Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

¡Tarde de partido! Alianza Lima visita el estadio Mansiche para desafiar a Atlético Grau, por la jornada 12° del Torneo Apertura 2026. Las acciones inician a las 15:30 horas.

Así llega Alianza Lima al duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura 2026

Alianza Lima afronta su próximo compromiso tras una destacada actuación en el campeonato, luego de imponerse por 8-0 ante Cusco FC en el estadio Matute. El equipo dirigido por Pablo Guede evidenció una notable capacidad ofensiva y un funcionamiento colectivo sólido, lo que refuerza su condición de aspirante al título.

Esta victoria, considerada histórica por la amplitud del marcador, ha elevado la confianza del plantel y envía una señal a los principales competidores en el tramo final del Torneo Apertura. El resultado posiciona a Alianza Lima como uno de los equipos más consistentes del certamen y fortalece las expectativas del entorno sobre una posible consagración en la presente temporada.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

Así llega Atlético Grau al duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura 2026

Atlético Grau experimenta un repunte en el aspecto anímico tras obtener una victoria por 4-1 ante Sporting Cristal en Sullana. Bajo la conducción de Gerardo Ameli, el equipo exhibió efectividad ofensiva y capitalizó las ocasiones generadas, asegurando tres puntos fundamentales en su lucha por la permanencia en la Liga 1.

Este rendimiento goleador representa un impulso significativo para la plantilla, que aspira a consolidar su posición fuera de la zona de descenso y alcanzar mayor estabilidad durante el campeonato. El triunfo frente a un rival de peso refuerza la confianza interna y proyecta a Atlético Grau como un equipo capaz de competir con solidez en las próximas jornadas del torneo.

El cuadro rimense cayó goleado 4-1 ante los piuranos en el intenso calor de Sullana - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima vs Atlético Grau: alineaciones probables del partido correspondiente a la fecha 12° del Apertura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

- Atlético Grau: Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, José María Ataupillco, Rodrigo Tapia; Elsar Rodas, Rafael Guarderas, Paulo de la Cruz, Emiliano Franco; Isaac Camargo, Raúl Ruidíaz.

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau: partido en Trujillo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau: señales de transmisión del partido correspondiente a la fecha 12° del Apertura 2026

El duelo programado en Trujillo se transmitirá en vivo exclusivamente por L1MAX, canal ubicado en las operadoras Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial en su website.

Alianza Lima vs Atlético Grau: horarios del partido correspondiente a la fecha 12° del Apertura 2026

El lance iniciará a las 15:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancará a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y a las 17:30 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Alianza Lima vs Atlético Grau: últimos enfrentamientos correspondientes por Liga 1

• Alianza Lima 2-1 Atlético Grau | Torneo Clausura 2025

• Atlético Grau 1-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2025

• Atlético Grau 1-1 Alianza Lima | Torneo Clausura 2024

• Alianza Lima 2-0 Atlético Grau | Torneo Apertura 2024

• Alianza Lima 2-0 Atlético Grau | Torneo Clausura 2023

• Atlético Grau 1-2 Alianza Lima | Torneo Apertura 2023