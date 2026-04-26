Perú

Padrón de elecciones regionales y municipales podrá verse hasta hoy: así se podrá verificar los datos personales

Las elecciones regionales y municipales están programadas para el próximo 4 de octubre y contará con la participación de más de 50 partidos políticos

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Conoce cómo verificar tus datos en esta plataforma. (Foto: Reniec)
Conoce cómo verificar tus datos en esta plataforma. (Foto: Reniec)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publica hasta hoy, domingo 26 de abril, la Lista del Padrón Inicial (LPI) para las elecciones regionales y municipales 2026, que permite a más de 26 millones de ciudadanos verificar sus datos personales antes del cierre definitivo, según informó la entidad.

Tras la culminación del plazo, Reniec procesará las tachas y reclamos registrados, con el objetivo de enviar el Padrón Electoral Preliminar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a más tardar el 7 de mayo. Posteriormente, el JNE deberá aprobar el listado antes del 6 de junio, conforme a la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859).

La publicación de la LPI es una medida legal, obligatoria y pública. La lista puede revisarse exclusivamente hasta la fecha señalada, tanto en la plataforma virtual de la institución como en espacios físicos ubicados en 404 distritos de 22 departamentos del Perú, donde el acceso a internet es limitado.

Cómo revisar los datos del padrón

Cada persona puede consultar sus propios datos por medio de este LINK, que incluyen DNI, nombres completos y dirección, mediante el sistema diferenciado por distrito. Si la consulta corresponde a otro distrito, únicamente será posible visualizar información básica, según precisó la entidad encabezada por Carmen Velarde Koechlin.

Reniec confirma inclusión de nuevos electores en padrón para las Elecciones Generales 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Reniec)
Reniec confirma inclusión de nuevos electores en padrón para las Elecciones Generales 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Reniec)

Las tachas pueden presentarse en situaciones como inclusión de personas fallecidas, ausencia del registro de defunción o presencia de ciudadanos privados de libertad que no deberían figurar en el padrón.

Los reclamos de omisión o errores se gestionan a través de la Mesa de Partes Virtual del Reniec o mediante las agencias físicas de la institución.

Más de 55 partidos participarán en las elecciones municipales y regionales

Un total de 55 partidos políticos participará en las próximas elecciones regionales y municipales en Perú, convocadas para el 4 de octubre, según el registro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en lo que podría ser un proceso electoral aún más complejo para los ciudadanos, que también contarán con una sobreoferta de candidatos entre los que se encontrarán aquellos que participaron en las elecciones generales y no lograron los votos para ni siquiera superar el 1 %.

FOTO DE ARCHIVO-Una persona emite su voto durante las elecciones generales en Lima, Perú, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO-Una persona emite su voto durante las elecciones generales en Lima, Perú, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

¿Cómo es posible que un partido que no superó la valla electoral no pierda su inscripción ante el JNE? según la normativa vigente, los partidos que no alcanzaron la valla electoral del 5% en las elecciones generales de abril podrán competir en los comicios regionales y municipales y conservarán su registro nacional hasta enero del año próximo, aun si registran un respaldo electoral minúsculo.

En contraste con los casi 40 cuarenta partidos que participaron en las elecciones generales de abril, la lista de habilitados para estas próximas elecciones regionales y municipales alcanza una cantidad sin precedentes en la historia del Perú. Entre estos 55 partidos están: las 38 organizaciones que intentaron llegar al poder central en abril, así como nuevos actores que lograron su inscripción hasta el 7 de enero de este año.

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