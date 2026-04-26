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Clausuran el Bosque Encantado de Fátima en Chorrillos por falta de seguridad

La clausura del parque generó diversas reacciones entre los vecinos de Chorrillos, especialmente en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación, molestia y dudas sobre la medida

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Municipalidad de Chorrillos cierra parque por no cumplir normas básicas

La Municipalidad de Chorrillos dispuso la clausura temporal del parque “Bosque Encantado de Fátima”, uno de los espacios recreativos más concurridos del distrito, tras detectar una serie de deficiencias durante una inspección técnica. La medida se adoptó luego de que personal de Defensa Civil verificara que el establecimiento no contaba con condiciones básicas de seguridad para recibir a visitantes.

Entre las principales observaciones se identificó la ausencia de señalética, la falta de rutas de evacuación claramente marcadas y la presencia de extintores vencidos. Estas condiciones, según la comuna, representaban un riesgo directo para niños y familias que acudían al lugar.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, explicó que la clausura responde a una acción preventiva. Detalló que el parque operaba sin licencia de funcionamiento y sin certificado de Defensa Civil desde hace varios años. “Durante los últimos tres años han trabajado sin licencia de funcionamiento y sin certificado de defensa civil. El 9 de marzo ocurrió un accidente aquí en los juegos de niños, en los inflables, donde el techo colapsó y menos mal que fue en un horario que no había niños”, indicó.

Parque en Chorrillos es cerrado por riesgos para niños y familias
Parque en Chorrillos es cerrado por riesgos para niños y familias

Añadió que, tras ese incidente, se decidió realizar una inspección completa a todos los espacios dentro del parque. “Nos dimos con la gran sorpresa que ninguno cuenta con certificado ITSE. El parque no tiene señaléticas ni señalización en rutas de escape, extintores vencidos, existen áreas en las que puede haber incendios”, precisó.

Clausura temporal y condiciones para la reapertura del parque

La municipalidad informó que la medida se mantendrá hasta que los responsables del parque levanten todas las observaciones detectadas y cumplan con la normativa vigente. La obtención del certificado de seguridad será clave para que el recinto pueda volver a abrir sus puertas.

El cierre se da en el marco de operativos de fiscalización que, según la comuna, continuarán en distintos puntos del distrito con el objetivo de garantizar espacios seguros para los vecinos. La intervención incluyó la revisión de cada uno de los locales que funcionan dentro del parque.

Desde la administración del Bosque Encantado de Fátima confirmaron la clausura a través de un comunicado. “Informamos a nuestros visitantes que hemos recibido una intervención por parte de la Municipalidad de Chorrillos, lo que ha derivado en la clausura temporal del Bosque Encantado de Fátima”, señalaron.

Asimismo, indicaron que informarán oportunamente sobre la reapertura. “Próximamente estaremos informando sobre su reapertura a través de nuestras redes sociales. Les invitamos a mantenerse atentos a nuestros canales oficiales”, añadieron.

Parque Fátima cierra temporalmente tras inspección de Defensa Civil
Parque Fátima cierra temporalmente tras inspección de Defensa Civil

Días antes de la clausura, el parque había emitido otro comunicado para aclarar que el ingreso era gratuito. En ese mensaje, advirtieron sobre personas ajenas que solicitaban pagos indebidos para permitir el acceso y pidieron a los visitantes no realizar ningún pago.

Reacciones de vecinos en redes sociales tras la clausura

La clausura del parque generó diversas reacciones entre los vecinos de Chorrillos, especialmente en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación, molestia y dudas sobre la medida.

Uno de los comentarios cuestionó el estado del lugar y pidió soluciones. “Que solucionen pronto ya estamos cansados de tanto descuido abandono cada cosa buena lo han malogrado solo por el odio. porque es un lugar de esparcimiento para la mayoría de Chorrillanos no es justo que por el egoísmo maldad ambición se haya deteriorado maltratado un parque que al principio era hermoso mágico”, escribió un usuario.

Falta de seguridad obliga a cerrar parque emblemático en Chorrillos
Falta de seguridad obliga a cerrar parque emblemático en Chorrillos

Otra vecina, identificada como Eva García, expresó dudas sobre la decisión. “Qué habrá atrás de esto? Un parque de Chorrillos, cerrado por la misma municipalidad de Chorrillos?”, comentó.

También hubo mensajes que destacaron el impacto en los niños. “Los más perjudicados son los Miles de niños que pasan un momento de diversión en sus tiempos libres”, señaló Marquinho Ugarte Díaz.

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