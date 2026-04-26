Día del Trabajador en Perú: ¿Cuándo y cómo se logró la jornada laboral diaria de 8 horas?

Desde las primeras movilizaciones de los obreros hasta la institucionalización del feriado, el 1 de mayo refleja la conquista de derechos fundamentales para los trabajadores peruanos. Foto: Notacentral.com

El Día del Trabajo en Perú tiene un profundo significado histórico y social, pues representa la victoria de los trabajadores que impulsaron la reducción de la jornada laboral a ocho horas diarias. La fecha recuerda las movilizaciones masivas y la presión sindical que llevaron, en 1919, a la promulgación de un decreto supremo que estableció este límite horario. A partir de entonces, el 1 de mayo quedó marcado como un símbolo de los avances en derechos laborales y de la capacidad de organización del movimiento obrero.

Este logro modificó de manera decisiva la relación entre empleadores y trabajadores, sentando las bases para nuevas leyes en defensa de condiciones más justas y equitativas. El Día del Trabajo no solo conmemora una reivindicación histórica, sino que también constituye un recordatorio anual de la importancia de proteger los derechos de quienes conforman la fuerza productiva del país.

¿Cuándo se adoptó la jornada laboral en Perú?

El movimiento que condujo a la reducción de la jornada laboral tuvo su momento decisivo en enero de 1919. A finales del año anterior, gremios como los panaderos, los obreros textiles y los trabajadores de la Baja Policía iniciaron un paro general que impactó la vida cotidiana en Lima y el Callao. Las huelgas bloquearon fábricas y talleres, e interrumpieron los servicios del tranvía. Como principal consecuencia detuvieron la actividad bancaria y comercial. Esta presión social llevó a que, el 15 de enero de 1919, el entonces presidente José Pardo firmara el decreto supremo que estableció el límite de ocho horas diarias de trabajo.

Un día antes, el propio diario El Comercio había manifestado su respaldo con un editorial: “Razones de humanidad y de justicia nos han hecho mirar con simpatía las aspiraciones del proletariado”.

Desde las primeras movilizaciones de los obreros hasta la institucionalización del feriado, el 1 de mayo refleja la conquista de derechos fundamentales para los trabajadores peruanos. (Composición Infobae: El Peruano)

Orígenes del 1 de mayo

La celebración del Día del Trabajo en Perú se conecta con un movimiento internacional que tuvo su origen en Chicago, Estados Unidos, en mayo de 1886. Miles de obreros estadounidenses se declararon en huelga exigiendo la jornada máxima de ocho horas. La represión policial en la llamada Revuelta de Haymarket dejó un saldo de 38 trabajadores muertos, un centenar de heridos y la ejecución de dirigentes sindicales que luego serían conocidos como los Mártires de Chicago.

Estas jornadas, consideradas como el punto de partida de la reivindicación salarial y horaria a nivel mundial, impulsaron el sindicalismo en todo el continente americano y sirvieron de inspiración para movimientos similares en Sudamérica.

Próximo día no laborable. Concentración de trabajadores portando banderolas en la Plaza Bolívar en el Día del Trabajo en 1961. (Foto archivo El Peruano)

¿Cómo se logró instaurar la jornada labora de 8 horas en Perú?

En el ámbito local, los primeros años del siglo XX vieron emerger el sindicalismo en medio del auge industrial de ciudades como Lima y Callao. Intelectuales como Luis Miró Quesada de la Guerra, quien más tarde asumiría la dirección de El Comercio, defendieron la necesidad de una protección legal para el trabajador y fundamentaron la teoría del riesgo profesional. En 1900, Miró Quesada sostuvo: “En el ejercicio del trabajo o de la profesión se corre el riesgo de un accidente y que al producirse este, el empresario tiene el deber de indemnizar a la víctima”. Es así que estas movilizaciones influyeron en la legislación del trabajador y posterior consolidación del debate público sobre los derechos laborales.

Durante los últimos años del segundo gobierno de José Pardo (1914-1919), las celebraciones del 1 de mayo tomaron una dimensión inédita en Lima y Callao. El feriado paralizaba tranvías, fábricas y bancos. Los parques y espacios públicos, como el Parque de la Exposición y el Jardín Zoológico, se convertían en puntos de concentración obrera. En 1917, la huelga de los trabajadores del tranvía marcó un antecedente en la movilización sindical. Sin embargo, fue el paro general de diciembre de 1918, con los obreros textiles en un rol protagónico, el que consiguió un respaldo social masivo y presionó al gobierno a adoptar medidas concretas.

Mujeres en el Día del Trabajo en 1946. Ellas tuvieron un papel importante para el cambio en la legislación laboral (Foto archivo El Peruano)

Año decisivo que cambió el escenario laboral en Perú

El decreto de 1919, no solo estableció el límite de ocho horas diarias, sino que también introdujo regulaciones pioneras sobre el trabajo de mujeres y niños. Hasta entonces, ambos grupos estaban expuestos a extensas jornadas y condiciones precarias. Este avance fue posible por la presión combinada de los sindicatos y la opinión pública, canalizada por el activismo académico y los editoriales de prensa. Ningún sector fuera del movimiento obrero asumió el protagonismo del cambio: la transformación fue consecuencia directa de la movilización popular.

La lucha por la jornada de ocho horas no fue un hecho aislado, sino el resultado de una sucesión de huelgas, paros y debates que, definieron el siglo XX para la clase trabajadora peruana. La instauración del Día del Trabajo quedó así unida de manera inseparable a la conquista sindical de 1919. Desde entonces, la jornada máxima de ocho horas se mantiene como un pilar de la legislación laboral y un recordatorio de la capacidad de organización y presión de los trabajadores peruanos.

Feriados en Perú. Día del Trabajador en 1975. (Foto: archivo El Peruano)

A más de un siglo de la promulgación del decreto que limitó la jornada laboral, la fecha sigue ocupando un lugar central en la memoria colectiva del país. Cada 1 de mayo, los sindicatos y organizaciones laborales rememoran las movilizaciones que forjaron el derecho al tiempo libre y a condiciones de trabajo más justas. Los testimonios y la documentación de la época muestran que la jornada de ocho horas fue una victoria obtenida a través de la persistencia colectiva y la articulación de demandas en distintos frentes sociales.

El Día del Trabajo en Perú no solo representa un descanso laboral, sino que recuerda el legado de una lucha que modificó la estructura del empleo y sentó las bases para la ampliación de derechos laborales. La instauración de la jornada de ocho horas, fue posible gracias a la confluencia de sindicatos, intelectuales y una opinión pública sensibilizada, en un contexto internacional que impulsó a los trabajadores a exigir mejores condiciones en América y el mundo.