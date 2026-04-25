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Gianluca Lapadula se asoma al abismo de la Serie C en Italia con Spezia pese a anotación contra Catanzaro

Por más que el veterano delantero de la selección peruana aportó en el marcador, los suyos poco o nada hicieron para evitar una caída que roza con la catástrofe deportiva en el ascenso

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Gianluca Lapadula empleándose de lleno contra Catanzaro. - Crédito: Spezia
Gianluca Lapadula empleándose de lleno contra Catanzaro. - Crédito: Spezia

Gianluca Lapadula roza el descenso a la Serie C con Spezia. Salvo un milagro en las últimas fechas, todo está consumado para que el ítalo-peruano viva un descalabro deportivo sin precedentes en su carrera. Por más que apareció con una anotación —la segunda consecutiva en la temporada— los suyos acabaron perdiendo, tal y como se esperaba, a manos del Catanzaro.

El ítalo-peruano convirtió su segunda diana al hilo con Spezia, aunque sirvió solo para el registro personal. | VIDEO: X

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