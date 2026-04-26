Agresor de cosmiatra habría huído a Argentina: fotografía en bar refuerza la hipótesis de fuga tras quemarla viva

Un informe revela que Luis Andrés Flores Julca, acusado de un brutal intento de feminicidio en Perú, habría huido a Argentina. Testigos lo ubican en la zona del Abasto en Buenos Aires, llevando una vida normal mientras su víctima lucha por sobrevivir. | Latina Noticias

Una fotografía tomada en una cervecería de Buenos Aires permite sostener que Luis André Flores Julca, acusado de atacar y quemar viva a su expareja, Yanet Urbano, logró huir de Perú y se encuentra en Argentina. La imagen, difundida por Latina Noticias, muestra al principal sospechoso del intento de feminicidio en actitud relajada, mientras la víctima permanece hospitalizada en estado crítico.

Según la investigación presentada, la pista clave surgió cuando una fuente local identificó a Flores Julca en la galería comercial Abasto Center, situada en avenida Corrientes, un lugar que frecuentó años antes y donde había instalado un local de tatuajes. El testimonio recogido por el medio señala que el acusado fue visto en ese espacio comercial entre jueves y viernes de la última semana, comportándose de manera nerviosa y comentando a conocidos que se había peleado con su pareja.

La fotografía, tomada en una cervecería de la avenida Juan de Garay, muestra a Flores Julca sentado en una mesa, sonriente y levantando el pulgar, acompañado de un vaso de cerveza. El citado medio consultó a testigos que lo vieron consumir bebidas junto a un grupo de amigos, en una noche de esparcimiento que contrasta con la situación de Yanet Urbano, quien enfrenta graves secuelas neurológicas y quemaduras en más del 70 % de su cuerpo.

Mientras la joven continúa internada en cuidados intensivos, sus allegados reclaman a las autoridades y al Ministerio de la Mujer por la ausencia de respaldo en el proceso judicial contra el principal sospechoso, Luis Andrés Flores Julca.| Latina Noticias

Mensajes y movimientos que refuerzan la hipótesis de huida

La investigación incluye mensajes que el propio Flores Julca habría enviado a contactos en Perú, en los que confirma su presencia en Argentina y solicita información para adquirir un chip telefónico local. “Ya estoy en Argentina, mano”, se lee en uno de los textos atribuidos al sospechoso. Estos mensajes aparecieron apenas un día después del ataque a Yanet Urbano.

El general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), declaró que el movimiento migratorio del sospechoso no registra una salida reciente del país. Sin embargo, se hallaron indicios de que Flores Julca adquirió pesos argentinos y un nuevo equipo celular, utilizando la tarjeta y el teléfono de la víctima tras el ataque.

La cosmiatra de 32 años lucha por su vida luego de un ataque presuntamente cometido por su expareja, quien sigue prófugo. Sus familiares señalan que el Ministerio de la Mujer no brindó la asistencia jurídica prometida. Latina Noticias

“Ha comprado un equipo celular, ha hecho un movimiento bancario y ha comprado pesos argentinos. Estamos tras los pasos de este agresor”, señaló Lozada.

La policía considera posible que el acusado haya abandonado el país usando documentos ajenos o rutas no oficiales, lo que dificulta su localización inmediata. Las autoridades mantienen la coordinación con Interpol y la policía argentina para lograr su detención.

En paralelo, la familia de Yanet Urbano sigue reclamando justicia y apoyo institucional. La víctima, cosmiatra de 32 años, permanece conectada a un ventilador mecánico y con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos. La joven sufrió un paro en el cerebelo y varias fallas orgánicas, consecuencia de las quemaduras y lesiones infligidas durante el ataque.

El caso ha generado indignación en la comunidad peruana y argentina por la aparente tranquilidad con la que Flores Julca ha sido visto en espacios públicos de Buenos Aires, mientras la investigación avanza en ambos países. Se espera su captura pueda efectuarse para que enfrente la justicia peruana.