Exposición sobre Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro de Buenos Aires: fechas y detalles de la experiencia inmersiva

La Feria del Libro ofrece un recorrido sensorial por la obra de Vargas Llosa hasta el 11 de mayo |Ministerio de Cultura

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires incluye en su edición 2026 una propuesta destacada: la exposición inmersiva ‘El viaje de Vargas Llosa: cómo el mundo se vuelve literatura’, abierta al público desde el 23 de abril hasta el 11 de mayo. La muestra, organizada por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú, propone un recorrido multisensorial por la vida y obra del autor peruano.

El espacio presenta a Mario Vargas Llosa como un viajero que convirtió paisajes, culturas y experiencias personales en materia literaria. La exposición integra proyecciones, fotografías, sonidos y videos procedentes de archivos familiares, la Cátedra Vargas Llosa y la revista Caretas, según detalla la organización.

Durante el itinerario, el visitante transita por escenarios que marcaron la trayectoria del escritor, desde el Perú hasta distintos puntos de Europa. El objetivo es mostrar cómo el contacto con esos contextos se reflejó en novelas, crónicas y ensayos.

Exhiben una experiencia inmersiva dedicada a Vargas Llosa en la Feria del Libro de Buenos Aires |Ministerio de Cultura

La inauguración de la muestra contó con la presencia de Carlos Chocano Burga, embajador de Perú en Argentina, Carina Moreno Baca, directora de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, y Juan Yangali Quintanilla, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú.

La programación del Pabellón Perú suma más de 150 actividades culturales durante la feria, entre ellas homenajes a Blanca Varela y Alfredo Bryce Echenique, funciones del Ballet Folclórico Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional, así como ciclos de cine, teatro y conferencias. Las actividades se desarrollan en el recinto ferial y en diferentes espacios de la ciudad.

Exhiben una experiencia inmersiva dedicada a Vargas Llosa en la Feria del Libro de Buenos Aires |Ministerio de Cultura

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026

Miércoles 29 de abril

14:00 - 14:50. Pequeñas historias: ciclo de cortometrajes infantiles peruanos Proyección de “El faro” (2023), “Alba” (2020) y “Cora” (2025). Organiza: Perú, País Invitado de Honor

15:00 - 15:50. Presentación del libro “Medias medias”, de Gito Minore Participan: Ruhuan Huarca, Mariano D’Angelo y Gito Minore. Modera: Angelo Astucuri Organiza: Editorial Gato Viejo

16:00 - 16:50. Contar la naturaleza: el giro ecológico de las letras peruanas Participan: Claudia Aboaf, Hernán Tello y Rodrigo Revilla Organiza: Editorial Búho Eléctrico

17:00 - 17:50 . José María Arguedas como puente cultural Participan: Mauro Mamani y Marcela Croce Organiza: Perú, País Invitado de Honor

18:00 - 18:50. Rol de la literatura en la memoria colectiva: afroperuana, amazónica y andina Participan: Milagros Carazas, Mauro Mamani y Melissa Mendieta Organiza: Perú, País Invitado de Honor

19:00 - 19:50. Presentación del libro “Nuestra luz en la noche”, de Ulises Gutiérrez Llantoy Participa: Ulises Gutiérrez Llantoy Organiza: Penguin Random House

20:00 - 20:50. Espectáculo musical: Sonidos del Perú con Tilsa Llerena Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Jueves 30 de abril

14:00 - 14:50. Taller musical «Festejo en movimiento: ritmos afroperuanos» Participan: Escuela afroperuana Inga y Mandinga Organiza: Perú, País Invitado de Honor

15:00 - 15:50. Taller de narración oral «Cuentos fantásticos de la Amazonía» Participa: Melissa Mendieta Organiza: Perú, País Invitado de Honor

16:00 - 16:50. Presentación del libro “Alan García Pérez. Biografía no autorizada”, de Álvaro Quispe Pérez Participa: Álvaro Quispe Pérez Organiza: Academia Antártica

Viernes 1 de mayo

17:00 - 17:50. La vida y las palabras: tres voces de la narrativa contemporánea Participan: Carlos Yushimito, Katya Adaui y Mercedes Araujo Modera: Anne-Sophie Vignolles Organiza: Perú, País Invitado de Honor

18:00 - 18:50. Presentación del libro “Cultura peruana”, de Alejandro Neyra Participa: Alejandro Neyra Organiza: Academia Antártica

19:00 - 19:50. Ficción vs no ficción: los límites y alcances para narrar un país Participan: Joseph Zárate, Ulises Gutiérrez y Julián López Modera: Emilia Erbetta Organiza: Perú, País Invitado de Honor

20:00 - 20:50 Presentación del libro “Mamita”, de Gustavo Rodríguez Participa: Gustavo Rodríguez Organiza: Penguin Random House

Sábado 2 de mayo

14:00 - 14:50. Taller «Crea tu libro cartonero en quechua» Participa: Yesenia Montes Organiza: Perú, País Invitado de Honor

15:00 - 15:50. La literatura no solo se escribe: también se escucha y se transmite Participan: Mario Castillo «Waranqamaki» y Danny Bernales Organiza: Perú, País Invitado de Honor

16:00 - 16:50. Taller de ilustración: El largo viaje a partir de Migrantes con Issa Watanabe Participa: Issa Watanabe Organiza: Perú, País Invitado de Honor

17:00 - 17:50. Taller musical: De la zamacueca a la zamba. Perú y Argentina unidos por la música Participa: Belén Ramet Organiza: Perú, País Invitado de Honor

18:00 - 18:50. Del Tahuantinsuyo al presente: Caminos que nos unen Participan: Merlin Chambi y Olga Durand Organiza: Perú, País Invitado de Honor

19:00 - 19:50. Escritura y memoria Organiza: Perú, País Invitado de Honor