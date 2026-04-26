Perú

¿Julio Velarde por 9 años más? Exministro de Economía plantea reforma que blinda al BCR

El actual sistema de nombramiento incrementa la incertidumbre empresarial y debilita la continuidad en la política monetaria, según el especialista

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Julio Velarde
Luis Carranza propone ampliar a nueve años el mandato de los directores del Banco Central de Reserva del Perú para reforzar su independencia.

El exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, propuso modificar el sistema de elección del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) durante el XVII Foro Internacional Quo Vadis 2026, organizado por la Cámara de Comercio de Lima.

Su planteamiento busca reducir la incertidumbre que enfrenta el sector empresarial ante los cambios de gobierno y fortalecer la continuidad institucional en la política monetaria del país.

Actualmente, el directorio del BCR está integrado por siete miembros: cuatro designados por el Poder Ejecutivo, incluido el presidente de la entidad, y tres elegidos por el Congreso de la República.

Carranza sugirió que los integrantes sean elegidos por periodos de siete o nueve años, con renovaciones parciales y escalonadas, para evitar que un solo gobierno tenga capacidad de modificar la composición del directorio en su totalidad.

Mayor independencia y confianza en el BCR

El exministro Luis Carranza explicó que el mecanismo de renovación escalonada permitiría dotar de mayor independencia al BCR y reducir la influencia política sobre la institución.

De esta manera, el gobierno entrante tendría un margen limitado para cambiar la orientación del directorio y las decisiones sobre política monetaria. Según el exministro, la propuesta contribuiría a fortalecer la confianza de inversionistas, empresas y agentes económicos en la estabilidad de la entidad.

El economista recordó que el BCR cuenta con una institucionalidad sólida, respaldada por el artículo 84 de la Constitución y su Ley Orgánica, que impide al emisor financiar al Tesoro Público. Esta normativa garantiza la autonomía y disciplina monetaria, principios fundamentales para preservar la estabilidad macroeconómica.

Banco Central de Reserva - BCR
El modelo actual del BCR, con cambios tras cada gobierno, incrementa la incertidumbre entre empresarios e inversionistas, según Carranza.

Rezago económico y desafíos frente al crecimiento regional

Durante su intervención en el foro, Carranza advirtió que el Perú muestra señales de rezago en crecimiento económico en comparación con otros países de América Latina.

En esta línea, el economista cuestionó el optimismo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto al desempeño actual y subrayó la urgencia de aplicar medidas concretas para revertir la desaceleración y recuperar la competitividad.

El exministro instó a fortalecer las políticas económicas y sociales, impulsar la inversión en infraestructura, mejorar la regulación y reducir trabas burocráticas. El objetivo es dinamizar sectores clave y elevar la capacidad productiva nacional para evitar que el país quede rezagado frente a sus pares regionales.

Capital, trabajo y productividad: los pilares para elevar el PBI potencial

Carranza enfatizó la necesidad de trabajar sobre tres pilares fundamentales para retomar tasas de crecimiento sostenidas: capital, trabajo y productividad. Señaló que el país requiere una estrategia integral que promueva la inversión, la generación de empleo y el aumento de la eficiencia productiva.

En particular, subrayó la importancia de elevar la Productividad Total de Factores (PTF) para que tanto el capital como el trabajo generen mayores niveles de eficiencia y valor agregado.

Sin avances significativos en productividad, manifestó, el Perú enfrentará dificultades para recuperar los ritmos de crecimiento observados en el pasado y retomar el liderazgo económico en la región.

¿Quién es Luis Carranza?

Luis Julián Martín Carranza Ugarte, nacido en Lima en 1966, es un economista peruano con una amplia trayectoria en el sector público y organismos internacionales.

Se desempeñó como presidente del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas del Perú en dos periodos, entre 2006 y 2008, y nuevamente desde enero hasta diciembre de 2009.

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