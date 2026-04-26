Perú

Primer año de León XIV: IRTP y Arzobispado de Lima anuncian especial por su elección como papa

Organizadores apuestan por fortalecer la cohesión nacional con una emisión que amplía la proyección del líder religioso nacido en el extranjero

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El papa León XIV llega para celebrar una misa en el estadio Malabo en Malabo, Guinea Ecuatorial, el jueves 23 de abril de 2026, en el último día de su visita pastoral de 11 días a África. (AP Foto/Misper Apawu)
El papa León XIV llega para celebrar una misa en el estadio Malabo en Malabo, Guinea Ecuatorial, el jueves 23 de abril de 2026, en el último día de su visita pastoral de 11 días a África. (AP Foto/Misper Apawu)

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el Arzobispado de Lima iniciaron las coordinaciones para la realización de un programa especial en homenaje al primer año de elección del papa León XIV. La transmisión está prevista para el próximo 8 de mayo y forma parte de una agenda conjunta orientada a destacar la figura del pontífice y su vínculo con el país.

En ese contexto, el arzobispo de Lima y cardenal del Perú, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, sostuvo una reunión con la jefa del IRTP, Cinthia Ramírez Santillana, quien confirmó que la producción ya se encuentra en desarrollo. El encuentro permitió definir líneas de trabajo para una emisión que buscará integrar contenidos religiosos y culturales en una plataforma de alcance nacional.

Tras la cita, el cardenal Castillo resaltó el rol del IRTP en la difusión de contenidos que contribuyen a la integración del país. Subrayó especialmente su carácter descentralista y su presencia en diversas regiones, lo que permite una cobertura uniforme a través de TVPerú y Radio Nacional. En esa línea, destacó la capacidad del medio estatal para adaptarse a distintos contextos y garantizar una comunicación inclusiva.

Primer año de León XIV: así será el especial que preparan IRTP y la Iglesia
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Asimismo, enfatizó el valor de la radio y la televisión como herramientas de cohesión social. Según indicó, estos medios no solo cumplen una función informativa, sino que también fortalecen los vínculos culturales y espirituales entre los ciudadanos, en un país con una amplia tradición cristiana.

Producción en marcha

Desde el IRTP, la titular de la entidad explicó que la reunión tuvo como objetivo coordinar acciones conjuntas que permitan difundir mensajes de unidad, esperanza e integración entre los peruanos. La propuesta apunta a aprovechar la multiplataforma del instituto para alcanzar a distintas audiencias en todo el territorio nacional.

En esa línea, se destacó que la transmisión de la misa dominical desde la Catedral de Lima, así como las emisiones mensuales desde regiones del interior del país, forman parte de la identidad cultural del Perú y refuerzan el vínculo entre la Iglesia y la ciudadanía.

Homenaje a León XIV: producción del IRTP busca integrar a todo el país
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El programa especial, en ese sentido, no solo busca conmemorar una fecha simbólica, sino también consolidar un mensaje que conecte con la diversidad del país.

Visita del papa León XIV al Perú sigue en evaluación

En paralelo a estas iniciativas, la eventual visita del papa León XIV al Perú continúa en evaluación. El director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, advirtió que el contexto político actual podría influir en la decisión final del Vaticano.

Según explicó, el país atraviesa un periodo de inestabilidad marcado por procesos electorales consecutivos, lo que genera incertidumbre sobre la conveniencia de concretar el viaje en el corto plazo. “Nos encontramos en una situación de inestabilidad política, de incertidumbre. No solamente tenemos la segunda vuelta, también tenemos una nueva elección en el mes de octubre. Y yo creo que desde la Santa Sede se tiene que analizar muy bien si es conveniente que venga el papa o no”, señaló.

Incertidumbre política abre dudas sobre viaje del papa León XIV al Perú. Video: Exitosa

Uno de los principales riesgos identificados es la posible utilización política de una visita de alto impacto como la del pontífice. En ese sentido, advirtió que un evento de esta magnitud podría ser instrumentalizado en medio de un clima postelectoral, lo que desvirtuaría su carácter espiritu

Reacción de los peruanos tras la elección de León XIV

La expectativa en torno al papa León XIV se explica también por la reacción que generó su elección entre los peruanos, tanto en el país como en el extranjero. En el Vaticano, fieles nacionales vivieron el anuncio con una mezcla de emoción, sorpresa y orgullo, en un ambiente marcado por lágrimas, cantos y oraciones.

Testimonios recogidos en la Plaza de San Pedro reflejaron la intensidad del momento. “He llorado tanto porque es una emoción, una alegría que es difícil. Primera vez en mi vida que asisto a este evento. Muy bien. Y contenta. Contenta y gracias de corazón”, relató una ciudadana peruana presente durante el anuncio.

La conexión con el pontífice responde, en gran medida, a su trayectoria en el país. Robert Francis Prevost, hoy León XIV, mantuvo una relación estrecha con el Perú tras su paso como obispo en Chiclayo, lo que consolidó un vínculo reconocido por diversas comunidades religiosas.

El papa León XIV bendice a los fieles a su llegada para oficiar una santa misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción en Mongomo, Guinea Ecuatorial, el 22 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV bendice a los fieles a su llegada para oficiar una santa misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción en Mongomo, Guinea Ecuatorial, el 22 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

En esa ciudad, la noticia fue recibida con celebraciones espontáneas. Fieles se congregaron en los exteriores de la catedral y celebraron entre campanas, abrazos y expresiones de alegría. “Para mí es una alegría que haya salido él, porque fue obispo de allá de mi tierra, muy querido, allá en nuestra tierra”, señaló uno de los asistentes.

El entusiasmo también estuvo acompañado de expectativas sobre su pontificado. “Igual que el Papa Francisco, que sea esa entrega a la humanidad. A la juventud. Eso queremos”, expresó otro ciudadano, reflejando el deseo de continuidad en una Iglesia cercana a la población.

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