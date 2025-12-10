Acción Popular podría quedar fuera de las Elecciones 2026: lista presidencial y parlamentaria peligran por disputa entre Alfredo Barnechea y Julio Chávez

José Naupari, experto en temas electorales, advierte que partido de la lampa podría quedar fuera de las Elecciones 2026. | Canal N

Acción Popular atraviesa una crisis que podría derivar en su exclusión de las próximas elecciones generales de 2026. El abogado y especialista en derecho electoral, José Naupari, advirtió que las denuncias de fraude e irregularidades en la designación de delegados podría poner en entredicho la legitimidad de todas las listas partidarias.

“Estamos hablando de todas las candidaturas, no solo de la presidencial. Si se demuestra que hubo irregularidades en la elección de delegados, eso comprometería todo el proceso”, explicó en diálogo con Canal N.

Señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene competencias restringidas durante el desarrollo de las primarias, pero podría intervenir en la etapa de calificación de listas, especialmente si existen informes sólidos sobre vicios en la democracia interna.

Alfredo Barnechea ganó las elecciones organizadas por la ONPE y Julio Chávez la consulta interna. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Advirtió que la presentación o no de candidaturas antes del 23 de diciembre será clave: Si el partido decide abstenerse de inscribir listas, incurrirá en causal de cancelación de su inscripción, lo que lo dejaría fuera no solo de las presidenciales, sino también del Congreso y Parlamento Andino. Si, por el contrario, presenta candidaturas, podrían prosperar tachas o anularse todas las listas si se comprueba el carácter masivo de la suplantación.

“Si la irregularidad es transversal, se pueden caer todas las listas. Pero si no se presentan tachas, o si no se sustentan adecuadamente, las listas podrían pasar”, puntualizó.

El escenario se agrava si se verifica que más del 90% de los delegados fueron suplantados, pues ello justificaría la nulidad general. Naupari criticó, además, que la elección de delegados dependa únicamente del partido, sin verificación directa del sistema electoral, y lamentó que Acción Popular abandonara su tradicional sistema de “un militante, un voto”, lo que, en su opinión, habría evitado el conflicto actual.

¿Cuál es el conflicto entre Alfredo Barnechea y Julio Chávez?

El conflicto alcanzó su punto máximo tras la proclamación de Alfredo Barnechea como candidato presidencial, de acuerdo al conteo de actas de las elecciones primarias, organizadas por la ONPE. La oposición encabezada por Julio Chávez, presidente del partido y participante en la contienda interna, presentó una impugnación formal alegando la existencia de un “manifiesto y grosero fraude” en la designación de los delegados, señalando la sustitución de veintiocho de ellos y denunciando la supuesta compra de votos y manipulación del proceso.

Resultados de Acción Popular: Lista 6 es liderada por Alfredo Barnechea; mientras que la lista 1 es de Julio Chávez. | ONPE

Por su parte, la ONPE ratificó la validez del proceso y defendió su actuación. Mencionaron que su labor se limitó a registrar la lista de delegados proporcionada oficialmente por Acción Popular y no a supervisar el proceso de selección interno. “Cualquier lista distinta a la comunicada a la ONPE carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral a cargo de nuestra institución”, precisó la entidad.

Aunque el área de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones ya fue notificada sobre las presuntas inconsistencias en la nómina de delegados, hasta ahora el organismo no ha hecho público ningún documento ni comunicación oficial sobre el caso. El futuro partidario depende, en gran medida, de la interpretación que adopte finalmente el JNE sobre la gravedad de los hechos y el alcance de la supuesta suplantación.

Paralelamente, Acción Popular deberá definir si persiste en la inscripción de sus listas o si se abstiene, asumiendo el riesgo real de perder su registro electoral y debiendo iniciar desde cero el arduo proceso de recolección de firmas si desea volver a la carrera política en el futuro.