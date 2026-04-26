Perú

Un hombre que había sido reportado como desaparecido fue hallado descuartizado en Cusco

La reciente tragedia en la avenida Ejército ha reavivado viejas heridas en una ciudad que ya arrastraba temor por anteriores crímenes y que hoy exige mayor protección a sus autoridades

Guardar
El caso ha generado conmoción entre los vecinos, mientras las autoridades desarrollan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Exitosa

Un hombre que había sido reportado como desaparecido fue hallado descuartizado en una vivienda de la avenida Ejército, en la ciudad de Cusco, hecho que ha generado conmoción entre los vecinos y familiares de la víctima.

La noche del último sábado, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público acudieron al inmueble, tras las alertas de los residentes por olores fétidos y ruidos inusuales en la zona.

Según informó Exitosa, la víctima fue identificada como Rudy Benavides Charaya, de 46 años, quien trabajaba en un restaurante de la Plaza Mayor y había desaparecido luego de salir de su domicilio rumbo a su centro de labores.

El hallazgo del cuerpo descuartizado de Rudy Benavides Charaya en una vivienda de Cusco generó alarma por la creciente inseguridad en la zona. (Ministerio Público)
El hallazgo del cuerpo descuartizado de Rudy Benavides Charaya en una vivienda de Cusco generó alarma por la creciente inseguridad en la zona. (Ministerio Público)

Hallazgo y operativo

La intervención policial se produjo en la segunda etapa de la avenida Ejército, donde los agentes encontraron los restos de Rudy Benavides Charaya en el interior de una vivienda.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, vecinos del sector habían notado días antes la presencia de olores desagradables, música a alto volumen y movimientos extraños en el inmueble. Además, señalaron la frecuente llegada de personas desconocidas al lugar, situación que intensificó la preocupación entre los residentes.

Al llegar las autoridades, los restos de la víctima fueron trasladados a la morgue regional para realizar las pericias forenses correspondientes. Durante el procedimiento, se registraron momentos de tensión cuando familiares y vecinos intentaron agredir al principal sospechoso, quien fue retirado del lugar bajo fuerte custodia policial. El detenido permanece en calidad de investigado, mientras el caso sigue en manos del Ministerio Público.

La policía y personal forense procesan la escena de un crimen. Un cuerpo en bolsa negra yace en el suelo cerca de un mototaxi. Hay cinta policial amarilla y curiosos
La intervención policial en la avenida Ejército se produjo tras denuncias de vecinos por olores fétidos y movimientos sospechosos en el inmueble.

Reacciones de los deudos

Los familiares de Rudy Benavides Charaya habían denunciado su desaparición luego de que este no regresara a su casa tras salir al trabajo. Según recogió Exitosa, la búsqueda se intensificó ante la falta de respuestas y la preocupación se extendió rápidamente entre amigos y conocidos.

Tras el hallazgo, los familiares exigieron justicia y solicitaron que se esclarezcan todos los hechos alrededor del crimen. Por su parte, los vecinos de la avenida Ejército cuestionaron la falta de atención de las autoridades a las reiteradas alertas sobre el comportamiento sospechoso en el inmueble, indicando que la intervención pudo haberse realizado antes.

El caso ha impactado a la población cusqueña y ha puesto en el centro del debate la seguridad en los barrios residenciales de la ciudad. La cobertura de Exitosa destacó el ambiente de consternación que se vivió durante el operativo y el traslado de los restos.

El antecedente

La conmoción generada por el hallazgo de Rudy Benavides Charaya guarda similitudes con otro caso que marcó a la ciudad de Cusco en junio de 2023. El denominado “descuartizador del chifa Capón”, Diego Enzo La Torre Mellado, fue sentenciado a 28 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio calificado con alevosía, tras ser hallado responsable del asesinato y descuartizamiento de un adolescente de 17 años.

Operativo logró golpe contra el crimen organizado en Lima Norte.
Vecinos de Cusco reclamaron la falta de respuesta oportuna de las autoridades ante alertas previas sobre comportamientos irregulares en la vivienda.

Las investigaciones revelaron que La Torre Mellado captó a su víctima a través de redes sociales, lo llevó a un departamento ubicado en un conocido chifa familiar, y allí cometió el crimen. Los peritajes confirmaron que el adolescente aún estaba con vida al momento de ser descuartizado.

El proceso judicial, que se extendió casi tres años, concluyó con la condena y la orden de pagar 350 mil soles como reparación civil para los familiares del adolescente. Durante el juicio, la fiscalía había solicitado cadena perpetua por los delitos de violación sexual y homicidio calificado, pero el tribunal impuso una condena de casi tres décadas de prisión.

Este antecedente resurgió en la opinión pública tras el reciente hallazgo en la avenida Ejército, generando preocupación por la recurrencia de crímenes de extrema violencia en la ciudad.

Temas Relacionados

CuscoPNPHomicidiosperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Para los ‘blanquiazules’, no hay margen de error: deben ganar para seguir en la pelea por la cima. Sigue las incidencias del duelo desde Trujillo

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Padrón de elecciones regionales y municipales podrá verse hasta hoy: así se podrá verificar los datos personales

Las elecciones regionales y municipales están programadas para el próximo 4 de octubre y contará con la participación de más de 50 partidos políticos

Padrón de elecciones regionales y municipales podrá verse hasta hoy: así se podrá verificar los datos personales

Colombia y Brasil decidieron por aviones supersónicos suecos, mientras que Perú se quedó con los F-16: ¿Qué diferencias hay?

En el caso de Colombia, se optó por el Gripen con miras a establecer una relación más estrecha con Brasil en materia de defensa, afirmó su presidente

Colombia y Brasil decidieron por aviones supersónicos suecos, mientras que Perú se quedó con los F-16: ¿Qué diferencias hay?

Incendio afecta escuela de la Policía Nacional en Puente Piedra: Bomberos logran controlar siniestro

Cadetes y personal policial evacuaron la zona mientras el fuego se apoderaba de los pabellones. La emergencia movilizó a varias unidades de bomberos

Incendio afecta escuela de la Policía Nacional en Puente Piedra: Bomberos logran controlar siniestro

¿Buscando trabajo? Best Workplaces 2026: estos son los mejores lugares para enviar tu currículum este año

El ranking Best WorkPlaces 2026 distingue a empresas líderes en sectores como recursos humanos, retail, salud, construcción, energía, banca y consumo

¿Buscando trabajo? Best Workplaces 2026: estos son los mejores lugares para enviar tu currículum este año
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Padrón de elecciones regionales y municipales podrá verse hasta hoy: así se podrá verificar los datos personales

Padrón de elecciones regionales y municipales podrá verse hasta hoy: así se podrá verificar los datos personales

Resultados ONPE al 95.882 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Embajador de EE.UU. respalda compra de F-16 en plena crisis política en el Ejecutivo

Juntos por el Perú anuncia que presentará denuncias constitucionales contra la JNJ y el JNE por incidentes en las Elecciones 2026

Jorge Nieto cuestiona compra de F-16 y alerta crisis en el Ejecutivo: “Nadie le ha hecho caso al presidente”

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez rechaza acusaciones de Pamela Franco y defiende su rol como padre: “Trato de ser el mejor”

Christian Domínguez rechaza acusaciones de Pamela Franco y defiende su rol como padre: “Trato de ser el mejor”

Mónica Torres enfurece por los coqueteos entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera: “Los estoy tratando de cuidar y les llega”

Magaly Medina luce su nueva casa junto a su esposo Alfredo Zambrano: “Estoy disfrutando”

Adolfo Chuiman podría volver a la TV tras su salida de Al Fondo Hay Sitio: “No me he jubilado”

Bruno Ascenzo y Adrián Bello se casaron en una romántica ceremonia simbólica en Cusco

DEPORTES

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Trujillo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Christian Cueva hizo sincera confesión tras gol con Juan Pablo II ante Sport Boys: “Agradezco a Dios por las oportunidades en el fútbol”

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Partidos de hoy, domingo 26 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo