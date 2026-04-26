Perú

Mónica Torres enfurece por los coqueteos entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera: “Los estoy tratando de cuidar y les llega”

La participante de ‘La Granja VIP’ se mostró incómoda con la actitud de sus compañeros, pese a que asegura le dio varios consejos para evitar problemas

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La participante de ‘La Granja VIP’ se mostró incómoda con la actitud de sus compañeros | TikTok

La tensión crece en ‘La Granja VIP Perú’ tras la reacción de Mónica Torres, quien expresó abiertamente su molestia frente al vínculo cada vez más notorio entre Dieg Chávarri y Gabriela Herrera. La reconocida actriz se mostró preocupada por la dinámica entre ambos, especialmente después de que el exfutbolista experimentó un momento emocional al considerar la posibilidad de que su pareja, Thalía Bentin, pusiera fin a su relación fuera del reality.

Durante una charla privada con Mark Vito y ‘Cri Cri’, Torres dejó en claro que sus advertencias y consejos no parecen tener efecto en los involucrados. “Los estoy tratando de cuidar. Les estoy hablando, tratando de cuidar, y le llega al pinc”, manifestó, dejando en evidencia su frustración por la falta de respuesta de sus compañeros.

En ediciones recientes del programa, Chávarri y Herrera reconocieron que existe un sentimiento mutuo, pese a la relación pública que él mantiene con Bentin, quien incluso lo visitó durante su participación en el reality transmitido por Panamericana TV.

Mónica Torres, una mujer de mediana edad con blusa estampada, gesticula mientras habla con un hombre joven de cabello gris en una cocina
Mónica Torres expresa su molestia con Diego Chávarri y Gabriela Herrera por ignorar sus advertencias sobre los coqueteos en el programa.

Esta situación ha generado incomodidad entre los participantes, especialmente para Torres, quien no dudó en señalar las contradicciones en el comportamiento de ambos.

“Al principio dicen sí, y después: ‘Ja, ja, ja’. Secretito. El otro tiene para dormir acá, dormir ahí, y duerme ahí (cerca de Gabriela). No me jod”, expresó la actriz, haciendo referencia a las ocasiones en que, pese a contar con otras opciones, Chávarri decide descansar cerca de Herrera**.

La incomodidad de Torres se acentuó al observar la falta de límites claros entre la bailarina y el exfutbolista. Para ella, la prioridad debería ser la pareja que cada uno tiene fuera del programa.

“Si tu entras acá y entras con alguien, la única persona lo que te debe importar lo que siente es esa persona. Lo que tú sientas, a mí: ‘Choquera, la verdad, qué pena, pero a mí lo único que me tiene que interesar es que siente él porque termina esta huev* y yo a ti quizás nos veamos una o dos veces al mes, pero es la persona que yo elijo y yo estoy eligiendo’. Pu,** y no quieren entenderlo, si siguen así, no jod**”, destacó con firmeza.
Una imagen dividida muestra a Mónica Torres con expresión molesta a la izquierda y a Diego Chávarri con Gabriela Herrera relajados a la derecha
Mónica Torres expresa su frustración ante los coqueteos entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, a quienes intentaba proteger.

Por su parte, ‘Cri Cri’ también intentó intervenir en la situación, optando por un enfoque más sutil. Según relató, buscó aconsejar a Chávarri empleando un código propio, basado en metáforas futbolísticas, para evitar exponerlo frente al grupo.

“Yo, con mi clave, con mi código, le doy consejos hablando de fútbol, y él me entiende: ‘Hermano, entienda. Usted tiene un contrato aquí, no puedes buscar otro equipo”, relató, reflejando el esfuerzo por mantener la discreción en un ambiente de alta exposición.

Diego Chávarri sorprendió con mensaje clave a Gabriela Herrera

En medio de las tensiones, Diego Chávarri sorprendió a los presentes con un mensaje dirigido a Gabriela Herrera que no pasó desapercibido. Durante una de las emisiones recientes, recurrió a una frase en clave para expresar sus sentimientos, y preguntarle si le gustaba, lo que generó especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su vínculo con la bailarina.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera son captados en coqueteos y le hace inapropiada proposición. YouTube: La Granja Vip Perú
Diego Chávarri y Gabriela Herrera son captados en coqueteos y le hace inapropiada proposición. YouTube: La Granja Vip Perú

De acuerdo con lo registrado en el programa, Chávarri utilizó una expresión que solo Herrera comprendió, consolidando la percepción de complicidad entre ambos. La interacción fue interpretada por los espectadores como una confirmación de que existe una cercanía especial pese a las advertencias de sus compañeros y las circunstancias personales de cada uno.

La situación en ‘La Granja VIP Perú’ continúa evolucionando, mientras los protagonistas enfrentan las consecuencias de sus decisiones y la mirada atenta de sus compañeros y del público. El desarrollo de estos vínculos promete mantener la atención sobre el reality en las próximas emisiones.

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