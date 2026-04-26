Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 26 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda futbolera de este día está cargada de diversos compromisos en el ámbito nacional e internacional, con la participación de grandes figuras y jugadores peruanos

Guardar
Hoy domingo 26 de abril se llevarán a cabo varios partidos interesantes para el hincha del fútbol, tanto en el plano local como internacional, con la presencia de jugadores peruanos que militan en el extranjero.

En la Liga 1 habrán choques imperdibles. Y es que Alianza Lima jugará contra Atlético Grau en Trujillo, mientras que Universitario de Deportes recibirá a Alianza Atlético. Cienciano, que también está metido en la pelea por el Torneo Apertura, visitará a UTC, en tanto que Cusco FC jugará de local ante Sport Huancayo.

En el Viejo Continente, Chelsea se enfrentará a Leeds United por su pase a la final de la FA Cup, donde medirá fuerzas con Manchester City, que ayer superó a Southampton. Los ‘blues’ no tienen margen de error y apuntan a conseguir un título, además de tentar la clasificación a la UEFA Champions League 2026/2027.

Por otro lado, los futbolistas nacionales que tendrían actividad en el exterior son Fernando Pacheco, Adrián Ugarriza, Erick Noriega y André Carrillo. Los dos primeros serían considerados en Hapoel Ironi Kiryat Shmona para el duelo ante Ironi Tiberias FC por la liga de Israel, mientras que el ‘Samurai’ está en lista de Gremio para enfrentar a Coritiba. Asimismo, la ‘Culebra’ podría sumar minutos con Corinthians ante Vasco da Gama.

Partidos de Liga 1

- UTC vs Cienciano (11:00 horas / L1 MAX)

- Cusco FC vs Sport Huancayo (13:15 horas / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Lima (15:30 horas / L1 MAX)

- Universitario vs Alianza Atlético (18:00 horas / L1 MAX)

Partidos Liga 2

- Academia Cantolao vs Unión Comercio (11:00 horas / YouTube Bicolor+)

- Unión Minas vs Deportivo Binacional (13:00 horas / YouTube Bicolor+)

- Estudiantil CNI vs Ayacucho FC (15:10 horas / YouTube Bicolor+)

- Bentín Tacna Heroica vs Comerciantes FC (15:15 horas / YouTube Bicolor+)

Partidos de LaLiga

- Rayo Vallecano 3-3 Real Sociedad (Finalizado)

- Real Oviedo 1-2 Elche (Finalizado)

- Osasuna vs Sevilla (11:30 horas / ESPN, Disney+)

- Villarreal vs Celta de Vigo (14:00 horas / ESPN 4, Disney+)

Partido de FA Cup

- Chelsea 1-0 Leeds United (Finalizado)

Partidos de Serie A

- Florentina 0-0 Sassuolo (Finalizado)

- Genoa 0-2 Como 1907 (Finalizado)

- Torino vs Inter de Milán (11:00 horas / Disney+)

- AC Milan vs Juventus (13:45 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Stuttgart 1-1 Werder Bremen (Finalizado)

- Borussia Dortmund vs Friburgo (10:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Lorient 2-3 Racing Estrasburgo (Finalizado)

- Le Havre vs Metz (10:15 horas / Disney+)

- Paris FC vs Lille (10:15 horas / Disney+)

- Stade Rennes vs Nantes (10:15 horas / Disney+)

- Olympique de Marsella vs Niza (13:45 horas / Disney+)

Partido de la liga de Israel

Ironi Tiberias FC vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona (12:00 horas)

Partido de MLS

- Los Angeles Galaxy vs Real Salt Lake (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Santos Laguna vs Monterrey (18:00 horas / Canal 5 de Televisa, TUDN)

- Cruz Azul vs Necaxa (20:00 horas / Canal 5 de Televisa, TUDN, ViX)

Partidos de fútbol argentino

- Independiente Rivadavia vs Gimnasia Mendoza (13:00 horas / TNT Sports, Max)

- Newell’s Old Boys vs Instituto de Córdoba (15:30 horas / TNT Sports, Max)

- Belgrano vs Gimnasia Esgrima La Plata (15:30 horas / ESPN Premium, Disney+)

- Atlético Tucumán vs Banfield (18:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol brasileño

- Corinthians vs Vasco da Gama (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Gremio vs Coritiba (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Atlético Paranaense vs Vitória (16:30 horas / Premiere)

- Red Bull Bragantino vs Palmeiras (16:30 horas / Premiere)

- Atlético Mineiro vs Flamengo (18:30 horas / Premiere, SporTV)

- Fluminense vs Chapecoense (18:30 horas / Premiere, CazéTV, RecordTV)

Partidos de fútbol colombiano

- Águilas Doradas vs Once Caldas (16:00 horas / RCN, Win Sports)

- Llaneros FC vs Alianza FC (18:10 horas / RCN, Win Sports)

- Inter Bogotá vs Boyacá Chicó (20:20 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Central Español 3-1 CA Cerro (Finalizado)

- Cerro Largo vs Racing de Montevideo (13:30 horas / Disney+)

- Montevideo Wanderers vs Peñarol (17:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Macará FC vs Libertad FC (13:00 horas / Zapping)

- Guayaquil City vs Técnico Universitario (15:30 horas / Zapping)

- Orense vs Barcelona (18:10 horas / Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- 2 de Mayo vs Guaraní (15:45 horas / Tigo Sports)

- Sportivo San Lorenzo vs Rubio Ñú (18:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- La Serena vs Huachipato (11:30 horas / TNT Sports, Max)

- Universidad de Concepción vs Colo Colo (14:00 horas / TNT Sports, Max)

- Everton vs Cobresal (16:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- Real Oruro vs The Strongest (14:00 horas / Fútbol Canal)

- Bolívar vs Real Tomayapo (16:15 horas / Fútbol Canal)

- Oriente Petrolero vs Real Potosí (18:30 horas / Fútbol Canal)

Partido de fútbol venezolano

- Metropolitanos FC vs Estudiantes de Mérida (17:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

Temas Relacionados

Partidos de hoyLiga 1Liga 2LaLigaUniversitario de DeportesAlianza LimaBrasileiraoChelseaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Cada jornada es una final para los ‘blanquiazules’. Contra los ‘albos’ la obligación es realizar un rendimiento máximo que derive en un triunfo y así siga en la lucha por el liderato. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Las ’blanquiazules’ necesitan ganar para forzar un tercer juego. De lo contrario, las ’santas’ habrán sumado una nueva corona y evitado el tricampeonato del conjunto de Facundo Morando

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jorge Araujo tendrá su segunda presentación al mando de la ‘U’, que recibirá a los ‘churres’ con el objetivo de sacar un buen resultado que le permita seguir con vida en el campeonato. Sigue las incidencias del vibrante choque

“Felipe Chávez no tiene mucha experiencia en la Bundesliga”: DT del Colonia revela el motivo de la suplencia de ‘Pippo’

El joven seleccionado peruano, de 18 años, solo acumula 62′ minutos disputados con su club, repartidos en siete apariciones esporádicas en la máxima categoría de Alemania

Gianluca Lapadula se asoma al abismo de la Serie C en Italia con Spezia pese a anotación contra Catanzaro

Por más que el veterano delantero de la selección peruana aportó en el marcador, los suyos poco o nada hicieron para evitar una caída que roza con la catástrofe deportiva en el ascenso

