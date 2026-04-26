Esposo de Magaly Medina enternece las redes al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

Esposo de Magaly Medina sorprende al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

La azotea de una notaría limeña se convirtió en el escenario de un gesto inesperado y viral. Alfredo Zambrano, esposo de la periodista y conductora Magaly Medina, decidió instalar una pantalla publicitaria gigante en la cima de su notaría para promocionar el programa 'Magaly TV La Firme’.

La acción, difundida a través de un video en TikTok, generó una ola de comentarios en redes y fue interpretada tanto como muestra de amor como de complicidad profesional.

El video, que rápidamente se hizo viral, muestra la fachada de la notaría de Zambrano y la pantalla LED donde aparece Magaly Medina bailando en su set, bajo el eslogan del programa líder de espectáculos.

“Quédate donde tu esposo notario use su azotea para promocionar tu programa de TV”, fue la frase que acompañó la publicación y desató decenas de reacciones.

Esposo de Magaly Medina sorprende al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

Un gesto que va más allá de lo romántico

La comunidad digital no tardó en pronunciarse. Comentarios como “Eso es amor del bueno”, “Retemplado el notario de la diva Magaly” y “Estos detalles es lo que algunas no soportan que Magaly tiene quien la quiera y lo demuestre” resumieron el sentir de seguidores y detractores. Para muchos, la decisión de Alfredo Zambrano representa una muestra pública de orgullo y respaldo, mientras otros sugieren que la acción tiene un tinte estratégico, aprovechando la alta visibilidad de su esposa.

Las bromas no faltaron en el debate digital, con usuarios especulando sobre los motivos del notario y el impacto mediático de tener a Magaly Medina como pareja. Frases como “Mi teoría es que se casó con Magaly para tener las primicias” y “No hay que negar que la tía es afortunada en el amor” reflejaron el tono humorístico del intercambio.

Apoyo incondicional en medio de la polémica

Este apoyo público de Zambrano llega en un momento especialmente delicado para Magaly Medina, quien enfrenta una nueva ola de controversias. La conductora está envuelta en un enfrentamiento legal con la cantante Yahaira Plasencia y su exabogado Iván Paredes, a quien acusa de extorsión y amenazas a través de videos. En medio de esta tormenta mediática, el respaldo de su esposo se percibe como un ancla de estabilidad y afecto.

Magaly no dudó en manifestar en su programa su indignación por la decisión de la Prefectura de Lima de otorgar garantías personales a Plasencia, señalando que la medida responde a un espectáculo mediático. También arremetió contra su exabogado, afirmando que sus acciones responden a resentimientos personales y que intenta extorsionarla para perjudicar su imagen pública.

La polémica entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia alcanza un nuevo nivel. Medina acusa a su antiguo abogado de cambiarse de bando para defender a la cantante y de intentar extorsionarla con videos, complicando aún más la situación.

Magaly Medina: entre la polémica y el respaldo familiar

El contexto en el que se produce este gesto también es relevante. Medina atraviesa una etapa de gran exposición mediática, debatiendo no solo con figuras del espectáculo, sino también con abogados y autoridades. La otorgación de garantías personales a Yahaira Plasencia ha polarizado a la opinión pública y puesto a prueba la capacidad de la conductora para navegar entre la crítica y el respaldo.

El apoyo de Alfredo Zambrano, visible y contundente, se convierte en noticia y confirma que, en el universo mediático, los gestos personales pueden tener un efecto multiplicador en la narrativa pública.

Magaly y Alfredo: Un matrimonio a prueba de cámaras

Magaly Medina y Alfredo Zambrano han sabido consolidar una relación en la que la vida privada y la exposición mediática conviven en equilibrio. El reciente gesto del notario, lejos de pasar desapercibido, se convierte en una declaración de principios sobre el apoyo mutuo y la importancia de la complicidad en el éxito profesional.

La historia, que comenzó como una anécdota viral en TikTok, suma una nueva página al recorrido público de la pareja y recuerda que, en el mundo del espectáculo, el respaldo familiar puede ser tan determinante como el talento o el rating.

La presentadora se animó a cantar un tema de Alejandra Guzmán para su esposo, gesto que enterneció a sus fans y generó comentarios llenos de humor y cariño en redes sociales (Instagram)