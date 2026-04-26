Perú

Magaly Medina luce su nueva casa junto a su esposo Alfredo Zambrano: “Estoy disfrutando”

La conductora de televisión usó sus redes sociales para dar a conocer que logró mudarse a su nueva vivienda con el notario

Guardar
Magaly Medina sonríe y posa en su moderna cocina de tonos claros y electrodomésticos de acero inoxidable, luciendo una blusa amarilla y jeans
La popular presentadora Magaly Medina posa sonriente en la moderna cocina de su nueva residencia, expresando su alegría al disfrutar de este nuevo hogar junto a su esposo Alfredo Zambrano.

Magaly Medina celebró uno de los logros más significativos de su vida personal al anunciar la compra de una nueva casa junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. La conductora de televisión recurrió a sus redes sociales para compartir la noticia y mostrar algunos detalles de su nuevo espacio familiar. En un mensaje dirigido a sus seguidores, expresó su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa.

El anuncio se realizó a través de un video publicado en TikTok. En las imágenes, Medina enseñó parte de la cocina de su hogar y escribió: “Cuando me preguntan por qué ando feliz como una lombriz… es porque estoy disfrutando mi casita nueva”. La reacción de su audiencia no se hizo esperar.

La conductora de ATV y su esposo, Alfredo Zambrano, suman nueve años de matrimonio. La mudanza a su nuevo hogar fue motivo de orgullo para ambos. Al recibir mensajes que celebraban su logro, Magaly Medina aclaró el origen de este avance personal. “¡Y el de mi esposo! Esta casa la compramos e hicimos los dos”, respondió a una usuaria, reforzando la idea de que el trabajo conjunto ha sido clave en el desarrollo de su relación.

La conductora de televisión usó sus redes sociales para dar a conocer que logró mudarse a su nueva vivienda con el notario | TikTok

El respaldo mutuo dentro de la pareja quedó reflejado en la interacción con sus seguidores. Magaly Medina enfatizó que tanto ella como Zambrano han aportado a la consolidación de este proyecto, fruto de años de dedicación profesional. El mensaje fue recibido con muestras de apoyo y respeto hacia su postura sobre el valor del esfuerzo compartido.

Al ser consultada sobre la posibilidad de mostrar otros ambientes de la vivienda, la presentadora optó por la discreción. “¡No quiero exponerla a las malas vibraciones! Hay mucha envidia”, sostuvo, rechazando la idea de realizar un recorrido completo por la casa. La decisión fue respaldada por varios usuarios, quienes coincidieron en la importancia de resguardar la privacidad pese a la exposición mediática.

La nueva casa representa un cambio importante en la vida de la pareja. Magaly Medina compartió que disfruta de cada rincón y que siente satisfacción al ver materializado un sueño en común. El ambiente familiar y la complicidad con su esposo resultan elementos centrales en esta etapa. Además, la mudanza fue vista por seguidores como un reflejo del crecimiento profesional y personal de la conductora.

Magaly Medina, mujer con cabello rojizo y blusa amarilla, sonríe mientras abre un refrigerador moderno integrado en una cocina de diseño minimalista
Magaly Medina, la reconocida presentadora de televisión, posa sonriente mientras abre el refrigerador de su moderna y recién estrenada casa, expresando su alegría por este nuevo espacio.

El tierno gesto de Alfredo Zambrano a Magaly Medina

Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, realizó un gesto que captó la atención de la comunidad digital. El notario utilizó la azotea de su notaría en Lima para instalar una pantalla publicitaria gigante dedicada al programa “Magaly TV La Firme”. El video, difundido en redes sociales, muestra la fachada del edificio iluminada con imágenes del programa y la animación de la conductora.

La publicación en TikTok fue acompañada por la frase: “Quédate donde tu esposo notario use su azotea para promocionar tu programa de TV”. La iniciativa fue interpretada como una muestra de apoyo y complicidad profesional entre la pareja. Usuarios resaltaron el valor de este tipo de gestos en una relación que enfrenta constantes desafíos públicos.

Esposo de Magaly Medina sorprende al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

Entre los comentarios, se leyeron mensajes de admiración hacia la pareja. “Eso es amor del bueno” y “Estos detalles es lo que algunas no soportan que Magaly tiene quien la quiera y lo demuestre”, escribieron algunos seguidores, evidenciando el impacto positivo del gesto de Zambrano.

La acción tomó relevancia en un contexto marcado por la alta exposición mediática de Medina y la presencia de polémicas legales relacionadas con figuras del entretenimiento. El respaldo visible de Zambrano fue percibido como un símbolo de estabilidad y apoyo en la vida de la conductora.

Temas Relacionados

Magaly MedinaAlfredo Zambranoperu-entretenimiento

Más Noticias

Jorge Nieto revela que aún no ha decidido a qué candidato apoyará en la segundad vuelta: “Voy a esperar lo que diga el JNE”

El líder de Buen Gobierno afirmó que la postura de su partido se definirá solo después de conocerse los resultados oficiales. Además, anunció una consulta con sus bases y exigió una auditoría técnica para garantizar la transparencia electoral

Jorge Nieto revela que aún no ha decidido a qué candidato apoyará en la segundad vuelta: “Voy a esperar lo que diga el JNE”

Jorge Nieto señala que su partido pidió auditoría técnica al JNE, pero reconoce que no ve pruebas de fraude

La agrupación Buen Gobierno formalizó ante las autoridades electorales el pedido de una revisión especializada, con el fin de responder a la desconfianza generada tras el último proceso y fortalecer la percepción de transparencia entre los votantes

Jorge Nieto señala que su partido pidió auditoría técnica al JNE, pero reconoce que no ve pruebas de fraude

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2026

El representante de Juntos por el Perú iguala en 38 % en la preferencia con la lideresa de Fuerza Popular. Solo en el caso de que Rafael López Aliaga pase a segunda vuelta, parte con una ventaja de 34 % contra un 31 % de Fujimori

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Cada jornada es una final para los ‘blanquiazules’. Contra los ‘albos’ la obligación es realizar un rendimiento máximo que derive en un triunfo y así siga en la lucha por el liderato. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Clausuran el Bosque Encantado de Fátima en Chorrillos por falta de seguridad

La clausura del parque generó diversas reacciones entre los vecinos de Chorrillos, especialmente en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación, molestia y dudas sobre la medida

Clausuran el Bosque Encantado de Fátima en Chorrillos por falta de seguridad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Nieto revela que aún no ha decidido a qué candidato apoyará en la segundad vuelta: “Voy a esperar lo que diga el JNE”

Jorge Nieto revela que aún no ha decidido a qué candidato apoyará en la segundad vuelta: “Voy a esperar lo que diga el JNE”

Jorge Nieto señala que su partido pidió auditoría técnica al JNE, pero reconoce que no ve pruebas de fraude

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2026

Más de 55 partidos participarán en las elecciones municipales y regionales por 15.000 cargos de alcaldes, gobernadores y regidores

La ONPE descarta fraude electoral y atribuye las actas idénticas a errores humanos en la digitación de votos

ENTRETENIMIENTO

Adolfo Chuiman podría volver a la TV tras su salida de Al Fondo Hay Sitio: “No me he jubilado”

Adolfo Chuiman podría volver a la TV tras su salida de Al Fondo Hay Sitio: “No me he jubilado”

Bruno Ascenzo y Adrián Bello se casaron en una romántica ceremonia simbólica en Cusco

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

Pati Lorena fue eliminada de ‘La Granja VIP Perú’: Samahara Lobatón y Pamela López se salvaron

Esposo de Magaly Medina enternece las redes al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

DEPORTES

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Mansiche por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Felipe Chávez no tiene mucha experiencia en la Bundesliga”: DT del Colonia revela el motivo de la suplencia de ‘Pippo’

Gianluca Lapadula se asoma al abismo de la Serie C en Italia con Spezia pese a anotación contra Catanzaro