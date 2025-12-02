Óscar Arriola, jefe de la PNP, revela detalles sobre el atentado contra Rafael Belaunde: Esto es lo que se sabe

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un atentado en Cerro Azul

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, reveló detalles del atentado que sufrió el precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, mientras supervisaba terrenos de su propiedad en Cerro Azul, provincia limeña de Cañete.

En diálogo con Canal N, afirmó que cuando se conoció el hecho, se activó de inmediato el ‘Plan Cerco’ para movilizar personal especializado y así asegurar la zona y recabar evidencias. Indicó que el ataque fue perpetrado por un sujeto desde una motocicleta, se produjo cuando Belaunde salía de unos terrenos de su propiedad.

Arriola también informó que el exministro se encuentra dando su testimonio a las autoridades, acompañado por el coronel Porras, titular de la División de Investigación Criminal de Cañete.

Equipos de homicidios y criminalística se han desplazado al lugar para evaluar la escena del crimen, recolectar pruebas balísticas y revisar rutas de escape con apoyo de videovigilancia y peajes.

Pedro Cateriano reveló que a pesar del ataque Rafael Belaúnde Llosa se encuentra estable. - Crédito Revista ProActivo

¿Cómo sucedió el ataque?

El ataque contra Rafael Belaunde Llosa ocurrió en horas de la mañana de este martes 2 de diciembre, cuando el precandidato presidencial se dirigía hacia la Panamericana Sur. Es en ese momento cuando fue sorprendido por una motocicleta que abrió fuego contra su automóvil.

El político utilizó su arma de fuego para repeler a sus atacantes. Sin embargo, desconoce si alguno de ellos resultó herido, reveló Exitosa.

Arriola asegura que el político confesó no haber recibido amenazas, extorsiones o conflictos sobre terrenos en la zona. Las diligencias determinaron que hubo al menos cuatro impactos de bala en el parabrisas, aunque el afectado contó entre ocho y nueve disparos. Indicó, además, que todavía se está evaluando si el chofer fue alcanzado por los proyectiles.

Pedro Cateriano conversó con Infobae Perú sobre su libro "Vargas Llosa, su otra gran pasión". (Foto: Infobae/Paula Elizalde)

Luego del ataque, la primera persona que informó acerca del hecho fue el candidato a la primera vicepresidencia de Libertad Popular, Pedro Cateriano. En declaraciones a RPP contó que el exministro se encontraba haciendo trabajos de supervisión y control en Cerro Azul, donde tiene un emprendimiento.

“La elección debe ser un momento de intercambio de pareceres, de propuestas, de salidas a la crisis y que, de ninguna manera, se debe permitir el uso de la violencia, venga de donde venga”, dijo.

Belaunde después comenzó a completar trámites ante la Policía Nacional sobre lo sucedido. “Felizmente, no han logrado su objetivo los delincuentes”, sostuvo.

Alcalde de Cerro Azul, José Pain, se pronuncia ante el atentado contra precandidato Rafael Belaúnde. Entregará cámaras de seguridad y brinda más detalles. | Video: Canal N

“Es un mal inicio de la campaña. Creo que los peruanos ya sabemos lo que es la violencia. Y bueno, estamos lamentablemente atravesando por un contexto de una actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana de hoy Rafael Belaúnde. Creo que es algo que no debe ocurrir en el país”, opinó.

José Pain, alcalde de Cerro Azul, aseguró a los medios de comunicación que puso a disposición las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. Comentó, asimismo, que el emprendimiento habría comenzado desde el año pasado, que ha podido observar tres orificios de bala en el parabrisas y que ninguna persona ha resultado herida.