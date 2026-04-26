Perú

Juntos por el Perú anuncia que presentará denuncias constitucionales contra la JNJ y el JNE por incidentes en las Elecciones 2026

El congresista y candidato presidencial, Roberto Sánchez, afirmó que se presentarán denuncias constitucionales contra ambas instituciones por la demora en la entrega del material electoral

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El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez niega el fraude que proclama el candidato López Aliaga. EFE/ John Reyes Mejía
El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez niega el fraude que proclama el candidato López Aliaga. EFE/ John Reyes Mejía

El partido Juntos por el Perú anunció que tomará acciones legales contra dos entidades clave del proceso electoral tras el proceso de elecciones del pasado 12 de abril, específicamente contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante una conferencia de prensa en el local de campaña de su partido, el candidato presidencial Roberto Sánchez afirmó que se presentarán denuncias constitucionales contra ambas instituciones por la demora en la entrega del material electoral y explicó que su bancada ya evalúa desde el Congreso los controles constitucionales en el sistema electoral, señalando que existen “razones más que suficientes para una denuncia constitucional contra la Junta Nacional de Justicia”, según informó RPP.

El candidato también cuestionó la legalidad de las actuaciones de ambos organismos durante el proceso. “Aquí se ha afectado [el debido proceso] al hacer acciones fuera del marco legal”, remarcó.

lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO
lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO

Durante la comparecencia, Roy Mendoza acompañó a Sánchez Palomino en calidad de abogado y vocero del partido, y respaldó la presentación de las denuncias formales prevista para el lunes siguiente.

Denuncian a la JNJ y al exjefe de la ONPE

La exfiscal del Equipo Especial Cuellos Blancos, Sandra Castro, denunció a Piero Corvetto y a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales, abandono de cargo y abuso de autoridad.

Castro afirma que estos delitos se habrían configurado al Corvetto renunciar al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Junta al aceptar la dimisión a pesar de que la ley prohíbe abandonar un proceso electoral en trámite.

“Se debe tener en cuenta y se debe analizar el momento y las circunstancias. ¿Es el momento propicio para aceptar una renuncia y darle un trámite simple, casi como un delivery en una hoja y media que emite la Junta Nacional de Justicia su resolución y dice: ‘Ya, aprobada, fuera’? Se tiene que determinar el momento y el contexto en el que se acepta esa renuncia", dijo Castro en entrevista con RPP.

Jefe de la ONPE en la mira de la JNJ. Foto: composición JNJ/ONPE
JNJ aceptó la carta de renuncia de Piero Corvetto, jefe de la ONPE

La exfiscal afirma que una de las consecuencias de la salida de Corvetto es que “los resultados todavía no lo tenemos y han comunicado hasta el 15 de mayo”

“El daño está hecho. No solamente el actuar de Corvetto, sino que también se extiende a la Junta Nacional de Justicia, que sin investigar y sin analizar la conducta de este señor emite una resolución así veloz. No es correcto eso”, apuntó.

Sandra Castro considera que no es suficiente el argumento que usó Corvetto para renunciar de darle legitimidad al actual proceso electoral. “No es suficiente porque la ley lo precisa. Durante el proceso electoral solamente tiene que haber un motivo debidamente justificado. Algo grave como, por ejemplo, algo que impida que él acuda físicamente”, dijo.

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