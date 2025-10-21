Perú

El restaurante Kjolle de Pía León gana el premio al ‘Arte de la Hospitalidad 2025′ en los Latin America’s 50 Best Restaurants

El reconocimiento otorgado distingue la manera en que Kjolle convierte cada servicio en un diálogo entre sabores, identidades y personas. Desde Barranco, la chef peruana lidera una propuesta que une arte, territorio y sensibilidad

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Kjolle transforma la experiencia culinaria
Kjolle transforma la experiencia culinaria en un ritual de hospitalidad y encuentro. (Composición: Infobae)

En Lima, la hospitalidad no solo se expresa con palabras; se construye con gestos, silencios y sabores. En Barranco, un antiguo caserón convertido en espacio de creación alberga una de las expresiones más finas de la cocina peruana contemporánea: Kjolle. Allí, cada servicio se convierte en un ritual compartido donde el país se reconoce en su diversidad y en su gente.

El restaurante, dirigido por la chef Pía León, recibió el premio Art of Hospitality Award, como parte de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. El reconocimiento celebra la atención precisa y la calidez que definen su propuesta, donde la cocina no se limita al plato, sino que se extiende a una forma de mirar y relacionarse con los demás.

Pía León se mueve con serenidad en el espacio que ayudó a construir. Habla con su equipo, escucha, ajusta un detalle y vuelve a observar. En esa dinámica cotidiana se revela una manera de entender la hospitalidad como algo vivo, un diálogo entre quienes cocinan y quienes se sientan a la mesa. “En Kjolle, la hospitalidad forma parte de nuestra forma de crear experiencias vitales significativas. No se trata solo de servir, sino de cumplir un propósito”, afirmó la chef al conocer el resultado.

Su trabajo no se impone; invita. Cada plato es una oportunidad para mirar al Perú desde otra perspectiva, con respeto por los ingredientes y por quienes los cultivan. Esa filosofía, combinada con una estructura que valora la colaboración y la identidad, ha permitido que Kjolle sea reconocido por su manera de recibir y conectar.

Una propuesta que nace del territorio

El menú degustación de nueve tiempos guía al comensal por los ecosistemas del país. Mashwa, olluco, maíz, papas nativas, ají Mochero o cacao Chuncho se transforman en relatos sobre la geografía y el tiempo. No hay artificio, sino una intención clara: mostrar lo que el Perú ofrece desde su diversidad natural y cultural.

En el espacio, la cocina abierta elimina distancias. Los visitantes observan el proceso creativo, sienten la energía del equipo y participan de una experiencia transparente. El ambiente combina maderas amazónicas, cerámicas y textiles elaborados por artesanos locales, reforzando la relación entre gastronomía y cultura.

Según William Drew, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants, “Es un verdadero honor entregar el Art of Hospitality Award, patrocinado por Buchanan’s 18, a Kjolle. Este restaurante representa un equilibrio perfecto entre innovación, identidad y calidez. Bajo el inspirador liderazgo de Pía León, su equipo ha creado una experiencia que va más allá del plato: una celebración sincera de la cultura peruana y del gozo de recibir a los demás.”

Una trayectoria guiada por la curiosidad

Virgilio Martínez y Pía León
Virgilio Martínez y Pía León lideran Central, el mejor restaurante del mundo en 2023. Foto: Perú Info

Pía León se formó en el rigor y en la intuición. Antes de dirigir su propio restaurante, fue jefa de cocina en Central, elegido The World’s Best Restaurant en 2023. Años atrás, recibió los títulos de Latin America’s Best Female Chef (2018) y The World’s Best Female Chef (2021), distinciones que reconocen no solo su talento, sino su visión de trabajo colectivo.

Desde Mater, el centro de investigación que lidera junto a Virgilio y Malena Martínez, impulsa proyectos que cruzan fronteras entre la ciencia, el arte y la tradición. Uno de ellos, Warmi, reúne a mujeres que conservan técnicas de teñido natural y comparten conocimientos ancestrales. Esta labor consolida una red que va más allá de la cocina y alcanza la dimensión social del oficio.

Su mirada se mantiene en el territorio y en la gente que lo hace posible. Cada ingrediente, cada historia, cada diálogo con productores y artesanos nutre su trabajo. Kjolle, así, se convierte en un punto de encuentro entre quienes cultivan, transforman y disfrutan.

Un reconocimiento que celebra el servicio

Así luce Kjolle. Foto: Tripadvisor
Así luce Kjolle. Foto: Tripadvisor

El Art of Hospitality Award distingue a los equipos que logran convertir la atención en una experiencia de valor humano. El premio es decidido por una academia de 300 especialistas de toda Latinoamérica, que evalúan la calidad del servicio y la conexión entre el restaurante y sus visitantes.

Vivianne Bernui, directora general de Lujo e Innovación para LAC en Diageo, expresó: “Nos sentimos profundamente orgullosos de que Buchanan’s 18 Special Reserve sea el Whisky Oficial de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Esta alianza refleja nuestro compromiso compartido con la excelencia, el servicio excepcional y la creación de momentos inolvidables que reúnen a las personas.”

La ceremonia de premiación se celebrará el 2 de diciembre de 2025, en Antigua, Guatemala. Allí, Kjolle representará una manera de entender la hospitalidad desde la sensibilidad, la colaboración y el respeto por la diversidad del país. En cada detalle de su propuesta se percibe la esencia de una cocina que no solo alimenta: dialoga, une y recuerda de dónde viene.

Temas Relacionados

Pía LeónKjolleLatin America´s 50 best restaurantsbarrancoperu-noticias

Más Noticias

Programación de Latina Televisión: partidos de fecha 1 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima sí participará de la primera joranda, Universitario hará lo suyo con Géminis, Regatas Lima chocará con Wanka, y San Martín se medirá con Olva Latino. Conoce dónde sintonizar los duelos

Programación de Latina Televisión: partidos

Soda Stereo vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el show que reunirá a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti

El concierto, que se ha convertido en un completo éxito en Argentina, se prepara para su arribo en nuestro país. Los fanáticos de la banda de rock están más que emocionados con la noticia

Soda Stereo vuelve a Lima:

Retiro de AFP en Integra: ¿Cómo registrar la solicitud para pedir hasta 4 UIT?

Los afiliados peruanos que no tengan cuenta bancaria no podrán retirar AFP. Por ello, deberán crearse una para que les llegue el depósito

Retiro de AFP en Integra:

Laura Spoya sufrió terrible intoxicación y sus compañeros se burlaron de ella: se le hincharon los labios y no podía hablar

Gerardo Pe y Mario Irivarren no pudieron evitar reírse al ver las imágenes de la exreina de belleza, sin embargo también se preocuparon por ella

Laura Spoya sufrió terrible intoxicación

La potencia de los Andes: Celaris Energy pone en marcha Hidromanta I, su primera hidroeléctrica para diversificar la matriz energética peruana

Un proyecto hidroeléctrico irrumpe en Áncash y desafía la hegemonía de las energías tradicionales. Nueva central inyecta energía renovable al SEIN y refuerza la transición eléctrica en Perú

La potencia de los Andes:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete de Ernesto Álvarez busca

Gabinete de Ernesto Álvarez busca el voto de confianza: ¿cómo votarán las principales bancadas del Congreso?

Caso ‘Loma Bonita’: Sada Goray intentará revertir el laudo arbitral emitido en su contra

Guillermo Bermejo conocerá este viernes 24 de octubre sentencia del PJ por presunta afiliación a Sendero Luminoso

José Chlimper, exministro y militante de Fuerza Popular, dijo que aún no decide si demandará a fiscales del caso Cócteles

Voto de confianza al primer gabinete de José Jerí: ¿Cuántos votos necesita el equipo de Ernesto Álvarez?

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez arremete contra Christian

Melanie Martínez arremete contra Christian Domínguez por su hija: “Ella no miente, él maquilla la situación para quedar bien”

Día de Back to the Future: un homenaje a la fecha en que Marty McFly viajó al futuro en la icónica saga cinematográfica

Magaly Medina revelará imágenes de Jesús Barco en un día de piscina con amigas: ¿la causa del comunicado borrado de Melissa Klug?

Xiomy Kanashiro evita confirmar compromiso con Jefferson Farfán: “Mientras menos cuentes, mejor te va”

Gustavo Salcedo le pide perdón a Maju Mantilla y Christian Rodríguez tras semanas de controversia: “Les pido disculpas a ambos”

DEPORTES

Hernán Barcos reveló la fecha

Hernán Barcos reveló la fecha para definir su renovación con Alianza Lima: “Hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir”

Leao Butrón dejó polémico comentario sobre no expulsión de Anderson Santamaría en Universitario vs Ayacucho FC

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del debut ‘crema’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Con Alianza Lima confirmado, así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV