Maido es el mejor restaurante del mundo y Micha lo cuenta en Infobae: “Cocinamos para que la gente sea feliz”

El trabajo constante de Micha Tsumura lleva a Maido a la cima de la gastronomía global. Perú celebra este hito histórico con orgullo. (Video: Paula Elizalde)

En una sala colmada de los mejores cocineros del planeta, las luces se atenuaron y solo quedaron dos nombres por anunciar. Una tensión densa se apoderó del escenario en Turín, mientras Mitsuharu Tsumura, rodeado de su equipo, esperaba el desenlace. No se escuchaban voces, ni pasos, ni brindis apresurados. Solo la respiración contenida y las manos entrelazadas. En ese instante suspendido, la voz de la presentadora rompió el silencio: “Maido”. La sala estalló. Micha alzó los brazos, gritó, abrazó a su equipo. El Perú acababa de conquistar la cima del mundo gastronómico.

El reconocimiento a Maido como el mejor restaurante del mundo no fue un resultado casual. Fue la culminación de un camino de 16 años, construido sobre una propuesta que unió la tradición japonesa con los insumos y la memoria culinaria del Perú. La cocina nikkei, muchas veces marginal en los discursos oficiales, se presentó con firmeza ante el mundo desde un rincón de Miraflores, con platos que no necesitaban explicaciones grandilocuentes. Bastaba probarlos.

Foto: Paula Elizalde

Al regresar a Lima, Micha no organizó banquetes ni galas. Reunió a su equipo y los llevó a comer chifa. Al día siguiente, volvió al trabajo. La cocina continuaba. Las reservas seguían. Y sobre los fuegos del Maido, el mismo compromiso: que cada plato dijera algo sobre su tierra, sobre sus ancestros, sobre su gente.

“Pensé mucho en el equipo, pensé en mi familia y por supuesto en el Perú”, declaró para Infobae Perú. “Estábamos en la recta final y lo único que pensaba era en todo el trabajo que hemos hecho para hacer feliz a las personas, para hacer conocida nuestra cocina”.

Una apuesta personal que cruzó fronteras

Foto: Paula Elizalde

Desde sus inicios, Maido no fue un restaurante que siguiera estructuras clásicas. No hubo cartas rígidas ni protocolos solemnes. Micha impuso una lógica distinta: espontánea, directa, cercana. En sus palabras: “No somos formales, no somos acartonados. Somos creativos, sí, pero lo último que somos es formales. La gente viene y ve mucha de mi personalidad. Soy impulsivo, alegre, descontracturado. Y eso se ve en Maido”.

El menú degustación que se sirve en el restaurante no responde únicamente a una secuencia de sabores. Es una narrativa construida con capas, con intensidades que van del umami a la acidez, con productos marinos de la costa peruana y técnicas que provienen de generaciones de cocineros japoneses. “Nuestra cocina no es tímida”, sentenció Micha. “Nuestra cocina es punche. Te golpea. Es potente. Es un chiquito que te pega fuerte”.

La imagen recorrió redes, portales y revistas especializadas: Micha, rodeado de su equipo, abrazado entre lágrimas después del anuncio. No fue solo un gesto de celebración, fue una declaración silenciosa de reconocimiento colectivo. Ningún plato llega a la mesa sin el trabajo de pescadores, agricultores, investigadores, sommeliers, cocineros de línea, ayudantes y proveedores. Y esa noche, todos ellos estaban representados.

“Creo que el Perú ha sido el ejemplo a seguir para América Latina”, dijo Micha. “Hoy en día el continente sigue un camino que es el de revalorar lo nuestro, rescatar recetas, productos y mucha cultura que siempre estuvo ahí, pero no la apreciábamos como debíamos”.

Foto: Paula Elizalde

Maido comparte el podio con otros restaurantes latinoamericanos que también figuran entre los diez mejores del mundo, incluyendo a Central, dirigido por Virgilio Martínez. Pero el logro de Maido tiene una textura particular: representa la consolidación de un estilo que muchos no entendieron en sus inicios, y que hoy se percibe como un lenguaje consolidado.

El impacto de Maido no se limita a su cocina. Representa una nueva forma de mirar la gastronomía peruana desde una lógica de colaboración. Micha no cocina solo. Su menú no pertenece únicamente a él. Lleva el trabajo de una red extensa, silenciosa, que va desde comunidades pesqueras hasta científicos de alimentos. Y esa red, muchas veces invisibilizada, fue parte de la celebración.

“Esto demuestra que trabajando juntos, no solo en la cocina, sino en el país, podemos lograr lo impensable”, dijo. “Solo nos falta la actitud y las ganas de hacerlo juntos”.

La voz de un maestro: el mensaje de Gastón Acurio

Foto: Paula Elizalde

En redes sociales, el mensaje de Gastón Acurio se convirtió en uno de los más comentados. No fue un saludo institucional. Fue un texto íntimo, poético, una carta a un amigo que creció bajo su mirada.

“Conozco a Micha desde que era adolescente”, escribió Acurio. “Iba con su padre a Astrid y Gastón y pedía toda la carta. Comía con esa mezcla de gozo y concentración que tienen los que ya intuyen su camino”.

Cuando Maido abrió, Gastón fue su primer cliente. Tenía una silla fija al fondo de la barra. Con el tiempo, la fama del restaurante hizo imposible conservar ese asiento. Pero él no sintió nostalgia. Sintió alivio. “Como si la cocina peruana hubiera encontrado un rumbo más a seguir”.

Ese día, Gastón lo resumió con una frase que resonó en todo el país: “Hoy te escribo conmovido. No solo porque Maido fue reconocido como el mejor restaurante del mundo, sino porque detrás de este logro, además de un restaurante excepcional, hay un país orgulloso que celebra tu triunfo como suyo”.

Foto: Paula Elizalde

En la entrevista con Infobae Perú, Micha se refirió con emoción al mensaje “Eso es loquísimo”, dijo Micha, entre risas y asombro. “Gastón es de mis mejores amigos. Él vivió todas las etapas, desde el Sheraton inclusive. Siempre ha sido una persona que se ha preocupado porque a los demás les vaya bien, por aconsejarte, por guiarte con la experiencia que tiene”.

Sobre el poema que Gastón compartió en redes, Micha detalló que no era la primera vez que lo leía. “Ese poema ya lo había escrito antes, lo había publicado, no me acuerdo en qué… y ahora lo volvió a usar, pero le sumó un texto nuevo con lo que pasó con el premio”, contó. Y añadió: “Es fuerte. Porque pasas de ser alguien que solo quería darle la mano y tomarme una foto, a que te dedique unas palabras así. Realmente te emociona muchísimo”.

Con una mezcla de gratitud y humildad, Micha reconoció que siente haber cumplido, junto a su generación, una parte del sueño de Gastón: “Lo hemos sabido entender. Lo que él siempre soñó, lo hemos continuado. Ahora nos toca dejar ese legado a la siguiente generación, para que lo sigan haciendo también”.

Los otros proyectos de Micha

Foto: Paula Elizalde

Maido no solo marcó un estilo, también impuso un ritmo. En paralelo, Karai —su restaurante en Santiago de Chile— ha construido una propuesta más casual, también nikkei, pero con insumos locales. Allí, Micha y su equipo trabajan en construir identidad sin perder el ADN original. “Creo que Karai ha encontrado su camino. Tiene nuestro estilo, pero también pone en valor los productos chilenos. Esa es la idea: nutrirse de tu entorno”.

Además de los restaurantes, la expansión de Micha ha incluido formatos más accesibles como Tori, una pollería que empezó en pandemia como delivery y hoy cuenta con local presencial. A esto se suma una línea de salsas nikkei que ya se distribuye en supermercados peruanos y que pronto estará en mercados internacionales.

En los próximos meses, la marca Karai continuará su expansión, y las salsas nikkei llegarán a nuevos mercados. En Panamá, Maido también tiene presencia con un rooftop centrado en coctelería y experiencia líquida. Cada uno de estos espacios responde a una estrategia de expansión basada en respeto al producto local y adaptabilidad cultural.

Pero Micha no parece obsesionado con replicar formatos ni imponer modelos. “La idea es que Karai pueda adaptarse a cualquier país del mundo”, explicó. “Que tenga nuestro ADN, sí, pero que se alimente de su entorno”.

El niño que cocinaba para su familia

Foto: Paula Elizalde

La conversación con Infobae Perú cerró con una pregunta profunda: ¿Qué le diría al Micha de 15 años que cocinaba para su familia? El cocinero hizo una pausa. Luego respondió:

“Que siga sus sueños. Que no hay nada más bonito que hacer de tu trabajo tu pasatiempo. Que no se rinda tan rápido. Que sea perseverante. Que aguante. Que sufra un poco si es necesario, pero que todo tiene una recompensa”.

Esa idea, tan simple como difícil de ejecutar, resume lo que representa Maido: un espacio donde la cocina se convierte en memoria, en relato, en resistencia. Donde el plato no solo alimenta, también recuerda. Y donde, como escribió Gastón, “uno ya no come: recuerda. Y lo que recuerda, aunque nunca lo haya vivido, le pertenece”.