo: Diego Chávarri y Gabriela Herrera fueron captados en una serie de coqueteos y conversaciones privadas que no tardaron en volverse tendencia.

Todo comenzó tras un reto de baile, donde Pablo Heredia besó a Gabriela como parte de la dinámica, lo que desató la evidente incomodidad y celos de Chávarri.

La tensión entre ambos se hizo más visible cuando, ya lejos de la pista de baile, Diego y Gabriela compartieron momentos de cercanía y confidencias al oído en el comedor de la granja.

El exfutbolista, visiblemente incómodo, reclamó a Gabriela por el beso recibido de Pablo, cuestionando sus justificaciones. “No sabía lo que habías hecho. Tú siempre tienes la misma excusa: Él me tocó, él me besó’”, expresó Diego, dejando entrever que la situación le afectó más de lo que quiso admitir.

Celos, reproches y una propuesta fuera de lugar

Durante la conversación, Gabriela fue directa: “¿Te molestó el beso que me dio Pablo?”. Diego no lo negó y admitió que sí, que la escena le incomodó. Lejos de detenerse en los celos, Chávarri buscó privacidad y le propuso a Gabriela: “¿Podemos ir allá? ¿No se pueden apagar las cámaras 10 minutos, no?”.

La reacción de Gabriela fue tajante: “No”, dejando claro que no estaba dispuesta a romper las reglas del reality ni a exponerse a una situación comprometida, pero continuó con los coquoteos

El insinuante comentario de Chávarri generó revuelo en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre los límites entre juego, flirteo y respeto a sunovia Thalía Bentín. La propuesta fue calificada de inapropiada por parte de la audiencia, avivando el debate sobre la ética y la transparencia en los realities de convivencia.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera son captados en coqueteos y le hace inapropiada proposición. YouTube: La Granja Vip Perú
Diego Chávarri y Gabriela Herrera son captados en coqueteos y le hace inapropiada proposición. YouTube: La Granja Vip Perú

Shirley Arica siembra la duda en Diego Chávarri

La interacción no terminó ahí. Más tarde, Diego acudió a la cama de Gabriela para seguir conversando sobre lo ocurrido. Compartió detalles de una charla previa con Shirley Arica, abordando temas de confianza y de relaciones fuera del reality.

“No me duele eso. Pero si yo estoy con ella y ella no está conmigo, no pasa nada. De amor nadie se muere. Pasa el tiempo, todo pasa. En un futuro ella me amará más. Y personalmente voy a meter las manos al fuego hasta que me queme”, reflexionó Chávarri frente a ‘La Chica realidad’.

La conversación subió de tono cuando Diego se cuestionó sobre la lealtad de su novia, Thalía, fuera de la granja, y se mostró desafiante ante la posibilidad de una ruptura: “De amor nadie se muere”.

Gabriela, por su parte, le planteó el dilema de cómo actuaría si las posiciones se invirtieran, llevando la charla a un punto de reflexión sobre el doble estándar en las relaciones.

Gabriela y Diego se mantuvieron juntos en la cama

El cierre de la noche fue igual de controversial: Gabriela preguntó si dormirían juntos, a lo que Diego respondió con ambigüedad, mientras ambos compartían el edredón en el dormitorio, alegando que sentía frío.

Las cámaras captaron el momento, sumando un nuevo capítulo a la saga de rumores, especulaciones y debates sobre la naturaleza real de su vínculo.

El episodio fue ampliamente comentado y analizado en redes sociales y programas de espectáculos, donde las opiniones se dividieron entre quienes ven simple juego y quienes consideran que los límites se han desdibujado peligrosamente.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera: de los celos al edredón, la escena más candente de La Granja VIP.
Diego Chávarri y Gabriela Herrera: de los celos al edredón, la escena más candente de La Granja VIP.

Reacciones y repercusiones en la audiencia

La actitud de Diego Chávarri fue duramente criticada por parte de los seguidores del reality, quienes consideraron su propuesta fuera de lugar, especialmente por su situación sentimental fuera del programa. Muchos recordaron que Thalía, su pareja, ya había manifestado incomodidad por las actitudes de Diego en la granja y hasta habría puesto ponto final a su compromiso.

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