Perú

Acción Popular podría quedar fuera de las Elecciones 2026: lista presidencial y parlamentaria peligran por disputa entre Alfredo Barnechea y Julio Chávez

José Naupari, experto en derecho electoral, aclaró que denuncia de fraude también podría afectar a los postulantes a diputados y senadores

Guardar
José Naupari, experto en temas electorales, advierte que partido de la lampa podría quedar fuera de las Elecciones 2026. | Canal N

Acción Popular atraviesa una crisis que podría derivar en su exclusión de las próximas elecciones generales de 2026. El abogado y especialista en derecho electoral, José Naupari, advirtió que las denuncias de fraude e irregularidades en la designación de delegados podría poner en entredicho la legitimidad de todas las listas partidarias.

Estamos hablando de todas las candidaturas, no solo de la presidencial. Si se demuestra que hubo irregularidades en la elección de delegados, eso comprometería todo el proceso”, explicó en diálogo con Canal N.

Señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene competencias restringidas durante el desarrollo de las primarias, pero podría intervenir en la etapa de calificación de listas, especialmente si existen informes sólidos sobre vicios en la democracia interna.

Alfredo Barnechea ganó las elecciones
Alfredo Barnechea ganó las elecciones organizadas por la ONPE y Julio Chávez la consulta interna. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Advirtió que la presentación o no de candidaturas antes del 23 de diciembre será clave: Si el partido decide abstenerse de inscribir listas, incurrirá en causal de cancelación de su inscripción, lo que lo dejaría fuera no solo de las presidenciales, sino también del Congreso y Parlamento Andino. Si, por el contrario, presenta candidaturas, podrían prosperar tachas o anularse todas las listas si se comprueba el carácter masivo de la suplantación.

“Si la irregularidad es transversal, se pueden caer todas las listas. Pero si no se presentan tachas, o si no se sustentan adecuadamente, las listas podrían pasar”, puntualizó.

El escenario se agrava si se verifica que más del 90% de los delegados fueron suplantados, pues ello justificaría la nulidad general. Naupari criticó, además, que la elección de delegados dependa únicamente del partido, sin verificación directa del sistema electoral, y lamentó que Acción Popular abandonara su tradicional sistema de “un militante, un voto”, lo que, en su opinión, habría evitado el conflicto actual.

¿Cuál es el conflicto entre Alfredo Barnechea y Julio Chávez?

El conflicto alcanzó su punto máximo tras la proclamación de Alfredo Barnechea como candidato presidencial, de acuerdo al conteo de actas de las elecciones primarias, organizadas por la ONPE. La oposición encabezada por Julio Chávez, presidente del partido y participante en la contienda interna, presentó una impugnación formal alegando la existencia de un “manifiesto y grosero fraude” en la designación de los delegados, señalando la sustitución de veintiocho de ellos y denunciando la supuesta compra de votos y manipulación del proceso.

Resultados de Acción Popular: Lista
Resultados de Acción Popular: Lista 6 es liderada por Alfredo Barnechea; mientras que la lista 1 es de Julio Chávez. | ONPE

Por su parte, la ONPE ratificó la validez del proceso y defendió su actuación. Mencionaron que su labor se limitó a registrar la lista de delegados proporcionada oficialmente por Acción Popular y no a supervisar el proceso de selección interno. “Cualquier lista distinta a la comunicada a la ONPE carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral a cargo de nuestra institución”, precisó la entidad.

Aunque el área de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones ya fue notificada sobre las presuntas inconsistencias en la nómina de delegados, hasta ahora el organismo no ha hecho público ningún documento ni comunicación oficial sobre el caso. El futuro partidario depende, en gran medida, de la interpretación que adopte finalmente el JNE sobre la gravedad de los hechos y el alcance de la supuesta suplantación.

Paralelamente, Acción Popular deberá definir si persiste en la inscripción de sus listas o si se abstiene, asumiendo el riesgo real de perder su registro electoral y debiendo iniciar desde cero el arduo proceso de recolección de firmas si desea volver a la carrera política en el futuro.

Temas Relacionados

Acción PopularElecciones 2026Alfredo BarnecheaJulio Chávezperu-politica

Más Noticias

Colegio de Carabayllo logró 8 ingresos a la UNI 2026-I: ¿quién es la escolar que obtuvo la única plaza de Ingeniería Aeroespacial?

La reciente convocatoria para escolares de la Universidad Nacional de Ingeniería evidenció el potencial académico de Carabayllo, con jóvenes que alcanzaron cupos en diversas especialidades y una estudiante que brilló en un proceso altamente competitivo

Colegio de Carabayllo logró 8

Peruanos triunfan en España como conductores de buses y camiones: ¿Cómo lo lograron?

Cristian Luis Tixe tiene 52 años y nació en Lima. En Perú se dedicaba al sector minero, operando maquinaria pesada. En España, se desempeña como conductor

Peruanos triunfan en España como

Alerta por lluvias intensas: más de 210 mil habitantes expuestos a inundaciones y huaicos en siete regiones

Las lluvias previstas entre el 10 y 12 de diciembre elevan el riesgo de inundaciones y huaicos en la selva del país, luego de desbordes que ya vienen afectando a comunidades

Alerta por lluvias intensas: más

Navidad 2025 en Perú: precios de árboles desde S/ 55 hasta opciones premium para todo presupuesto

La oferta de decoración y árboles para Navidad es amplia. Las familias pueden encontrar opciones que van desde los S/ 55 hasta más de los S/ 1000

Navidad 2025 en Perú: precios

Las AFP podrán convertirse en bancos, anuncia la SBS: los detalles

El nuevo reglamento de la reforma previsional exige a las administradoras de fondos de pensión mantener calificación financiera mínima, presentar estudios de factibilidad y planes de centralización operativa, pero con una fecha límite

Las AFP podrán convertirse en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ rechaza pagar el abogado

JNJ rechaza pagar el abogado de Gino Ríos para que demande al Colegio de Abogados de Lima

Ricardo Burga acusa fraude en internas de Acción Popular y señala presunta colusión de la ONPE

Polémica en la PNP: resolución de Arriola desata indignación por presunto favor a la ‘sombra’ de José Jerí

ONPE multa a Renovación Popular con más de S/ 170 mil por uso indebido del financiamiento público

El mensaje de Rospigliosi por el Nobel de la Paz: elogios a María Corina Machado y críticas al uso de los DD.HH. para “proteger delincuentes”

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza asegura que la

Janet Barboza asegura que la relación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo era insostenible y no lamenta su ruptura

Fey regresa a Perú con su gira ‘Hits Tour’: fecha, lugar y entradas para el concierto

Limp Bizkit hizo estallar Lima: una noche de pogos, adrenalina pura y un niño que se robó el show junto a Fred Durst

Melissa Paredes advierte con demanda a Magaly Medina tras referirse a supuesta denuncia contra el ‘Gato’

Luiggi Carbajal quiere amistarse con Ricky Trevitazzo: “Es un tiempo de reconciliación”

DEPORTES

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Alianza Lima vs Zhetysu VC 3-1: triunfo histórico de las ‘blanquiazules’ por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras victoria en fecha 2

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

El nuevo cargo que Hernán Barcos desempeñará en FC Cajamarca tras dejar Alianza Lima: no solo sería futbolista

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: canal tv online por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025