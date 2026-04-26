Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡A salir con todo! Universitario de Deportes recibirá a Alianza Atlético en el estadio Monumental, y con Jorge Araujo al mando, buscará su segundo triunfo consecutivo para dejar atrás la mala racha. Será el último ensayo previo al choque con Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026.
¿Cómo llega Universitario al partido?
Universitario de Deportes, actual tricampeón del fútbol peruano, mantiene sus aspiraciones en el Torneo Apertura y sabe que está obligado a vencer a Alianza Atlético para seguir en la lucha por el título. El equipo de Sullana, por su parte, llega con la necesidad de sumar puntos que le permitan alejarse de la zona baja de la clasificación.
En su última presentación, Universitario goleó 4-1 a Deportivo Garcilaso bajo la conducción de Jorge Araujo, mostrando una clara mejoría en el rendimiento futbolístico tras la salida de Javier Rabanal. Esta victoria no solo significó una recuperación anímica, sino también un notable aumento en la eficacia ofensiva del equipo.
¿Cómo llega Alianza Atlético al partido?
Alianza Atlético afronta una situación delicada en el Torneo Apertura, ya que acumula una racha de seis partidos oficiales sin conseguir una victoria, incluyendo dos derrotas en la CONMEBOL Sudamericana. El equipo solo ha logrado 11 puntos en la tabla, lo que lo mantiene cerca de los últimos puestos y en la necesidad urgente de sumar para mejorar su posición.
En la ofensiva, Franco Coronel destaca como el máximo artillero del equipo con cuatro goles, de los cuales tres han sido convertidos en la Liga 1. Su aporte goleador representa la principal esperanza de Alianza Atlético para revertir la mala racha y obtener resultados positivos en la recta final del torneo.
Universitario vs Alianza Atlético: posibles alineaciones
- Universitario de Deportes: Miguel Vargas; Cain Fara, Wiliams Riveros, César Inga; Andy Polo, Héctor Fertoli, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.
- Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Williams Guzmán, José Luján, Anthony Gordillo; Joel Lupu, Germán Díaz, Jimmy Pérez; Cristian Penilla, Jorge del Castillo y Valentin Robaldo.
Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026
La transmisión exclusiva del encuentro entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana estará bajo la señal de L1 Max, disponible en todo el país a través de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar TV. Esto garantiza que los aficionados puedan acceder al partido desde cualquier región mediante los principales operadores de televisión por cable.
Quienes prefieran alternativas digitales cuentan con la aplicación Liga 1 Play, gestionada por L1 Max. Esta plataforma permite seguir los partidos en línea desde celulares, tablets o computadoras, facilitando el acceso a la transmisión sin necesidad de sintonizar la televisión tradicional.
La cobertura se completa con el despliegue informativo de Infobae Perú, que ofrecerá detalles previos al encuentro, actualización minuto a minuto, información sobre los goles, jugadas clave y declaraciones de los protagonistas. De esta manera, los seguidores podrán mantenerse al tanto de todo lo que ocurra durante la jornada del campeonato nacional.
Horarios de Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026
Universitario de Deportes recibirá a Alianza Atlético este domingo 26 de abril en el Estadio Monumental de Ate, por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026. El duelo está programado para las 18:00 horas de Perú, horario central para los seguidores locales.
El inicio del partido variará según el país: en México será a las 17:00 horas; en Colombia y Ecuador también a las 18:00 horas; en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) arrancará a las 19:00 horas; mientras que en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay el pitazo inicial está fijado para las 20:00 horas.
Precios de entradas
- Norte: S/. 20 soles
- Sur: S/. 20 soles
- Oriente: S/. 50 soles
- Occidente Lateral: S/. 60 soles
- Occidente Central: S/. 70 soles
- Palco: S/. 160 soles