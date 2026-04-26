Perú

Incendio afecta escuela de la Policía Nacional en Puente Piedra: Bomberos logran controlar siniestro

Cadetes y personal policial evacuaron la zona mientras el fuego se apoderaba de los pabellones. La emergencia movilizó a varias unidades de bomberos

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Se registra un incendio de grandes proporciones en la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, ubicada en el distrito de Puente Piedra. Las imágenes muestran una densa humareda y llamas que consumen las instalaciones, mientras múltiples unidades de bomberos trabajan en el lugar para controlar la emergencia.

Un incendio de grandes proporciones afecta la Escuela Superior Técnica de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Puente Piedra, al norte de Lima. De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia se activó aproximadamente a las 11:23 de la mañana y ha requerido la intervención de al menos seis unidades especializadas, entre ellas autobombas, cisternas y una ambulancia. La densa columna de humo negro resulta visible desde avenidas aledañas y ha causado preocupación por el alcance y la intensidad del fuego.

De acuerdo con Canal N, las primeras informaciones apuntan a que el foco del incendio se originó en los dormitorios de los cadetes, donde se encontraban más de 200 personas. Testigos relataron que los efectivos policiales y cadetes evacuaron rápidamente el recinto mientras intentaban rescatar pertenencias personales y materiales institucionales. Imágenes difundidas muestran a los estudiantes desplazándose apresuradamente fuera del edificio y a las unidades de emergencia trabajando en la contención de las llamas.

Incendio de gran magnitud afecta escuela de suboficiales de la Policía Nacional en Puente Piedra| Latina Noticias
Incendio de gran magnitud afecta escuela de suboficiales de la Policía Nacional en Puente Piedra| Latina Noticias

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre personas heridas, aunque la situación permanece en desarrollo y se mantienen las labores de evacuación preventiva.

Esta sería al menos la tercera vez que ocurre un incendio en la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional en Puente Piedra. En esta ocasión, la alarma se disparó debido a la rápida expansión de las llamas en el sector seis, donde se ubican los dormitorios principales de los cadetes. La causa del siniestro todavía no ha sido determinada y se investiga si una falla eléctrica o algún descuido en el manejo de materiales inflamables podría estar detrás del origen del fuego.

Vecinos de Puente Piedra manifestaron su preocupación por la intensidad del humo, que llegó a afectar la visibilidad en las principales vías de acceso al distrito. Las autoridades locales han solicitado a la población mantenerse alejada de la zona para facilitar las operaciones de los equipos de emergencia y evitar accidentes secundarios.

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior señaló que se logró controlar el incendio por parte de los hombres de rojo. Actualmente, se viene realizando trabajos de remoción de escombros.

Cinco recomendaciones esenciales ante un incendio

1. Evacúa de inmediato Al detectar un incendio, abandona el lugar siguiendo la ruta de evacuación establecida. No trates de recoger objetos personales; tu seguridad es la prioridad.

2. Mantente debajo del humo El humo sube rápidamente y puede intoxicarte. Avanza agachado o gateando para respirar aire más limpio y reducir la exposición a gases tóxicos.

3. No utilices ascensores Durante un incendio, los ascensores pueden quedar fuera de servicio o convertirse en trampas. Utiliza siempre las escaleras para salir del edificio.

4. Cubre tu nariz y boca Usa un pañuelo o prenda húmeda para taparte la nariz y la boca. Así disminuyes la inhalación de humo y partículas nocivas.

5. Llama a emergencias desde un lugar seguro Al estar fuera de peligro, comunícate con los servicios de emergencia. Informa la ubicación precisa del incendio y si hay personas atrapadas o heridas.

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