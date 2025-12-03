Kjolle alcanzó el segundo puesto y lidera una noche donde ocho restaurantes peruanos fueron protagonistas en los Latin America’s 50 Best 2025

Perú mantiene protagonismo desde 2013.

En Guatemala, la expectativa crece alrededor de la 13.ª edición de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, un encuentro que reúne a figuras influyentes de la gastronomía regional. La presencia de chefs internacionales aporta relatos sobre búsqueda personal, raíces y evolución culinaria, elementos que se colocan en el centro del diálogo previo al evento. Cada uno trae consigo la motivación que lo condujo a integrar ediciones anteriores de esta reconocida lista.

En este contexto, la participación de proyectos latinoamericanos se vincula con trayectorias que combinan técnica, historia y decisión creativa. Guatemala, sede de esta edición, aprovecha la ocasión para mostrar la evolución de espacios que representan la diversidad del país. Allí se ubica Sublime como uno de los referentes inmediatos.

La presencia peruana y un recorrido por ediciones anteriores

En medio de la expectativa por la edición 2025, Perú mantiene un rol destacado dentro del panorama regional. Sus restaurantes impulsaron a lo largo de los años una posición sólida en Latin America’s 50 Best Restaurants. Desde el debut del listado en 2013, establecimientos de Lima ocuparon los primeros lugares durante 10 de las 13 ediciones previas. Astrid y Gastón alcanzó la cima en 2013; Central ocupó el primer puesto en 2014, 2015, 2016, 2021 y 2022; y Maido lideró en 2017, 2018, 2019 y 2023.

La evolución peruana se explicó por la combinación de técnica y capacidad para unir tradiciones culinarias con nuevas interpretaciones. Con el paso del tiempo, distintos proyectos fortalecieron la presencia nacional. El año 2024 tuvo a Don Julio y a una serie de propuestas que ampliaron el panorama.

Kjolle transforma la experiencia culinaria en un ritual de hospitalidad y encuentro.

El listado presenta proyectos distribuidos por distintas ciudades del continente. Desde Buenos Aires hasta Moray, desde Ciudad de México hasta Bogotá, la selección describe una panorámica amplia:

1. El chato (Bogotá)

2. Kjolle (Lima, Perú)

3. Don Julio (Buenos Aires)

4. Mérito (Lima, Perú)

5. Celele (Cartagena)

6. Boragó (Santiago)

7. Quintonil (Ciudad de México)

8. Tuju (São Paulo)

9. Cosme (Lima, Perú), distinguido con el Highclimber Award entregado por Rafael Osterling tras subir 28 puestos

10. Nuema (Quito)

11. Mayta (Lima, Perú)

12. Nelita (São Paulo)

13. Lasai (Río de Janeiro)

14. Casa Las Cujas (Santiago)

15. Alcalde (Guadalajara)

16. Villa Torél (Ensenada)

17. Fauna (Valle de Guadalupe)

18. Maito (Panamá)

19. Sublime (Guatemala)

20. Evvai (São Paulo)

21. Niño Gordo (Buenos Aires)

22. Arca (Tulum)

23. Leo (Bogotá)

24. El Preferido de Palermo (Buenos Aires)

25. A Casa do Porco (São Paulo)

26. La Mar (Lima, Perú)

27. El Mercado (Buenos Aires)

28. Yumcha (Chile)

30. Máximo (Ciudad de México)

31. Demo Magnolia (Santiago)

32. Huniik (Mérida)

33. Rafael (Lima, Perú)

34. Afluente (Bogotá)

35. Aramburu (Buenos Aires)

36. Trescha (Buenos Aires)

37. Diacá (Guatemala)

38. Oteque (Río de Janeiro)

39. Rosetta (Ciudad de México)

40. Crizia (Buenos Aires)

41. Humo Negro (Bogotá)

42. Mercado 24 (Guatemala)

43. Sikwa (San José)

44. Osso (Lima, Perú)

45. Karai By Mitsuharu (Santiago)

46. Manuel (Barranquilla)

47. Cantina de Tigre (Panamá)

48. Arami (La Paz)

49. Mil (Moray, Perú)

50. Julia (Buenos Aires)

Kjolle y el reconocimiento a Pía León

Pía León, una fuerza creativa detrás de Central Restaurante, cautiva a los comensales con su habilidad para combinar ingredientes locales y técnicas innovadoras, elevando la gastronomía peruana a nuevas alturas. Foto: El Peruano.

En esta edición, Kjolle recibe el premio al Arte de la Hospitalidad 2025. La distinción sitúa a Pía León en un punto relevante del panorama actual. La chef recuerda que su vínculo con la cocina surgió en los primeros años de vida, dentro del negocio familiar de catering dirigido por su madre. Ese espacio permitió que entendiera la cocina como un lugar donde conviven creatividad y coordinación. “Lo que más disfruto de ser cocinera es estar siempre rodeada de personas contentas, en constante movimiento y aprendizaje. Es un ambiente lleno de energía, motivación y pasión”, expresó.

Con el tiempo, León construyó una propuesta basada en insumos procedentes de todas las regiones del país. Su objetivo no se limita a reproducir sabores tradicionales, sino a ofrecer nuevas interpretaciones sobre lo peruano. “En Kjolle buscamos mostrar los colores, sabores y productos de todas las regiones de Perú. Nuestra meta no es solo cocinar, sino despertar la curiosidad sobre nuestra cultura y territorio”, indicó.

El menú degustación inicia en 125 dólares y mantiene una estructura que apuesta por la investigación de ingredientes, técnicas tradicionales y vínculos directos con productores locales. La chef sostiene que su labor también conversa con dimensiones sociales. “Es un reto constante demostrar que podemos aportar lo mismo que nuestros colegas. Las mujeres en gastronomía tenemos la responsabilidad de visibilizar y dar un mensaje desde nuestra posición”, afirmó.

Su mirada incorpora aspectos políticos del oficio culinario. “La gastronomía atraviesa disciplinas como la agricultura, diseño, ganadería y nutrición, y tiene impacto en las decisiones políticas y sociales”, explicó. León también destaca su relación con Argentina, país donde realizó colaboraciones y encuentros profesionales. “Cada vez que viajo aprendo algo nuevo; siempre me sorprende la creatividad y la calidad de la gastronomía argentina”, comentó.

La presencia de Kjolle en el segundo puesto del ranking 2025 representa un momento clave para la cocina peruana. El reconocimiento complementa una trayectoria que continúa en expansión.