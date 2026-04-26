Adolfo Chuiman podría volver a la TV tras su salida de Al Fondo Hay Sitio: “No me he jubilado”

Adolfo Chuiman contó quién ha sido su compañero de reparto favorito a través de los años.

Adolfo Chuiman no piensa en el retiro. Tras dejar la serie Al Fondo Hay Sitio, el actor confirmó que no descarta regresar a la televisión este año y ya planea nuevos proyectos junto a su histórico compañero Efraín Aguilar. Así lo reveló en una entrevista con el diario Trome, donde además habló sobre su sentir fuera de las pantallas.

“Me encuentro bien y con ganas de seguir haciendo televisión, justamente con mi compadre Efraín estamos viendo un par de proyectos. Uno de ellos está por concretarse y espero que pueda realizarse este año y así regresar a la televisión”, contó Chuiman.

El actor se mostró motivado por la posibilidad de volver al ruedo. Señaló que el descanso le ha servido, pero insiste en que su carrera todavía tiene mucho por delante.

Adolfo Chuimán revela que producción de 'Al Fondo Hay Sitio' no lo ha vuelto a llamar. (Foto: Captura de IG)

“De hecho que sí, han sido más de 30 años trabajando casi sin descanso en diversos programas y series. Este tiempo me ha caído muy bien para descansar, pero ya es tiempo de volver, yo no me he jubilado, ja, ja”, confesó.

Durante la charla, Chuiman mencionó cómo percibe el cariño de la gente en su día a día. En la calle, el público le expresa constantemente el deseo de verlo de nuevo en una ficción. “Casi todos me piden que vuelva con una nueva serie, y dependiendo de la edad de la persona me reconoce con algún personaje como ‘papá’, Renato y Peter”, relató.

El vínculo con la audiencia, según sus propias palabras, sigue intacto. Su presencia en la televisión peruana ha marcado generaciones y hoy sus personajes siguen vigentes en la memoria popular.

Efraín Aguilar se arrepiente de un trabajo que realizó con Adolfo Chuiman.

Adolfo Chuiman no descarta volver a Al Fondo Hay Sitio

La posibilidad de regresar a Al Fondo Hay Sitio sigue abierta. Chuiman aseguró que no ha recibido una propuesta para reincorporarse en la nueva temporada, pero no cierra la puerta por completo.

“No me han llamado para volver a la serie este año”, aclaró el actor, quien se despidió de la producción hace dos temporadas. Su salida se sumó a la de otros integrantes históricos del elenco.

Chuiman explicó que, ante una eventual convocatoria, se tomaría el tiempo para analizar la propuesta. “Si me vuelven a llamar tendría que pensarlo y ver bien las cosas. No descarto nada, siempre hay que pensar bien y si se dan las circunstancias aceptaría, pero sino… sigo para adelante", afirmó.

El actor ha mantenido su postura abierta sobre un posible regreso, aunque también muestra entusiasmo por los proyectos nuevos que está gestando junto a Efraín Aguilar.

Adolfo Chuiman se retiró de 'Al Fondo Hay Sitio'.

El impacto de su salida no pasó desapercibido entre sus compañeros. Yvonne Frayssinet, amiga y colega en la serie, dijo a La República que Chuiman está tranquilo y conforme con la decisión que tomó. “Él está bien. De vez en cuando conversamos. Quizás extrañe el trabajo porque él es un actor de verdad. Pero decidió descansar un poco. Y está bien, se lo merece. Toda la vida ha trabajado. Es su decisión”, expresó la actriz.

Chuiman, lejos de alejarse del medio, se muestra expectante y dispuesto a asumir nuevos desafíos en la televisión. Su regreso parece cuestión de tiempo y de encontrar el proyecto adecuado para reencontrarse con su público.