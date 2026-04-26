Bruno Ascenzo y Adrián Bello se casaron en una romántica ceremonia en Cusco

Bruno Ascenzo y Adrián Bello compartieron imágenes de su romántica boda en Cusco, que incluyen una selfie cercana y una foto polaroid del evento.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron su matrimonio este sábado 25 de abril en el Valle Sagrado del Cusco, consolidando su relación de más de diez años en una ceremonia íntima y privada. El evento, realizado en uno de los parajes más emblemáticos de Perú, contó con la presencia de amigos cercanos y figuras del espectáculo nacional e internacional.

La confirmación del enlace llegó al anochecer, cuando la wedding planner de la pareja compartió los primeros detalles de la boda. Bruno Ascenzo, reconocido actor, productor y guionista peruano, y Adrián Bello, cantautor de soul-pop, eligieron la ciudad imperial para oficializar su compromiso y sellar su historia personal en un entorno natural y simbólico.

Entre los asistentes, destacaron nombres como Stephanie Cayo y Alejandro Sanz, quienes arribaron a Cusco el jueves 23 de abril, lo que despertó especulaciones sobre su participación en la celebración. La presencia de estas figuras subrayó el carácter reservado y exclusivo del evento, que se mantuvo alejado de los circuitos mediáticos hasta el anuncio oficial.

El cineasta y el cantante se comprometieron a inicios del 2025, por lo que eligieron la ciudad imperial para sellar su amor | TikTok

Las redes sociales se convirtieron en el principal canal para divulgar imágenes y momentos del enlace. La fotógrafa responsable del registro visual publicó una instantánea que capturó la atmósfera del evento, mientras que el hotel donde se realizó la ceremonia compartió una imagen que reveló algunos detalles de la decoración y el ambiente.

La wedding planner y Rosalyn, una de las dueñas de la reconocida empresa de catering Dulcefina, mostraron en sus perfiles parte del trabajo realizado para la boda. Rosalyn exhibió la torta de boda que trasladó hasta el Cusco para la pareja, una pieza elaborada especialmente para la ocasión. Las imágenes difundidas mostraron fragmentos de la música en vivo, un elemento central en la ceremonia, que incluyó presentaciones que acompañaron la unión de los novios.

La celebración fue concebida como un espacio de encuentro para el círculo íntimo de la pareja, quienes apostaron por la privacidad y el sentido familiar en uno de los destinos más representativos del país. El compromiso sellado en 2025 se materializó en una ceremonia simbólica que generó eco en redes, donde seguidores y colegas expresaron sus felicitaciones.

Una mano sostiene una fotografía instantánea de Bruno Ascenzo y Adrián Bello sonriendo en su boda, con el ambiente festivo de la recepción de fondo en Cusco.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello caminan juntos en el jardín de La Casona de Yucay Hotel en Cusco, celebrando su romántica unión matrimonial.

Así fue la pedida de matrimonio de Adrián Bello a Bruno Ascenzo

El camino hacia el matrimonio comenzó con una propuesta de compromiso que marcó un hito en la relación de ambos artistas. Adrián Bello sorprendió a Bruno Ascenzo con una emotiva pedida de mano, que tuvo lugar a inicios de 2025. La propuesta ocurrió en un entorno privado y reunió a amigos cercanos, quienes atestiguaron el momento en el que el cantante expresó su deseo de formalizar la relación.

La reacción de Ascenzo reflejó la profundidad del vínculo que ambos comparten y que ahora ha quedado sellado en una ceremonia que reunió a sus allegados en el corazón del Valle Sagrado.

(Instagram/brunoascenzo)

El compromiso fue celebrado por ambos con mensajes en sus redes personales, donde compartieron fragmentos del momento y agradecieron el apoyo recibido durante los años previos. La boda en Cusco representa la culminación de una historia que ha trascendido el ámbito privado para convertirse en un referente de visibilidad dentro del espectáculo peruano.