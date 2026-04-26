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La confesión entre copas de Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’: “Yo robo lo que se deja robar”

La bailarina tuvo una charla con Shirley Arica, sin embargo se mostró incómoda por lo que decían de ella y decidió encarar

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Gabriela Herrera – Flor Ortola – Shirley Arica - La Granja VIP – Perú – entretenimiento – 4 marzo
Luego de una presentación picante en el programa Mesa Caliente, la cantante y figura de telerrealidad Gabriela Herrera se suma oficialmente al esperado reality que reúne a celebridades del espectáculo peruano (Instagram/gabrielaherreraoficial)

Una confesión espontánea de Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’ desató una nueva ola de controversia en el reality, luego de que la bailarina admitiera que “roba lo que se deja robar” mientras mantenía una conversación con Shirley Arica, tras una fiesta en la casa. El comentario surgió después de que, tanto Herrera como Diego Chávarri, reconocieran sentir una atracción mutua. Esta revelación ha generado críticas dentro del programa, ya que Chávarri mantiene una relación con su novia Thalia, quien se mostró públicamente con él semanas atrás.

La declaración de Gabriela Herrera no pasó desapercibida entre los participantes. La bailarina explicó que su frase hace referencia a que no interviene en relaciones ajenas, subrayando que la responsabilidad recae en la persona comprometida.

“Nadie roba nada a nadie. Al final de cuentas una persona hace lo que se le pega la regalada gana. Si se deja robar, problema de ellos, de la persona que se deja robar”, sostuvo Herrera durante la transmisión, en un intento por frenar los cuestionamientos a su conducta.

La bailarina tuvo una charla con Shirley Arica, sin embargo se mostró incómoda por lo que decían de ella y decidió encarar | TikTok

La relación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera se mantiene amistosa, aunque las muestras de complicidad entre ambos aumentan la atención sobre la pareja dentro del reality. Chávarri ha admitido no saber si su pareja fuera del programa sigue esperándolo, lo que suma incertidumbre a la dinámica interna.

A pesar de la incomodidad generada, Herrera ha insistido en que no busca involucrarse con personas comprometidas ni pretende ser vista como una “robamaridos”. La polémica, sin embargo, ha alcanzado nuevas dimensiones dentro del programa.

Gabriela Herrera, una mujer joven de cabello rubio, con camiseta blanca, sentada en un interior con la mirada a la derecha. Hay un logo "La Granja VIP" arriba
Gabriela Herrera, participante de "La Granja VIP", admite bajo los efectos del alcohol que "roba todo lo que se deja robar", generando controversia.

Samahara Lobatón tildó de robamaridos a Gabriela Herrera

El conflicto se intensificó durante una nominación en ‘La Granja VIP’, cuando Samahara Lobatón fue seleccionada por Gabriela Herrera como parte de la dinámica semanal. La bailarina justificó su elección con palabras contundentes: “Nomino a Samahara porque no la soporto... yo te lo digo en la cara eres la manzana podrida... Cuando estás dormida todo está tranquilo, cuando te despiertas… no se la cree nadie, le han hecho miérc** durante todas las semanas y ahora se creen la buena gente, no se la compro”, expresó Herrera en vivo.

La respuesta de Samahara Lobatón no se hizo esperar. Durante la intervención de la conductora Ethel Pozo, Lobatón devolvió la acusación y llevó el enfrentamiento a un plano más personal.

“Yo soy la manzana podrida y ella es la manzana roba maridos de la casa”, lanzó Lobatón ante las cámaras, generando una reacción inmediata en la audiencia y en la propia Herrera.

Revive el tenso momento en 'La Granja' cuando Samahara Lobatón confronta a Gabriela Serpa, acusándola de ser la 'manzana podrida'. La discusión escala hasta que Gabriela la llama 'robamaridos'. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.

Molesta por la reiteración de ese calificativo, Gabriela Herrera respondió: “Y tú también cariño... ya me cansaste, búscate otra, el mismo cuento”. Con este comentario, la bailarina dejó en claro que no está dispuesta a tolerar más acusaciones sobre su conducta, ni a que la asocien repetidamente con ese tipo de etiquetas.

La cercanía entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri se mantiene bajo la mirada constante de los demás participantes y del público, quienes especulan sobre la posibilidad de que su relación avance más allá de la amistad. La presencia de Thalia en el programa semanas atrás, donde evidenció su relación con Chávarri, ha agudizado las críticas hacia Herrera.

La dinámica interna de La Granja VIP continúa centrando la atención en los vínculos entre los concursantes y en cómo las relaciones personales influyen en la convivencia diaria. Mientras tanto, la posición de Gabriela Herrera sigue generando opiniones divididas entre los participantes y la audiencia del reality.

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