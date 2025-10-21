El restaurante Kjolle de Pía León gana el premio al ‘Arte de la Hospitalidad 2025′ en los Latin America’s 50 Best Restaurants

Kjolle transforma la experiencia culinaria en un ritual de hospitalidad y encuentro. (Composición: Infobae)

En Lima, la hospitalidad no solo se expresa con palabras; se construye con gestos, silencios y sabores. En Barranco, un antiguo caserón convertido en espacio de creación alberga una de las expresiones más finas de la cocina peruana contemporánea: Kjolle. Allí, cada servicio se convierte en un ritual compartido donde el país se reconoce en su diversidad y en su gente.

El restaurante, dirigido por la chef Pía León, recibió el premio Art of Hospitality Award, como parte de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. El reconocimiento celebra la atención precisa y la calidez que definen su propuesta, donde la cocina no se limita al plato, sino que se extiende a una forma de mirar y relacionarse con los demás.

Pía León se mueve con serenidad en el espacio que ayudó a construir. Habla con su equipo, escucha, ajusta un detalle y vuelve a observar. En esa dinámica cotidiana se revela una manera de entender la hospitalidad como algo vivo, un diálogo entre quienes cocinan y quienes se sientan a la mesa. “En Kjolle, la hospitalidad forma parte de nuestra forma de crear experiencias vitales significativas. No se trata solo de servir, sino de cumplir un propósito”, afirmó la chef al conocer el resultado.

Su trabajo no se impone; invita. Cada plato es una oportunidad para mirar al Perú desde otra perspectiva, con respeto por los ingredientes y por quienes los cultivan. Esa filosofía, combinada con una estructura que valora la colaboración y la identidad, ha permitido que Kjolle sea reconocido por su manera de recibir y conectar.

Una propuesta que nace del territorio

El menú degustación de nueve tiempos guía al comensal por los ecosistemas del país. Mashwa, olluco, maíz, papas nativas, ají Mochero o cacao Chuncho se transforman en relatos sobre la geografía y el tiempo. No hay artificio, sino una intención clara: mostrar lo que el Perú ofrece desde su diversidad natural y cultural.

En el espacio, la cocina abierta elimina distancias. Los visitantes observan el proceso creativo, sienten la energía del equipo y participan de una experiencia transparente. El ambiente combina maderas amazónicas, cerámicas y textiles elaborados por artesanos locales, reforzando la relación entre gastronomía y cultura.

Según William Drew, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants, “Es un verdadero honor entregar el Art of Hospitality Award, patrocinado por Buchanan’s 18, a Kjolle. Este restaurante representa un equilibrio perfecto entre innovación, identidad y calidez. Bajo el inspirador liderazgo de Pía León, su equipo ha creado una experiencia que va más allá del plato: una celebración sincera de la cultura peruana y del gozo de recibir a los demás.”

Una trayectoria guiada por la curiosidad

Virgilio Martínez y Pía León lideran Central, el mejor restaurante del mundo en 2023. Foto: Perú Info

Pía León se formó en el rigor y en la intuición. Antes de dirigir su propio restaurante, fue jefa de cocina en Central, elegido The World’s Best Restaurant en 2023. Años atrás, recibió los títulos de Latin America’s Best Female Chef (2018) y The World’s Best Female Chef (2021), distinciones que reconocen no solo su talento, sino su visión de trabajo colectivo.

Desde Mater, el centro de investigación que lidera junto a Virgilio y Malena Martínez, impulsa proyectos que cruzan fronteras entre la ciencia, el arte y la tradición. Uno de ellos, Warmi, reúne a mujeres que conservan técnicas de teñido natural y comparten conocimientos ancestrales. Esta labor consolida una red que va más allá de la cocina y alcanza la dimensión social del oficio.

Su mirada se mantiene en el territorio y en la gente que lo hace posible. Cada ingrediente, cada historia, cada diálogo con productores y artesanos nutre su trabajo. Kjolle, así, se convierte en un punto de encuentro entre quienes cultivan, transforman y disfrutan.

Un reconocimiento que celebra el servicio

Así luce Kjolle. Foto: Tripadvisor

El Art of Hospitality Award distingue a los equipos que logran convertir la atención en una experiencia de valor humano. El premio es decidido por una academia de 300 especialistas de toda Latinoamérica, que evalúan la calidad del servicio y la conexión entre el restaurante y sus visitantes.

Vivianne Bernui, directora general de Lujo e Innovación para LAC en Diageo, expresó: “Nos sentimos profundamente orgullosos de que Buchanan’s 18 Special Reserve sea el Whisky Oficial de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Esta alianza refleja nuestro compromiso compartido con la excelencia, el servicio excepcional y la creación de momentos inolvidables que reúnen a las personas.”

La ceremonia de premiación se celebrará el 2 de diciembre de 2025, en Antigua, Guatemala. Allí, Kjolle representará una manera de entender la hospitalidad desde la sensibilidad, la colaboración y el respeto por la diversidad del país. En cada detalle de su propuesta se percibe la esencia de una cocina que no solo alimenta: dialoga, une y recuerda de dónde viene.