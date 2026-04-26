Partidos de hoy, domingo 26 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 26 de abril se llevarán a cabo varios partidos interesantes para el hincha del fútbol, tanto en el plano local como internacional, con la presencia de jugadores peruanos que militan en el extranjero.
En la Liga 1 habrán choques imperdibles. Y es que Alianza Lima jugará contra Atlético Grau en Trujillo, mientras que Universitario de Deportes recibirá a Alianza Atlético. Cienciano, que también está metido en la pelea por el Torneo Apertura, visitará a UTC, en tanto que Cusco FC jugará de local ante Sport Huancayo.
En el Viejo Continente, Chelsea se enfrentará a Leeds United por su pase a la final de la FA Cup, donde medirá fuerzas con Manchester City, que ayer superó a Southampton. Los ‘blues’ no tienen margen de error y apuntan a conseguir un título, además de tentar la clasificación a la UEFA Champions League 2026/2027.
Por otro lado, los futbolistas nacionales que tendrían actividad en el exterior son Fernando Pacheco, Adrián Ugarriza, Erick Noriega y André Carrillo. Los dos primeros serían considerados en Hapoel Ironi Kiryat Shmona para el duelo ante Ironi Tiberias FC por la liga de Israel, mientras que el ‘Samurai’ está en lista de Gremio para enfrentar a Coritiba. Asimismo, la ‘Culebra’ podría sumar minutos con Corinthians ante Vasco da Gama.
Partidos de Liga 1
- UTC vs Cienciano (11:00 horas / L1 MAX)
- Cusco FC vs Sport Huancayo (13:15 horas / L1 MAX)
- Atlético Grau vs Alianza Lima (15:30 horas / L1 MAX)
- Universitario vs Alianza Atlético (18:00 horas / L1 MAX)
Partidos Liga 2
- Academia Cantolao vs Unión Comercio (11:00 horas / YouTube Bicolor+)
- Unión Minas vs Deportivo Binacional (13:00 horas / YouTube Bicolor+)
- Estudiantil CNI vs Ayacucho FC (15:10 horas / YouTube Bicolor+)
- Bentín Tacna Heroica vs Comerciantes FC (15:15 horas / YouTube Bicolor+)
Partidos de LaLiga
- Rayo Vallecano 3-3 Real Sociedad (Finalizado)
- Real Oviedo 1-2 Elche (Finalizado)
- Osasuna vs Sevilla (11:30 horas / ESPN, Disney+)
- Villarreal vs Celta de Vigo (14:00 horas / ESPN 4, Disney+)
Partido de FA Cup
- Chelsea 1-0 Leeds United (Finalizado)
Partidos de Serie A
- Florentina 0-0 Sassuolo (Finalizado)
- Genoa 0-2 Como 1907 (Finalizado)
- Torino vs Inter de Milán (11:00 horas / Disney+)
- AC Milan vs Juventus (13:45 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Stuttgart 1-1 Werder Bremen (Finalizado)
- Borussia Dortmund vs Friburgo (10:30 horas / Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Lorient 2-3 Racing Estrasburgo (Finalizado)
- Le Havre vs Metz (10:15 horas / Disney+)
- Paris FC vs Lille (10:15 horas / Disney+)
- Stade Rennes vs Nantes (10:15 horas / Disney+)
- Olympique de Marsella vs Niza (13:45 horas / Disney+)
Partido de la liga de Israel
Ironi Tiberias FC vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona (12:00 horas)
Partido de MLS
- Los Angeles Galaxy vs Real Salt Lake (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partidos de Liga MX
- Santos Laguna vs Monterrey (18:00 horas / Canal 5 de Televisa, TUDN)
- Cruz Azul vs Necaxa (20:00 horas / Canal 5 de Televisa, TUDN, ViX)
Partidos de fútbol argentino
- Independiente Rivadavia vs Gimnasia Mendoza (13:00 horas / TNT Sports, Max)
- Newell’s Old Boys vs Instituto de Córdoba (15:30 horas / TNT Sports, Max)
- Belgrano vs Gimnasia Esgrima La Plata (15:30 horas / ESPN Premium, Disney+)
- Atlético Tucumán vs Banfield (18:00 horas / Disney+)
Partidos de fútbol brasileño
- Corinthians vs Vasco da Gama (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Gremio vs Coritiba (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Atlético Paranaense vs Vitória (16:30 horas / Premiere)
- Red Bull Bragantino vs Palmeiras (16:30 horas / Premiere)
- Atlético Mineiro vs Flamengo (18:30 horas / Premiere, SporTV)
- Fluminense vs Chapecoense (18:30 horas / Premiere, CazéTV, RecordTV)
Partidos de fútbol colombiano
- Águilas Doradas vs Once Caldas (16:00 horas / RCN, Win Sports)
- Llaneros FC vs Alianza FC (18:10 horas / RCN, Win Sports)
- Inter Bogotá vs Boyacá Chicó (20:20 horas / RCN, Win Sports)
Partidos de fútbol uruguayo
- Central Español 3-1 CA Cerro (Finalizado)
- Cerro Largo vs Racing de Montevideo (13:30 horas / Disney+)
- Montevideo Wanderers vs Peñarol (17:00 horas / Disney+)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Macará FC vs Libertad FC (13:00 horas / Zapping)
- Guayaquil City vs Técnico Universitario (15:30 horas / Zapping)
- Orense vs Barcelona (18:10 horas / Zapping)
Partidos de fútbol paraguayo
- 2 de Mayo vs Guaraní (15:45 horas / Tigo Sports)
- Sportivo San Lorenzo vs Rubio Ñú (18:00 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol chileno
- La Serena vs Huachipato (11:30 horas / TNT Sports, Max)
- Universidad de Concepción vs Colo Colo (14:00 horas / TNT Sports, Max)
- Everton vs Cobresal (16:30 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol boliviano
- Real Oruro vs The Strongest (14:00 horas / Fútbol Canal)
- Bolívar vs Real Tomayapo (16:15 horas / Fútbol Canal)
- Oriente Petrolero vs Real Potosí (18:30 horas / Fútbol Canal)
Partido de fútbol venezolano
- Metropolitanos FC vs Estudiantes de Mérida (17:00 horas / YouTube Liga FUTVE)