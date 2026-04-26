Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2026

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)

A poco más de dos semanas para conocer el resultado definitivo de las elecciones presidenciales, los peruanos siguen definiendo a qué candidato de los tres posibles podría apoyar de cara a la segunda vuelta el próximo 7 de junio. Aunque Keiko Fujimori se mantiene en primer lugar, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) iguala a la lideresa de Fuerza Popular en su intención de voto a falta de saber si él será su acompañante en lo que queda de proceso electoral.

Una encuesta realizada por Ipsos y difundida por el diario Perú 21 revela que en caso de que la segunda vuelta se realice entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular, ambos candidatos se encuentran exactamente igualados en intención de voto ciudadano. Tanto Fujimori como Sánchez registran un 38 % de las preferencias.

Sin embargo, existe un grupo numeroso del 24 % de la ciudadanía que aún no ha decidido su voto por alguno de ellos. En este escenario particular, el 7 % no precisa a qué candidato preferiría, mientras que el 17 % mantiene su voto en blanco o viciado.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, asiste a una rueda de prensa mientras se espera que la autoridad electoral confirme el nombre del rival de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 7 de junio, en Lima, Perú, 16 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Fujimori y López Aliaga aumentan el voto en blanco

El segundo esceneario posible es que Rafael López Aliaga pueda superar la diferencia de votos que hasta el momento mantienen a Roberto Sánchez en segundo lugar. Si esto llegase a ocurrir, entonces el candidato de Renovación Popular partiría con una ligera ventaja por encima de Keiko Fujimori.

Según el estudio de opinión, mientras que Fujimori cuenta con 31 % de la preferencia, López Aliaga tiene el 34 % solo en este segundo escenario. Sin embargo, en este caso el voto en blanco aumenta y alcanza el 27 %, mientras que apenas el 8 % afirma que no sabe por cuál de ellos votar.

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