Embajador de EE.UU. respalda compra de F-16 en plena crisis política en el Ejecutivo

En medio de la crisis política por la compra de los aviones F-16, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se pronunció durante una exhibición de las Fuerzas Armadas y defendió la adquisición como un paso clave en materia de seguridad.

El diplomático participó en el festival aéreo realizado en la base de Las Palmas, donde presenció la exhibición de estas aeronaves junto a mandos de la Fuerza Aérea del Perú. En ese contexto, destacó el nivel tecnológico de los F-16 y su impacto en la capacidad defensiva del país.

“Perú va a ser el país con la máxima seguridad en toda la región, así que estamos en una buena posición”, afirmó, al resaltar que la incorporación de estos aviones posiciona al país en un nivel superior frente a otros de la región.

Sus declaraciones se dieron en un momento especialmente sensible, marcado por cuestionamientos internos sobre la forma en que se concretó la compra y por las tensiones dentro del propio Ejecutivo.

Embajador de EE.UU. destaca los F-16 como clave para la seguridad en medio de la crisis en el Ejecutivo

“La seguridad es la base de todo”: respaldo de EE.UU. al Perú

Durante su intervención, Navarro remarcó que la seguridad constituye el eje central de la relación entre Perú y Estados Unidos. En ese sentido, reiteró el compromiso de la administración del presidente Donald Trump con el país.

“Aquí es otra afirmación de la administración del presidente Trump que estamos comprometidos a la seguridad del Perú. Los Estados Unidos es el socio de seguridad para Perú y sabemos que sin seguridad no hay estabilidad y sin estabilidad no hay prosperidad. Así que la seguridad es la base de todo”, sostuvo.

El embajador vinculó directamente la inversión en defensa con el desarrollo económico y social, al señalar que la estabilidad que brinda la seguridad es una condición necesaria para el crecimiento.

Dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegaron a la Base Aérea Las Palmas en Surco. Estas aeronaves participarán en el 18º Festival Aéreo de la FAP, un evento gratuito donde realizarán maniobras y acrobacias para el público. | 24 Horas

Asimismo, insistió en que la cooperación entre ambos países responde a una visión compartida, en la que la defensa y la estabilidad regional juegan un papel determinante.

Reunión con la PCM en medio de la crisis

Las declaraciones de Navarro se producen luego de una serie de episodios que incrementaron la tensión política en torno a la compra de los F-16. Cuando el presidente José María Balcázar anunció públicamente que la adquisición quedaba suspendida, el embajador reaccionó a través de publicaciones que, según cuestionamientos posteriores, fueron interpretadas como una presión política.

En ese contexto, también se conoció que Navarro sostuvo una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, en Palacio de Gobierno, sin la presencia del jefe de Estado. Este encuentro se produjo mientras la crisis escalaba y el Ejecutivo mostraba señales de división interna.

Este video es una cobertura de noticias en vivo que muestra el exterior de la Presidencia del Consejo de Ministros en Lima. Un reportero está en el lugar informando sobre la llegada del embajador de Estados Unidos. Esta visita ocurre en el contexto de la renuncia de dos ministros, el canciller y el ministro de Defensa, debido a una discrepancia sobre la postergación de la compra de aviones F-16. Se observa el ingreso y salida de vehículos oficiales y personal de seguridad alrededor del edificio.

La coincidencia de estos hechos —las reacciones del diplomático tras el anuncio presidencial y su reunión con la PCM— alimentó el debate sobre el rol de Estados Unidos en medio de la controversia. Todo ello ocurrió mientras el gobierno peruano enfrentaba cuestionamientos por la firma del contrato pese a la oposición pública del mandatario.

Compra de F-16 y tensiones internas en el Ejecutivo

El respaldo del embajador estadounidense se da en un escenario marcado por contradicciones dentro del propio gobierno. El presidente Balcázar había anunciado que la compra debía ser evaluada por la siguiente administración, pero el contrato fue firmado días después por el entonces ministro de Defensa.

Posteriormente, el mandatario bloqueó el desembolso del dinero para el primer pago, lo que evidenció una falta de coordinación en el Ejecutivo. Esta situación derivó en una crisis política que incluyó renuncias ministeriales y cuestionamientos desde el Congreso.

El embajador de EEUU Navarro y el presidente de Perú José María Balcázar aparecen en primer plano, con expresiones serias, superpuestos a un fondo dramático de las banderas de sus respectivos países, simbolizando la tensión diplomática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un pronunciamiento señalando que el Perú honraría sus compromisos internacionales en relación con la compra de los aviones, en contraste con la postura del jefe de Estado.