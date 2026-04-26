Perú

Christian Domínguez rechaza acusaciones de Pamela Franco y defiende su rol como padre: “Trato de ser el mejor”

El cantante de cumbia se refirió a las declaraciones de la madre de su hija y dejó en claro que siempre busca el bienestar de la menor

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Imagen dividida mostrando a un hombre con camisa verde a la izquierda y a una mujer de cabello oscuro hablando por un micrófono a la derecha
Christian Domínguez rechaza las acusaciones de Pamela Franco y afirma que se esfuerza por ser el mejor padre para su hija.

El cantante de cumbia Christian Domínguez salió al cruce de las recientes declaraciones de Pamela Franco. La madre de su hija le pidió públicamente que se comprometa con la crianza y que controle los comentarios de su actual pareja.

Domínguez decidió responder en diálogo con Trome. Negó cualquier intención de confrontar y se mostró firme en su visión de la paternidad. “No estoy respondiendo ni refiriéndome a nadie, pero me parece de mal gusto estar calificando a una persona como madre o padre, yo no podría hacerlo”, afirmó.

El artista remarcó que sus acciones buscan el bienestar de sus hijos. “A través de los años he demostrado que trato de ser el mejor padre del mundo y lo seguiré haciendo”, aseguró. Añadió que su trabajo tiene un único objetivo: “Si trabajo tanto, no es para comprarme alguna vanidad, sino para que mis hijos tengan calidad de vida”.
Pamela Franco y Christian Domínguez
Pamela Franco denuncia que Christian Domínguez administró todo su dinero durante su relación y nunca se lo devolvió, según su testimonio en televisión. (Instagram Pamela Franco / Christian Domínguez)

La polémica no quedó solo en la crianza. Pamela Franco también pidió a Domínguez que “calle la boca” a su pareja Karla Tarazona y la señaló como posible generadora de conflictos. El cantante negó la versión y aclaró: “Mi esposa (Karla) no tiene nada que ver en el asunto y si ella no ha hablado es por consideración conmigo, pues se lo he pedido”.

En otro tramo de la entrevista, se le consultó a Domínguez sobre las declaraciones de Melanie Martínez. Ella lo acusó de daño psicológico, aunque también existe una denuncia de Martínez contra su expareja Franco Héctor Mavila por violencia psicológica. El cantante optó por la reserva: “Sé muchas cosas, pero no voy a decir nada públicamente por más que involucre a mi hija, ni tampoco lo ventilaré”.

Pamela Franco manda fuerte mensaje a Christian Domínguez

Pamela Franco no dudó en enviar un mensaje directo a Christian Domínguez en televisión. Visiblemente afectada, la cantante reclamó mayor prioridad para la hija que comparten.

No gastes plata en cosas innecesarias… preocúpate por tu hija”, pidió con firmeza. Para ella, la situación exige compromiso y responsabilidad. “La situación actual exige responsabilidad y compromiso, destacando que el rol de padre implica sacrificios constantes”.

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez. Captura: Latina TV
Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez. Captura: Latina TV

Franco apeló al lazo biológico y emocional que une a Domínguez con la menor. Subrayó que un padre, en circunstancias similares, siempre pone el bienestar de su hijo por delante. “Porque Cata tiene tu sangre y cualquier padre que pasa esta situación… lo único que hace es lo imposible por su hijo, para que un día sea independiente, que un día te diga ‘papá’ sin que nosotros le digamos lo que tiene que repetir”, expresó la intérprete de ‘Dile la verdad’.

El cruce de declaraciones entre ambos expareja expuso las tensiones en torno a la crianza compartida. Cada uno sostiene su postura y prioriza, desde su mirada, el bienestar de la menor.

Christian Domínguez insiste en que sus esfuerzos buscan estabilidad y oportunidades para su hija. Pamela Franco exige mayor presencia y compromiso diario.

La controversia se mantiene en el espacio mediático y en las redes sociales. El entorno artístico y los seguidores de ambos siguen atentos la evolución del conflicto y las decisiones que puedan impactar en la vida de la menor.

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