Pago del reintegro 5 del Fonavi pasaría a mayo: Esto se sabe de la nueva devolución

El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en mayo. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Si bien ya se ha confirmado que el siguiente pago en el marco de las devoluciones de aportes al Fonavi, el extinto fondo nacional de vivienda, será el del grupo de Reintegro 5, aún no se confirma la fecha para su cobro.

Como se recuerda, Infobae Perú informó que esto podría darse, lo más pronto, a finales de abril, pero ahora la fecha tentativa se aplaza, según pudo informar Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc a Infobae Perú.

Ahora, el cobro de la devolución del grupo de Reintegro 5 del Fonavi se haría entre la primera y segunda semana de mayo en el Banco de la Nación. Aún, sin embargo, está pendiente la aprobación final para que los proceso avancen. Este siguiente martes 28 de abril sesionará la Comisión Ad Hoc para definir finalmente las fechas oficiales.

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Reintegro 5 del Fonavi sí llegará

El pago del Reintegro 5 se trata de un nuevo cobro para los exfonavistas de anteriores listas que ya recibieron un pago, con los que se continua un avance para la devolución de todos sus fondos. El grupo de beneficiarios serán exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026. El padrón estará conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsará más de S/260 millones.

Se recuerda que no solo el cambio de gobierno, tras la censura de José Jerí, con la entrada de José María Balcázar, ha afectado a las sesiones de la Comisión Ad Hoc para la devolución de aportes al Fonavi, sino también la salida de la ministra de Economía y Finanzas, su entrada como en la Presidencia del Consejo de Ministros, y también su salida de esta institución.

Conoce todo sobre el pago del Reintegro 5 del Fonavi, el que podría ser uno de los últimos cobros para fonavistas que esperan nuevas devoluciones de sus aportes. - Crédito Fenaf Perú

Así también, frente a la crisis política en la Presidencia, atravesada por la denuncia pública de irregularidades en el proceso de Elecciones 2026, ahora la nueva sesión de la Comisión Ad Hoc se celebrará el martes 28 de abril.

Finalmente, para que realmente se defina la fecha de devolución para mayo depende primero “que le alcance el tiempo a la Secretaria técnica”, para procesar el padrón.

Asimismo, como se recuerda, la Comisión Ad Hoc ya no tendría luego de este pago mayor presupuesto para realizar los pagos del Fonavi que aún estarán pendientes. Para eso el Gobierno debe destinar mayores recursos.

Los fonavistas podrán cobrar en el Banco de la Nación. - Crédito Andina

¿Cómo se configura el Reintegro 5?

Rango de edad : El padrón del grupo Reintegro N° 5 estará conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026

Cantidad de beneficiarios y monto : El padrón estará conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsará más de S/260 millones. No se considerarán a quienes conformaron los grupos de Reintegros anteriores

Fecha de pago: entre la primera y segunda semana de mayo se podría cobrar en el Banco de la Nación (según señaló, que serían las fecahs tentativas, Milla a Infobae Perú).