¿Buscando trabajo? Best Workplaces 2026: estos son los mejores lugares para enviar tu currículum este año

Más de 24 mil empresas peruanas fueron evaluadas en el ranking, destacando la representatividad y diversidad del mercado laboral nacional.

Por noveno año consecutivo, Computrabajo reconoció a las mejores empresas para trabajar en el país a través de los “Best WorkPlaces 2026”. El ranking, construido a partir de más de 159 mil valoraciones de colaboradores, excolaboradores y candidatos, destaca a las organizaciones que sobresalen en liderazgo, oportunidades de carrera, salario, prestaciones y ambiente laboral.

El objetivo de este reconocimiento es motivar la mejora constante en pilares clave para el desarrollo profesional y la satisfacción de los equipos. En la edición 2026, participaron más de 24 mil empresas peruanas, lo que permite obtener un panorama representativo de la percepción de quienes integran y evalúan el mundo laboral en el país.

Criterios y dinámica de los Best Workplaces

Los premios Best WorkPlaces se otorgan a partir de valoraciones recogidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Los usuarios de Computrabajo calificaron aspectos como ambiente laboral, liderazgo, salario, prestaciones y las oportunidades de desarrollo dentro de las organizaciones.

Esta metodología busca reflejar la experiencia real y cotidiana del talento en las empresas, más allá de las políticas formales y los manuales de recursos humanos.

La satisfacción laboral, el ambiente positivo y las oportunidades de proyección profesional son los factores más valorados por quienes integran el mercado de trabajo peruano.

El ranking no solo reconoce el trabajo de los departamentos de recursos humanos, sino también el compromiso de las compañías con el employer branding, la gestión del clima organizacional y la retención de talento.

Las opiniones y recomendaciones de los trabajadores influyen cada vez más en la movilidad laboral y en la forma en que las empresas son percibidas en el mercado.

Las empresas mejor valoradas del Perú en 2026

De acuerdo con las valoraciones, el top 10 de empresas para trabajar en Perú en 2026 lo conforman:

Ferreyros

Compartamos Banco S.A.

Homecenters Peruanos SA

Pardo’s Chicken S.A.C.

Confipetrol Andina S.A.

Manpower Professional Services S.A.

AJEPER S.A – Kola Real

Teleatento del Perú S.A.C.

Farmacias Peruanas S.A.

Ransa Comercial S.A.

La opinión de los trabajadores gana peso en la reputación empresarial gracias a la amplia base de 61 millones de currículums y 58 millones de opiniones en Computrabajo.

Por sectores, los mejores lugares para trabajar son:

Recursos humanos: Manpower Professional Services S.A., Adecco Perú S.A., Tawa Consulting S.A.C., Eulen del Perú de Servicios Generales S.A., Consulting Advisers S.A.C.

Telemarketing/BPO: Teleatento del Perú S.A.C., Servicios de Call Center del Perú S.A., Stratton Perú S.A., Teleperformance E.I.R.L., Comercializadora Corporativa SAC.

Gastronomía: Pardo’s Chicken S.A.C., Operaciones Arcos Dorados de Perú SA, Servicios Compartidos de Restaurantes S.A.C., Delosi, Parrilladas Peruanas Sociedad Anónima.

Consumo: AJEPER S.A – Kola Real, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., Arca Continental Lindley, Nestlé Perú SA., Panificadora Bimbo del Perú S.A.

Salud: Farmacias Peruanas S.A., Clínica San Pablo SAC, Clínica Internacional S.A., Seguro Social de Salud, Clínica Médica Cayetano Heredia S.A.

Retail: Homecenters Peruanos SA, Cencosud Perú S.A., Falabella Corporativo Perú SAC, Conecta Retail S.A., Tiendas por Departamento Ripley S.A.

Construcción: Ferreyros, San Martin Contratistas Generales S.A., Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A., Cobra Perú S.A., P.A. Perú S.A.C.

Energía/Minería: Confipetrol Andina S.A., Grupo Repsol del Perú, Stracon Perú S.A., Resemin S.A., Lima Gas S.A.

Transporte/Logística: Ransa Comercial S.A., Proseguridad S.A., Dinet S.A., Hermes Transportes Blindados S.A., Talma Servicios Aeroportuarios.

Banca: Compartamos Banco S.A., Mibanco – Banco de la Microempresa S.A., Banco Falabella Perú S.A., Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C., Banco Pichincha.

El liderazgo y la valoración del CEO

El papel del CEO es cada vez más relevante para atraer y retener talento. Computrabajo reconoció con el premio al “Mejor CEO” a Juan Carlos Vallejo, CEO de Intercorp Retail, destacado por su capacidad de transmitir visión y misión a los equipos.

Computrabajo, el portal de empleo líder en Latinoamérica, es hoy uno de los espacios con mayor influencia en la movilidad y proyección profesional de la región, con más de 199 millones de visitas mensuales, 61 millones de currículums y 58 millones de opiniones de trabajadores.