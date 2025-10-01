El mejor restaurante del Perú, según Summum 2025, es un clásico que volvió a brillar tras años de dejar huella en el mundo

La gala Summum 2025 celebró lo mejor de la cocina peruana con chefs, críticos y comensales. (Composición: Infobae)

La gastronomía peruana volvió a brillar. La gala de los Premios Summum 2025 reunió a cocineros, críticos y comensales en un escenario que celebra lo mejor de la cocina nacional. Como cada año, la expectativa estaba puesta en el ranking de “Los 20 Mejores Restaurantes del Perú”, una lista que refleja la vitalidad y diversidad de propuestas que hoy definen el panorama culinario del país.

En esta edición, la ceremonia mostró que la gastronomía peruana mantiene un rumbo de innovación sin renunciar a sus raíces. El reconocimiento no solo se concentró en la alta cocina contemporánea, sino también en espacios que valoran tradiciones familiares, recogen herencias regionales o presentan fusiones que ya son parte del gusto cotidiano de los peruanos.

El protagonismo se lo llevó Astrid & Gastón, restaurante insignia de Gastón Acurio, que recuperó el primer puesto tras varios años de intensa competencia. Ubicado en la Casa Moreyra, este espacio se consolidó como un referente que combina técnica moderna con memoria histórica y respeto por los productos locales. Acurio expresó en la gala: “Astrid & Gastón no es solo un restaurante, es también un aula abierta donde los jóvenes cocineros pueden aprender a mirar al Perú con otros ojos”.

El podio lo completaron La Mar, la célebre cebichería de Acurio que celebra los frutos del mar con frescura, y Osaka, un exponente de la cocina nikkei que ha sabido mantener su influencia en la escena local al fusionar tradición japonesa con creatividad peruana.

El regreso de un pionero

Astrid & Gastón recupera el primer lugar tras años de competencia, consolidándose como un espacio que combina técnica, memoria y formación de nuevas generaciones. (Captura de pantalla)

La victoria de Astrid & Gastón fue recibida como un reconocimiento al trabajo constante de un espacio que, desde su fundación en los noventa, ha marcado el rumbo de la gastronomía contemporánea. Su menú de degustación propone un viaje que cruza territorios y estaciones, narrando historias a través de los sabores. La cocina, como destacó Acurio, “es una forma de entendernos como sociedad y de proyectar al mundo la riqueza de nuestro país”.

La lista también distinguió a exponentes de la nueva ola culinaria, como Mayta, del chef Jaime Pesaque, que ocupa el cuarto puesto, y Kjolle, de Pía León, en el quinto. El restaurante, además, ha sido reconocido internacionalmente por su mirada hacia insumos de diversas regiones del país, planteando un diálogo entre altiplano, costa y selva.

El ranking no se limita a Lima. Alegría Picantería Piurana (7) destacó por llevar la tradición norteña a la capital, mientras que La Patarashca (20), en Tarapoto, representó a la Amazonía con una propuesta que defiende los ingredientes de la selva. Estos reconocimientos evidencian la descentralización de la cocina premiada, dando visibilidad a tradiciones que durante mucho tiempo permanecieron fuera del radar.

Tradición y memoria

Gastón Acurio y su esposa Astrid Gutsche posan en una foto grupal y otra en una sesión de pareja | Foto: Instagram /Gastón Acurio

La lista incluyó también a espacios que reafirman la importancia de la cocina popular. Isolina, Taberna Peruana (8), se convirtió en un emblema de la cocina criolla, con recetas que evocan la mesa familiar de antaño. La Picantería (14), en tanto, ofrece un repertorio de preparaciones con espíritu de barrio que se han ganado un lugar entre los grandes restaurantes de la capital.

Fiesta Restaurant, Amoramar y Chicha por Gastón Acurio, entre otros, completan una selección que muestra la riqueza de estilos y enfoques que conviven en el país.

El mapa completo del 2025

Fachada de Astrid y Gastón

La lista final de los Premios Summum 2025 quedó así:

Astrid & Gastón La Mar Osaka Mayta Kjolle Cosme Alegría Picantería Piurana Isolina, Taberna Peruana Costanera 700 El Mercado Panchita Alado Restaurante Mérito La Picantería Fiesta Restaurant - Lima Amoramar Troppo Sapiens Chicha por Gastón Acurio Restaurante La Patarashca - Tarapoto