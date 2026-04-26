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Christian Cueva hizo sincera confesión tras gol con Juan Pablo II ante Sport Boys: “Agradezco a Dios por las oportunidades en el fútbol”

El volante peruano le dio el empate al cuadro de Chongoyape en el Callao y expresó su sentir por su presente en la Liga 1. También analizó el cotejo con los ‘rosados’

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Christian Cueva hizo sincera confesión tras gol con Juan Pablo II ante Sport Boys. - créditos: Liga 1
Christian Cueva hizo sincera confesión tras gol con Juan Pablo II ante Sport Boys. - créditos: Liga 1

En el estadio Miguel Grau del Callao, Juan Pablo II logró rescatar un punto tras igualar 1-1 frente a Sport Boys en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro, marcado por su alta intensidad y las expulsiones de un jugador por bando, tuvo como protagonista a Christian Cueva, quien anotó el gol de su equipo desde el punto penal y se convirtió en una de las figuras más destacadas del partido.

Con el pitazo final, la sensación en el vestuario visitante era de oportunidad perdida, pero también de alivio por el resultado. “La sensación es que vinimos a ganarlo, como todo equipo, con un rival duro también, como el Boys, que también necesitaba ganar. Lo importante es que se rescató el punto, pero necesitábamos ganar, esa es la verdad”, reconoció ‘Aladino’ para L1 MAX.

El marcador se abrió tras una jugada polémica que derivó en golazo de media distancia de Oslimg Mora. La respuesta del cuadro de Chongoyape no se hizo esperar y, desde los 12 pasos, Cueva lo igualó con una certera ejecución.

Ahora, Sport Boys se mostró sólido en defensa y peligroso en ataque, respaldado por una de las hinchadas más fieles del país. Cueva no dudó en reconocerlo: “Venir al Callao es lindo, es un equipo muy tradicional, que de por sí tiene una gran hinchada y que les deseo lo mejor porque creo que un equipo como el Boys merece estar en otra situación y esperemos que puedan revertir también”.

Asimismo, el mediocampista de 34 años destacó la entrega colectiva de Juan Pablo II en un partido que exigió al máximo a ambos planteles. “Pienso que sí (justo el empate). En ocasiones creo que fuimos más claros, pero el fútbol es así: a veces no se te da, pero simplemente ya está. Quizás situaciones con el arbitraje que te llevan a algunas circunstancias que no deben pasar, pero contento porque creo que el grupo se está dando íntegro y eso es lo más importante”, sostuvo.

Goles y resumen del empate entre los 'rosados' y 'auriblancos' en el Callao. (Video: L1 MAX)

El ambiente en el estadio Miguel Grau fue determinante para la intensidad del encuentro. El público local se hizo sentir desde el inicio hasta el último minuto. Ante la consulta sobre si el público en contra lo motivaba, Christian Cueva fue claro: “Jugar al fútbol me motiva mucho, es lo que vivo, es mi trabajo, es lo que amo”.

El futbolista peruano valoró el entorno de Sport Boys: “Es parte del fútbol que te encuentres con un equipo tan grande, con una hinchada tan grande. Me ha tocado ir a Matute, al Monumental, y es lindo. Pero esto es fútbol. Nosotros nos debemos al equipo en que estamos; Juan Pablo II es un equipo nuevo pero que viene haciendo las cosas bien y eso es lo importante. Los que estamos ahí estamos dando íntegro para el club y de cierta manera el cariño va creciendo en cada uno de nosotros por el club”.

Juan Pablo II consiguió un valioso empate con el gol de Christian Cueva a los 72'. - créditos: Liga 1
Juan Pablo II consiguió un valioso empate con el gol de Christian Cueva a los 72'. - créditos: Liga 1

Christian Cueva sobre su presente en Juan Pablo II

Consultado sobre su rendimiento individual y su adaptación al club, Christian Cueva se mostró sincero y evitó caer en triunfalismos. “No tengo nada que decir, yo trabajo para mí, para mi equipo y nada más, es lo que yo hago. A mí, lo que puedan comentar o decir, para mí no es relevante”.

En cuanto a si se siente más suelto en el campo, el ‘Cholo’ respondió con pragmatismo: “Es parte de lo que tengo que hacer. Para eso juego al fútbol, es mi trabajo y tengo que dar lo mejor de mí para mi equipo”.

De la misma manera, Cueva Bravo hizo una sentida reflexión sobre la importancia de la fortaleza mental en el fútbol. “El fútbol es eso, es para estar fuerte en todo momento. Los futbolistas también pasamos por situaciones en la vida, aunque quizás no lo vean así la gente que está afuera, pero nosotros también tenemos una vida, pasamos muchas cosas y hay que ser fuertes. Más allá de eso, agradecer a Dios por toda la oportunidad que tengo en el fútbol”, indicó.

Por último, dejó en claro cómo se encuentra físicamente. “Bien, no hay un 80% o 90%, no sé cómo medirlo”, sentenció.

'Aladino' anotó un gol e hizo un análisis por el empate del cuadro chongoyapano ante los 'rosados' en el Callao. (Video: L1 MAX)

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