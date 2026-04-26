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A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau: partido en Trujillo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

El Estadio Mansiche será sede de un encuentro crucial para los intereses del equipo que dirige Pablo Guede; mientras que los ’albos’ llegan al compromiso entonados luego de golear a Cristal en duelo pendiente. Consulta los horarios

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A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau: partido en Trujillo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026
A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau: partido en Trujillo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentarán en un duelo determinante por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede llega con la urgencia de sumar tres puntos en casa para mantenerse en la pelea por la cima y volver a ejercer presión sobre Los Chankas, actuales líderes del campeonato. Una victoria en Trujillo resulta clave para las aspiraciones del conjunto capitalino, que busca consolidar su candidatura al título.

Del otro lado, Atlético Grau afronta el encuentro con el impulso anímico que dejó la goleada sobre Sporting Cristal. El equipo de Gerardo Ameli necesita una victoria que le permita ganar confianza, consolidar su momento y dejar atrás los puestos de descenso. Un triunfo en esta jornada podría marcar el punto de inflexión necesario para estabilizar su campaña y encarar el resto del torneo con mayor solidez.

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026

La duodécima fecha del Torneo Apertura 2026 destaca el duelo entre Alianza Lima y Atlético Grau como uno de los principales atractivos del fin de semana. El partido está programado para este domingo 25 de abril, en el Estadio Mansiche de Trujillo, escenario que reunirá a dos equipos con realidades distintas en el primer certamen del año.

La organización ha establecido horarios que permiten una amplia cobertura regional: el inicio será a las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador, facilitando el seguimiento para la mayoría de los aficionados locales. En Venezuela, Bolivia y Miami, el choque comenzará a las 16:30, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el pitazo inicial se dará a las 17:30. Esta distribución horaria busca que hinchas de diferentes países puedan disfrutar sin inconvenientes del encuentro.

Atlético Grau recibirá a Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo. Crédito: Instagram Atlético Grau.
Atlético Grau recibirá a Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo. Crédito: Instagram Atlético Grau.

Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Alianza Lima y Atlético Gray por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, a disputarse en Cutervo, podrá seguirse en vivo y en directo exclusivamente a través de L1 Max. Este canal transmitirá todos los partidos de la fecha y está disponible en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, garantizando cobertura nacional y acceso para los aficionados desde cualquier región del país.

Para quienes prefieren opciones digitales, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de ver cada compromiso online, desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Esta alternativa resulta ideal para quienes buscan flexibilidad y comodidad, sin depender de la televisión tradicional.

Adicionalmente, Infobae Perú brindará una cobertura especial del partido, con previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas clave y declaraciones post encuentro. Así, los seguidores del campeonato podrán mantenerse informados en tiempo real y no perder detalle de uno de los partidos más esperados de la fecha.

Alianza Lima asume un nuevo desafío en busca del liderato del Torneo Apertura 2026. Crédito: Instagram Alianza Lima.
Alianza Lima asume un nuevo desafío en busca del liderato del Torneo Apertura 2026. Crédito: Instagram Alianza Lima.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Atlético Grau al partido?

Alianza Lima llega a este encuentro en uno de sus mejores momentos del torneo, tras consolidar su candidatura al título con una goleada histórica de 8-0 sobre Cusco FC en Matute. El equipo de Pablo Guede mostró contundencia ofensiva y solidez colectiva, enviando un mensaje claro a sus rivales directos y reforzando la confianza del plantel de cara al tramo decisivo del Apertura.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

En tanto, Atlético Grau también atraviesa una etapa de recuperación anímica luego de regresar al triunfo con un convincente 4-1 frente a Sporting Cristal en Sullana. El conjunto dirigido por Gerardo Ameli demostró eficacia en ataque y supo aprovechar sus oportunidades para sumar tres puntos vitales. Esta producción goleadora resulta clave para un equipo que busca alejarse de los puestos de descenso y ganar estabilidad en la Liga 1.

El cuadro rimense cayó goleado 4-1 ante los piuranos en el intenso calor de Sullana - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima vs Atlético Grau: posibles alineaciones

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Luis Advíncula; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Alan Cantero. 
  • Atlético Grau: Patricio Álvarez; José Ataupillco, Lucas Acevedo, Rodrigo Tapia, Elsar Rodas, Rafael Guarderas, Adrián de la Cruz, Santiago Torres, Paulo de la Cruz, Christian Neira y Raúl Ruidíaz.

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