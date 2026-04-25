Colombia y Brasil decidieron por aviones supersónicos suecos, mientras que Perú se quedó con los F-16: ¿Qué diferencias hay?

Aviones de combate como el Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon y otros jets modernos exhiben la evolución de las fuerzas aéreas en América Latina, reforzando sus capacidades defensivas y operativas. (Infobae Perú)

La carrera por modernizar las fuerzas aéreas sudamericanas ha tomado rumbos distintos en los últimos años. Mientras Brasil y Colombia optaron por el caza sueco Saab JAS 39 Gripen E/F, Perú confirmó la adquisición de 24 unidades del Lockheed Martin F-16 Block 70, una de las versiones más modernas del histórico F-16 estadounidense.

Las tres decisiones responden a necesidades similares: reemplazar flotas envejecidas, elevar capacidades de defensa y asegurar operación por varias décadas. Sin embargo, cada país eligió modelos distintos, con costos, alianzas industriales y enfoques estratégicos propios.

Brasil: Gripen parcialmente fabricados en casa

El modelo para Brasil (Gripen E), una nueva versión del cazabombardero Gripen de SAAB (en la imagen), fue desarrollado en conjunto por ingenieros de la empresa sueca y de Embraer. EFE/Francis Malasig/Archivo

Brasil fue pionero regional en apostar por el Gripen para reemplazar a sus veteranos aviones Northrop F-5M Tiger II y AMX de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). En 2014 firmó un contrato con Saab para 36 aeronaves nuevas: 28 Gripen E monoplaza y 8 Gripen F biplaza. El acuerdo incluyó soporte logístico, entrenamiento, armamento y un amplio programa de transferencia tecnológica.

Las primeras entregas comenzaron en 2020. En marzo de 2026 fue presentado el primer Gripen E ensamblado en territorio brasileño, en la planta de Embraer en Gavião Peixoto. Hasta el 2026, Brasil ya cuenta con 11 aeronaves supersónicas y espera completar la flota en el 2032.

El valor del contrato fue de 39.3 mil millones de coronas suecas (aproximadamente US$ 4,5 mil millones al tipo de cambio de la época).

Capacidades del Gripen E/F

El Gripen E/F es un caza supersónico multipropósito de nueva generación capaz de alcanzar velocidades cercanas a Mach 2, diseñado para operar con radar AESA, sistemas avanzados de guerra electrónica y enlace de datos en tiempo real. Destaca por su alta maniobrabilidad y su capacidad de operar desde pistas cortas, incluso en condiciones exigentes. Su configuración multirrol le permite cumplir misiones de intercepción, ataque aire-tierra y reconocimiento.

En el plano estratégico, el modelo favorece la reducción de costos y el fortalecimiento de la autonomía industrial en defensa. Brasil fue el primer país fuera de Suecia en fabricar localmente el Gripen, estableciendo así una alianza de largo plazo con Saab para la producción y transferencia tecnológica de la aeronave.

Colombia: optó por los Gripen para buscar alianza con Brasil

La llegada de los Gripen E a Colombia implica avances tecnológicos, económicos y sociales en el sector aeronáutico del país - crédito @SA_Defensa / X

Colombia eligió también el Gripen para reemplazar a sus aeronaves Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), tras evaluar ofertas de Francia y Estados Unidos. En noviembre de 2025, la sueca Saab confirmó la firma por 17 aeronaves nuevas: 15 Gripen E y 2 Gripen F. El contrato fue valorizado en 3.100 millones de euros (aproximadamente USD 3.350 millones).

Las entregas fueron programadas entre 2028 y 2032. Además del material aéreo, el paquete incluye armas, entrenamiento, servicios y acuerdos de compensación industrial en áreas como aeronáutica, ciberseguridad, energía y agua. A diferencia de Brasil, Colombia no contará con producción local del avión.

El presidente Gustavo Petro afirmó abiertamente la posibilidad de cooperación con Brasil, aprovechando que ambos operarán el mismo modelo. “Compré nuevos Gripen porque también los tiene Brasil y quiero una alianza estratégica con Brasil. Tenemos problemas comunes: mafia y selva que quema. Tenemos que cuidar los ríos y la selva”, mencionó el mandatario colombiano.

Perú: F-16 nuevos

Desde finales del 2022 el Gobierno colombiano recibió la oferta para renovar la flota de aviones de combate. Imagen de referencia

Perú tomó otro camino y en abril de 2026 oficializó la adquisición de 24 F-16 Block 70 completamente nuevos a Lockheed Martin, en una operación valorada en aproximadamente USD 3.500 millones, según cifras difundidas durante el debate político local. La compra contempla no solo las aeronaves, sino también armamento, soporte logístico, entrenamiento de pilotos y técnicos, y la posible incorporación de un avión tanquero KC-135 para reabastecimiento en vuelo.

La adquisición de Perú generó una fuerte controversia interna luego de que el presidente transitorio José María Balcázar intentara frenar la compra de los aviones F-16, en medio de críticas provenientes de la izquierda progresista. Aunque expresó su intención de no continuar con la operación, el contrato terminó siendo firmado por sus propios ministros, pese a su posición inicial.

Posteriormente, Balcázar intentó detener el desembolso del dinero correspondiente al primer pago, en un nuevo intento de frenar una decisión ya encaminada, pero esta medida también fue desestimada. Sin embargo, ese mismo día el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, ya había autorizado la firma del contrato, situación de la que el presidente estaba al tanto, aunque continuó afirmando públicamente que la operación se encontraba suspendida.

Finalmente, la operación fue respaldada por sectores militares, empresariales y parte del Congreso, que la consideraron estratégica para la seguridad nacional. En ese contexto, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, y el canciller Hugo de Zela avanzaron con la suscripción del acuerdo, asegurando la continuidad del proceso y evitando su paralización.

El excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Chávez Cateriano, explica en detalle la negociación para la compra de 24 aviones F-16, asegurando que serán unidades completamente nuevas y con tecnología de punta. - Canal N

El excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Chávez Cateriano, quien participó activamente en la negociación del acuerdo antes de su pase al retiro, defendió públicamente la compra ante las críticas de sectores de la izquierda peruana. Chávez Cateriano precisó que se trata de aviones nuevos y rechazó de manera tajante la posibilidad de recibir unidades de segunda mano, calificando esa alternativa como “inaceptable”.

También respondió a las comparaciones con Chile, donde se indicó que ese país opera cerca de 40 F-16 y ha evaluado incluso aviones más avanzados como los F-35, mientras que algunos especialistas sugerían que el Perú debió optar por cazas Gripen. Frente a ello, Chávez Cateriano explicó que en el caso chileno los aviones fueron incorporados en distintas etapas y varios llegaron como aeronaves de segunda mano, mientras que el Perú está adquiriendo unidades totalmente nuevas de fábrica, con tecnología actual desde su entrega.

“Los F-16 de nuestro vecino ya tienen 20 años de servicio y de los casi cuarenta que tienen, solamente diez fueron comprados nuevos. Todos los demás fueron comprados de segunda a otro país europeo. Nosotros estamos comprando aviones nuevos con lo último de la tecnología. De hecho, le comento que el F-16 bloque setenta en Estados Unidos le llaman el F-35 low cost porque es más barato, porque usa una célula, es decir, una estructura, de un modelo anterior con tecnología nueva”, señaló.

Capacidades del F-16 Block 70

Se trata de la versión más moderna del caza F-16 y funciona como un avión multirrol capaz de realizar misiones de combate aéreo, ataque terrestre y reconocimiento. Incorpora un radar AESA de última generación que mejora la detección de objetivos y la resistencia a interferencias, además de aviónica digital avanzada con pantallas modernas y enlace de datos en tiempo real para mayor coordinación en combate. Puede transportar distintos tipos de armamento de precisión, operar con reabastecimiento en vuelo para ampliar su alcance y alcanzar velocidades cercanas a Mach 2. Su diseño actualizado extiende su vida útil y su uso global facilita el mantenimiento y la interoperabilidad con otras fuerzas aéreas.