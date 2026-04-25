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“Felipe Chávez no tiene mucha experiencia en la Bundesliga”: DT del Colonia revela el motivo de la suplencia de ‘Pippo’

El joven seleccionado peruano, de 18 años, solo acumula 62′ minutos disputados con su club, repartidos en siete apariciones esporádicas en la máxima categoría de Alemania

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Felipe Chávez solo suma siete apariciones con el Colonia. - Crédito: Difusión
Felipe Chávez solo suma siete apariciones con el Colonia. - Crédito: Difusión

Hace dos meses, Felipe Chávez abandonó la disciplina del Bayern Múnich, a través de una cesión, para desplazarse hacia el FC Köln. El movimiento le garantizaba regularidad y crecimiento en un club histórico y tradicional de la Bundesliga. Sin embargo, a la luz de los hechos, el paso que ha dado no le ha garantizado ese paso anhelado.

Porque desde que llegó a Geißbockheim no ha sido tomado en cuenta por dos cuerpos técnicos distintos. Aunque existe una razón capital para que ‘Pippo’ haya quedado parcialmente desmarcado: la lucha por la permanencia en la Bundesliga, que semana a semana se hace más ardua.

“Felipe lo da todo en cada entrenamiento. Tiene una calidad increíble con el balón, que demuestra en cada sesión. Pero también es un jugador muy joven que no tiene mucha experiencia en la Bundesliga”, declaró el entrenador René Wagner en conferencia de prensa.

“No puede evitarlo, pero hay otros jugadores que llevan más tiempo en la liga. Como entrenador que tiene que asegurar nuestra permanencia en la liga, bajo presión es más probable que elijas al jugador que ya conoce la situación”, sumó.

'Pippo' responde de todo en un entretenido ping-pong. | VIDEO: FC Köln

En esa línea, el director técnico del Colonia ha preferido postergar la evolución de Chávez para apostar por la continuidad de un puntual que viene dando réditos como Waldschmidt.

Tenemos un perfil muy similar en la plantilla con Luca, a quien hemos utilizado recientemente. Dentro de diez años, Felipe tendrá 29 años y entonces habrá otro de 18 años”, sentenció el profesional que reemplazó en el cargo a Lukas Kwasniok.

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